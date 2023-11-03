Вышла в свет на русском книга Аль-Шаера Рами "Кто против нас"

09:48 04.11.2023 Фабрика конфликтов

из книги "Кто против нас"



Рами Аль-Шаер



Аль-Шаер Рами. Кто против нас. - М.: Наше Завтра, 2023. - 504 с.



Автор этой книги, сам напрямую причастный к современной международной политике, а потому в немалой мере и не понаслышке знающий ее реалии, так сказать, "с изнанки", изнутри, задается вопросом о том, какой субъект ("кто?") в настоящее время выступает против "нас" - не только против России и ее народов, но против подавляющего большинства стран и народов современного мира, отказывая им в праве быть собой и вообще - быть, потому что людей на планете сегодня якобы "слишком много, и нужно принять радикальные меры, включая уничтожение большей части человечества, чтобы на Земле осталось не больше миллиарда человек, которым в этом случае будут доступны все мыслимые блага". Как всегда, в правильно поставленном вопросе уже содержится ответ на него. Поэтому ответ от Рами Аль-Шаера оказывается чрезвычайно простым, понятным и даже ожидаемым: это лидеры и "элиты" западных стран, называющих себя "демократиями" и действующих, как волчья стая во главе с вожаком. Сейчас вожаком западной стаи, которая в открытую бросилась против России после начала Специальной военной операции, являются США, раньше эту роль выполняли другие государства.



"За последние 500 лет европейцы 39 раз создавали коалиции для войны против России. Все эти коалиции проиграли России войны… Чаще всех в этих коалициях участвовала Германия (государство, германские княжества или Священная Римская империя) - 16 раз. На втором месте - Австрия (или Австро-Венгрия), 11 раз. На третьем - Швеция, 9 раз. 8 раз в этих коалициях принимала участие Турция… За 240 лет своего существования США не воевали всего 16 лет, а с момента окончания Второй мировой войны инициировали примерно 80% всех вооруженных конфликтов в мире и чаще всех нарушали суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела. С начала послевоенного периода и по настоящее время США делали попытки, нередко успешные, свергнуть правительства в 50 государствах, грубо вмешивались в выборы в 30 странах и пытались уничтожить ведущих государственных деятелей более чем 50 суверенных государств… Блок НАТО под руководством США виновен в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии, в ходе которых погибли более миллиона человек и 37 миллионов стали беженцами" - такую статистику приводит Рами Аль-Шаер, детально разбирая роль каждого государства - участника современного "альянса демократий" не только в нынешнем украинском конфликте, но и в предыдущих войнах против России, в интервенциях против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, стран Латинской Америки, а также в трагической судьбе палестинского народа, к которому принадлежит сам автор.



Это далеко не легкое развлекательное чтение, но оно нужно и даже необходимо в нынешних условиях, когда "Россия ведет на международной арене борьбу за справедливость, за право всех народов на жизнь, за право самим выбирать свой путь, свою судьбу, не прислушиваясь к диктату западных государств…" И название книги Рами Аль-Шаера закономерно перекликается не только с недавним вопросом президента России, адресованным на Валдае-2023 представителям коллективного Запада: "Кто вы вообще такие?" - но и с известными словами из Послания к римлянам апостола Павла: "Аще Бог по нас, кто на ны?" ("Если Бог за нас, то кто против нас?"). А тщательно выписанный автором "групповой портрет" недружественных России государств и других сил в их агрессивных действиях на протяжении более чем ста лет мировой истории, от Крымской войны вплоть до наших дней, выглядит весьма впечатляюще, помогает избавиться от многих внедренных западной пропагандой иллюзий и лучше понять, кто же сейчас - против нас и кто такие - мы сами.



"США - страна, которая на протяжении почти всего периода после Второй мировой войны вела себя как основной проводник политики государственного терроризма. В основе этой политики лежат два принципа: осуществление под пропагандистским прикрытием любых (даже самых варварских) акций в отношении других стран и народов, а также полная безнаказанность за эти действия…"



Беседуя со своими коллегами из разных стран Европы, я нередко слышал, что больше всего региональных конфликтов происходит, как они считают, на пространствах Азии, в частности на Ближнем Востоке. А один из них даже заявил, что Ближний Восток - не что иное, как "инкубатор региональных конфликтов".



