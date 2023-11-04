Уровень антисемитизма в мире вырос на 1180%, - Jerusalem Post

09:50 04.11.2023

The Jerusalem Post

Израиль

04 ноября 2023

На фоне войны Израиля с ХАМАС уровень антисемитизма в мире вырос на 1180%



Уровень антисемитизма в мире вырос на 1180% после начала войны Израиля с ХАМАС, пишет JP. По данным издания, рост нетерпимости оказал глубокое воздействие на жизнь евреев: многие из них испытывают тревогу и даже бояться раскрывать свою национальность.

В настоящее время на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС во всем мире наблюдается резкий всплеск числа актов антисемитизма, а количество антисемитских высказываний выросло на 1180%. Об этом говорится в докладе, над которым совместно работали Министерство по делам диаспоры Израиля, Всемирная сионистская организация и Еврейское агентство и который был опубликован национальными институтами и правительством Израиля.



В докладе, опубликованном в среду, 1 ноября, говорится, что на фоне войны с ХАМАС число антисемитских высказываний, в том числе призывов к насилию против Израиля, сионистов и евреев, выросло почти в 12 раз. Практически все эти высказывания на арабском (71%) и английском (28%) языках, что подчеркивает глубокое влияние текущего обострения конфликта на еврейские общины как внутри Израиля, так и в рядах диаспоры.



Резкий всплеск числа проявлений антисемитизма наблюдается и в онлайн-пространстве, и в реальном мире, что существенно повлияло на жизнь еврейских сообществ по всему миру.

Основные моменты, на которых был сделан акцент в докладе:

-На фоне войны число проявлений антисемитизма во всем мире выросло на 1180%;

-Треть этих проявлений были зафиксированы на территории Соединенных Штатов, и очагами стали крупные города, включая Нью-Йорк;

-Число актов насилия на почве антисемитизма выросло на 330%;

-71% проявлений антисемитизма были со стороны арабских и исламских онлайн-групп;

-25% студентов-евреев столкнулись с проявлениями ненависти и насилием в кампусах;

-87% представителей еврейских сообществ стали чувствовать себя в меньшей безопасности.



Согласно докладу, около трети проявлений антисемитизма были зафиксированы в Соединенных Штатах, преимущественно в районах с многочисленным еврейским населением, в том числе в Нью-Йорке, Флориде, Чикаго и Калифорнии. Более того, университеты и колледжи в этих районах превратились в очаги антисемитской деятельности.

Число актов насилия на почве антисемитизма выросло на 330%, число случаев осквернения еврейских мест выросло на 128%, число случаев травли – на 660%, а число угроз в адрес евреев – на 300%.



Два основных источника антисемитизма

В докладе говорится, что двумя основными источниками всплеска антисемитизма являются арабские и исламские группы, которые считают Израиль государством, насаждающим апартеид и творящим "геноцид" в ответ на атаки ХАМАС, а также ультраправые группировки и белые расисты, которые пользуются ситуацией, чтобы продвигать антисемитские стереотипы и теории заговора.



Составители доклада указывают на активное использование соцсетей, таких как 4Chan, BitChute, Stormfront и 8KUN, где количество антисемитского контента выросло на 1180%. Этот контент зачастую включал призывы к насилию против Израиля, сионистов и евреев, и все подобные дискуссии велись практически исключительно на арабском (71%) и английском (28%) языках.



В докладе также отмечается значительный рост числа демонстраций в поддержку ХАМАС по всему миру. В ходе некоторых демонстраций звучали открытые угрозы в адрес евреев и угрозы уничтожить Израиль. В некоторых случаях использовались изображения свастики и Гитлера, поскольку участники демонстраций пытались провести параллели между действиями Израиля и тем, что творили нацисты во время Холокоста.



Согласно докладу, всплеск антисемитизма во всем мире оказал глубокое влияние на жизнь еврейских сообществ. Около 87% опрошенных признались, что теперь они чувствуют себя в меньшей безопасности и что они чаще испытывают гнев, тревогу и шок. Многие также сказали, что теперь им реже хочется открыто демонстрировать свою еврейскую идентичность.

Службы безопасности во многих странах усилили меры безопасности в еврейских учреждениях, а некоторые еврейские школы временно закрылись, чтобы защитить своих учеников.



В университетских кампусах по всему миру студенты-евреи признавались, что они испытывают страх и грусть, и около 25% сказали, что они уже столкнулись с проявлениями ненависти и насилием в связи с текущим конфликтом. Университеты стали испытывать на себе больше давления – их вынуждают активнее бороться с проявлениями антисемитизма, – и спонсоры начали отказывать в финансовой поддержке тем университетам, которые этого не делают.

Автор статьи: Звика Клейн (Zvika Klein)