Сказано неплохо, если учесть, что каждый региональный конфликт начинается с эмбрионального состояния, но со временем может таить в себе угрозу всеобщего противостояния, то есть привести к третьей мировой войне. В XIX веке региональный конфликт мог привести к столкновению целого десятка стран, включая три или четыре великие державы. Максимальной угрозой миру тогда была европейская война. С появлением ядерного оружия, а потом и так называемого ядерного клуба (группы государств, располагающих ядерным арсеналом) любой региональный конфликт в мгновение ока может перерасти в мировой, глобальный, в который могут быть втянуты полдюжины ядерных государств.



Когда-то символом разгорающегося конфликта было сравнение его с подожженным бикфордовым шнуром. На первый взгляд, сегодня сравнение такого рода неуместно: вместо бикфордова шнура теперь используются суперсовременные дистанционные взрыватели. Но на свете есть и такие конфликты, которые по-прежнему можно отнести к долговременным, труднорешаемым, затяжным. Такие и имеют вид бикфордова шнура, который горит медленно, но, достигая пороховой бочки, взрывается, опаляя или уничтожая все вокруг. Я отношу к таким арабо-израильский конфликт, о котором речь пойдет дальше.



Автору этой книги приходилось читать множество статей политологов из десятков стран и смотреть сотни телевизионных передач, в которых речь шла о конфликтах на Ближнем Востоке. Некоторые из них поражали глубиной проникновения в тему, другие казались легковесными. Поэтому хотелось бы изложить мое отношение к некоторым из них, порой, кстати, составленным весьма маститыми историками и политологами, в том числе теми российскими политологами, которые, к моему глубокому сожалению, иногда прислушиваются к специалистам с Запада, когда речь идет о классификации и характеристиках региональных конфликтов.



Например, пишут, что прошло время тех региональных конфликтов, включая ближневосточные, когда их сутью было противостояние великих держав в годы холодной войны. Тогда, дескать, любой такой конфликт был в действительности элементом их противостояния с помощью "прокси" - неких сил и государств, которыми они управляли и которые поддерживали. В качестве такого классического примера приводят арабо-израильскую войну 1973 года, когда США и другие западные страны оказывали полную поддержку Израилю, а СССР был на стороне арабских стран: Египта, Сирии, Ирака. Сейчас же, говорят они, современные конфликты приобрели новые формы. Ныне на смену межгосударственным конфликтам периода холодной войны якобы пришло поколение конфликтов, развивающихся внутри государств чаще всего на конфессиональной, этнической или племенной основе.



Ни один арабский политолог с таким утверждением не согласится. Мы говорим не о корнях конфликта. Их может быть великое множество: амбиции политических деятелей, межплеменные и межконфессиональные столкновения, резкое ухудшение качества жизни людей и связанные с этим выступления какой-то части населения или даже армии и полиции. Но любой конфликт - абсолютно любой - развивается только тогда, когда какая-либо из западных стран или блок НАТО видит политические, экономические или военные выгоды от его развития, от военной поддержки той силы, которую Запад избирает как свое новое "прокси" внутри той или иной страны или группы стран. Достаточно вспомнить недавнюю историю Египта. США постоянно твердили миру, что ненавидят исламский радикализм, но, когда им было выгодно, с великой охотой поддерживали движение братьев-мусульман* - только бы не допустить прихода к власти национально ориентированного, патриотического правительства.



Возьмем еще период так называемой "арабской весны". Нет ни одной страны в арабском мире, где массовые выступления не разжигались и не оплачивались бы западными политиками. Результат провокационной деятельности западных политиков и разведок стран НАТО особенно хорошо виден на примере несчастной, разорванной на части Ливии, в которой социальные выступления были моментально забыты после начала гражданской войны. И процветающее государство превратилось в страну воюющих между собой нищих.



Современные западные политологи убеждают нас, что формирование нового мирового порядка (американо-натовской гегемонии) и изменение соотношения сил в современных международных отношениях оказали "сильное воздействие на форму и содержание конфликтов: все больше возрастает роль всякого рода формирований, ополчений, террористических групп и полевых командиров". На самом деле изменения произошли лишь в иерархии провокаторов и организаторов подрывных действий. Если раньше ЦРУ и Госдеп США занимались разжиганием конфликтов самостоятельно, то с утверждением гегемонистской политики Соединенных Штатов они имеют возможность использовать для этой цели "прокси" - региональные державы и так называемые шейх-олигархаты (арабские страны, которые США, как они считают, полностью подчинили своему влиянию). Напомним, что Саудовская Аравия и ОАЭ принимали активное участие в йеменском конфликте, причем оружием для этого их снабжали США.



Можно даже представить себе тот шаблон, по которому в подобных случаях действуют Соединенные Штаты. Например, к власти в той или иной стране (назовем ее Бенарес) пришли патриотические силы, пытающиеся избавить страну и ее народ от надоедливой опеки США, которые либо высасывают из страны природные ресурсы, либо используют ее территорию для устройства там своих военных баз.



В дело включается разведывательная машина НАТО. Она определяет в первую очередь те силы, которые способны стать серьезной оппозицией новой власти. Как правило, это компрадорская буржуазия и чиновничий аппарат, оказавшийся не у власти. Затем наступает период, когда американские аналитики из Госдепа и частных мозговых центров садятся за общий стол и начинают обсуждать, какие наиболее злободневные проблемы волнуют в этой стране общество: уровень жизни, социальные проблемы, конфессиональные распри, безработица, недовольство отдельными политическими деятелями, слишком медленное развитие экономической системы, отсутствие зарубежных инвестиций, низкий уровень образования.



На основе этого анализа в первую очередь определяется, какими будут лозунги антиправительственных действий в Бенаресе: за подлинную демократию, за равенство всех перед законом, за отказ от обязательной службы в армии, за торговлю продуктами без ограничений. Выбирается главная тема антиправительственных действий. Очень часто на этом этапе тема такая: нормализация отношений со всеми странами мира и отказ от однобокости во внешней торговле.



На следующем этапе Госдеп решает, какая политическая фигура в Бенаресе более всего устроит США как лидер оппозиции. Он должен обладать харизмой и ораторским мастерством, быть презентабельным и обаятельным по местным меркам. Помимо всего прочего, он должен быть коррумпированным - хотя бы чуть-чуть, потому что из него будут делать фигуру, продажную насквозь. Сразу после этого начинается широчайшая кампания в местных, региональных и даже международных СМИ. Он должен стать любимчиком масс, неким идеальным политиком, который якобы подходит Бенаресу как никто другой.



На следующем этапе начинаются митинги и демонстрации оппозиционных сил "за демократию" и в поддержку назначенного американцами кандидата на роль главы государства Бенарес. В страну завозят сотни (иногда тысячи) эмигрантов из Бенареса, проживающих как в сопредельных странах, так и на Западе. За участие в демонстрациях и за выкрикивание лозунгов они получают тысячи долларов. Миллионы долларов тратятся на финансирование митингов и демонстраций. Студентам, разнорабочим, бедным крестьянам щедро раздают доллары с призывом участвовать в "демократическом процессе". Ставленник Вашингтона нередко выигрывает, но если и проигрывает, то американцы находят нового кандидата и новые лозунги и проводят операцию снова.



Проходит немного времени, и новое правительство во главе с симпатичным американским ставленником начинает ссориться с соседями по региону, обвиняет их в подрывных действиях и поддержке терроризма, а затем призывает НАТО защитить его страну. Игра сделана…



Вот так в кратком изложении выглядит работа американского инкубатора по созданию региональных конфликтов. В данном случае это простейшая схема. Обычно Госдеп и ЦРУ работают гораздо тоньше, но цели не меняются и наглость действий - тоже.



Главная проблема, проистекающая из подобных действий США, в том, что региональные конфликты сегодня в гораздо большей степени, чем в 1960-е и 1970-е годы, способны вызвать третью мировую войну. Во-первых, в наши дни даже малые государства обладают военно-техническими средствами, которые способны нанести удар по странам, находящимся на удалении до тысячи километров, а иногда и больше. Беспилотные средства дальнего действия, ракеты и подводные лодки практически не оставляют неуязвимым ни один инфраструктурный или военный объект ни в одной стране Ближнего Востока. Соответственно, резко возрастает опасность вовлечения в конфликт больших держав, являющихся стратегическими партнерами или сюзеренами малых стран.



Во-вторых, число стран в "ядерном клубе" растет. На Ближнем Востоке есть пока только одна страна, по всеобщему мнению, располагающая ядерным оружием, - Израиль. Однако есть другие страны, которые, если очень захотят, такое оружие себе приобретут. Это в первую очередь Иран и Турция. Вообще же сегодня в "ядерном клубе" уже девять стран (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР), и по крайней мере две страны - Иран и Южная Корея - имеют реальные технические возможности для создания ядерного оружия. Это значит, что, будучи вовлеченной в региональный конфликт, любая из этих стран в случае крайней необходимости может использовать ядерное оружие, результатом чего неизбежно станет глобальная ядерная война.



Другой тезис, который вызывает серьезные сомнения в его правильности, - утверждение, что межгосударственные конфликты в мире вообще и в ближневосточном регионе в частности не являются сегодня обычной, прежней формой региональных конфликтов, известной нам как противостояние великих держав с помощью "прокси". В основе сегодняшних региональных конфликтов, дескать, межконфессиональные или этнические противоречия. С этим положением трудно согласиться. Специальная военная операция имеет место именно потому, что Украина используется странами НАТО в качестве "прокси" для ведения войны всем блоком против России. Уровень вовлеченности ряда западных стран в этот конфликт является, в сущности, беспрецедентным за последние 40 лет, если, конечно, не считать прямых вторжений НАТО в Ирак, Ливию и Афганистан, в ходе которых действовала - исключительно в демонстративных, политических целях - широкая коалиция, созданная США, но именно Америка проводила почти все военные операции своими силами и по своим планам.



Возвращаясь к понятию "инкубатор региональных конфликтов", заметим, что западные державы и их пропагандистская машина делали в последние годы все, что было в их силах, чтобы раздувать на Ближнем Востоке межконфессиональную рознь между шиитами и суннитами, между суннитами и алавитами, между шиитами и христианами. На этом пути они даже способствовали тому, чтобы Саудовская Аравия и Катар одно время поддерживали террористическую организацию ИГИЛ**. Цели же у США при этом были такие: сначала ослабить шиитов в Ираке, а затем сместить режим Башара Асада в Сирии, чтобы обрушить национально ориентированное правительство в республике и в то же время остановить расширяющееся региональное влияние Ирана.



Но эта игра на межконфессиональных противоречиях была Соединенными Штатами, к их удивлению, проиграна: политическая мудрость и саудовского, и иранского руководств привела, как мы знаем, к результатам прямо противоположным тем, которых добивались страны НАТО. 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия объявили, что подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2016 году. Они также подписали соглашение о мерах по установлению мира в Йемене, где они поддерживали разные воюющие стороны. Соглашение, несомненно, принесет пользу обоим государствам: саудовский наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман осуществляет реформы в экономике и привлекает инвесторов в свою страну, а руководство Ирана пытается обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, находящимся под международными санкциями. Соглашение Ирана и Саудовской Аравии, посредником между которыми выступил Китай, высоко оценили не только народы, населяющие Ближний Восток и Южную Азию, но и все, кто стремится к миру и всеобщей безопасности.



Роль Китая, могущественной державы, которая смогла посадить за стол переговоров два государства, на чью враждебность друг к другу так рассчитывали страны НАТО и Израиль, трудно переоценить. Но, думаю, немаловажную роль в достижении соглашения между ними сыграли и миротворческие шаги России, ее стремление урегулировать конфликт между двумя странами. Как известно, у Владимира Путина сложились добрые и деловые отношения с лидерами обеих стран. В апреле 2023 года состоялась очередная встреча Путина с Мухаммедом бин Салманом, в ходе которой стороны обменялись мнениями по самым разным аспектам обстановки на Ближнем Востоке. Такой обмен крайне важен в рамках предпринимаемых обеими странами усилий по урегулированию кризисных ситуаций в регионе.



Единственным государством, которое отнеслось к ирано-саудовскому соглашению резко отрицательно, был Израиль. Ведь его власти грозили Ирану атомной бомбой и принимали участие в попытках Запада изолировать Иран в регионе, создать вокруг него полосу отчуждения и враждебности. Саудовская Аравия - основной соперник Ирана в регионе и в политической, и в экономической сферах - решила избрать путь мира и потенциального сотрудничества, а не враждебности. Заметим, как только в ближневосточной стране приходит к власти человек, заботящийся о своем государстве и своем народе, думающий об интересах арабского мира в целом, планы неоколонизаторов быстро рушатся…



В последние годы я увлекаюсь чтением книг по российской истории. И часто нахожу в исторических событиях параллели с сегодняшним днем. Чаще всего эти параллели просматриваются, когда речь идет о войнах России с западными странами. Их было много, этих войн, и бывали века, когда они происходили каждые 20 лет.



С того самого времени, когда Россия родилась как независимое государство и стала собирать под свое крыло народы и многие национальности, природные богатства и иные ресурсы сделали ее объектом зависти, вражды и нашествий. Уже начиная с XV века против нее выстраивались коалиции западных стран, а с XVI века в этих коалициях участвовало порой до десятка государств, а также добровольцев (наемников) еще из десятка.



Одним из классических примеров такой "многонациональной агрессии" стала Крымская (Восточная) война, в ходе которой западные страны вторглись на территорию Крыма, обстреливали русские порты в Балтийском и Белом морях, вели боевые действия на Кавказе, на берегах Дуная и даже на Дальнем Востоке. Официально против России воевали Англия, Франция, Турция и Сардиния, но в Крыму против русских воевали еще хорваты, черногорцы и албанцы, а Австрия негласно поддерживала коалицию. Сопровождалась эта война информационно-пропагандистской кампанией в западной печати, нагнетанием русофобских настроений на территории западных стран.



Считается, что западная коалиция выиграла ту войну, потому что России пришлось выйти из некоторых восточноевропейских районов и подписать мирный договор на невыгодных для нее условиях. Но вот только союзники потеряли почти на 30 тысяч солдат и матросов больше, чем Россия, а английская армия и армии ее союзников утратили большое количество кораблей, орудий, разного снаряжения. Правда, эта война с европейской коалицией серьезно ослабила позиции России в Европе, но в том-то и сила России, что она всегда не только восстанавливает свою мощь после любой войны, но и становится еще более могущественной и твердой. В ХХ веке поход нацистов на Восток привел не только к поражению, но и к страшным людским потерям в гитлеровской коалиции, куда были вовлечены десятки стран Европы.



И сейчас против России воюет чуть ли не весь Запад. Цель у него та же самая, что была у гитлеровской Германии: свалить Россию, завладеть ее ресурсами, подчинить себе народы, уничтожить суверенитет, независимость, культуру. Все суверенные страны, все свободолюбивые народы с большим вниманием следят за этой борьбой, в которой Россия отстаивает право русского народа на жизнь, на безопасность, на независимое существование. Своей борьбой с возрождающимся нацизмом она отвергает не только гегемонизм США и их вассалов, но и фальшивые ценности, попытки навязать образ жизни, который неприемлем для ее народа.



Всем понятно, что Россия, великая ядерная держава, проиграть в этой битве не может. Следовательно, и в этой войне против России западную коалицию ждет неизбежный провал.



* "Братья-мусульмане" - организация, признанная террористической и запрещенная в Российской Федерации.



** Исламское государство, Исламское государство Ирака и Леванта - организация, признанная террористической и запрещенная в Российской Федерации. Источник - Завтра

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