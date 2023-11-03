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Наим Бабюроглу: Урок, который нужно преподать США и ЕС
09:52 04.11.2023

Yeni Çağ
Турция

Урок, который нужно преподать США и ЕС

США поддержали террористов в Сирии и даже сбили дрон, принадлежащий Турции - члену НАТО, пишет Yeni Çağ. При этом они требуют пропустить Швецию в альянс. По мнению автора статьи, Вашингтон и Брюссель должны поплатиться за враждебность по отношению к Анкаре. И добиться этого вполне возможно.

Турция с 2020 года постоянно заявляла о намерении провести операцию против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) / Партия "Демократический союз" (PYD), которую США превращают в мини-государство в Сирии. Однако, несмотря на то что наступил ноябрь 2023 года, никаких решительных действий до сих пор не было из-за противодействия Америки. Борьба с террористами продолжается не широкомасштабной кампанией, а точечными ударами.

Террористическая угроза нарастала с каждым днем, при этом ускорялись шаги по превращению организации в регулярную армию. Так, 17 марта 2023 года выяснилось, что РПК располагает вертолетами. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar) тогда заявил: "Сторонники РПК / Отрядов народной самообороны (YPG), предоставившие террористам вертолеты, в очередной раз были пойманы с поличным. Отныне они должны понять, что это все тщетные усилия".

Это событие показывало, насколько серьезной является угроза. Если у РПК есть вертолеты, то США знают об этом и обладают информацией о полетах, ведь Америка и Франция проводили авиационную подготовку РПК.

Через 15 дней после того, как выяснилось, что террористической организации были переданы вертолеты, 31 марта 2023 года, в Великом национальном собрании Турции было одобрено членство Финляндии в НАТО, чего добивались Соединенные Штаты. Хотя в качестве реакции на произошедшее процесс ратификации можно было приостановить.

Позже, 4 октября 2023 года, американцы сбили принадлежащий Турции вооруженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший операцию против террористической организации РПК / YPG в Сирии. Министерство обороны США заявило об уничтожении турецкого дрона в САР. Представитель Пентагона отметил, что беспилотник рассматривался в качестве потенциальной угрозы и был сбит в целях самообороны.

Страна – член НАТО сбила летательный аппарат другого члена альянса, даже не сделав предупреждения. При этом Вашингтон, поставивший РПК тяжелое вооружение и сбившие турецкий БПЛА, не объявили Анкаре войну напрямую.

Сегодня на повестке дня стоит членство Швеции в НАТО, что также является целью США. Протокол о вступлении этой страны в альянс был подписан Эрдоганом 23 октября 2023 года и направлен в Великое национальное собрание страны.

На данном этапе, когда Израиль совершает преступления против человечности, нападая на палестинское гражданское население, членство Швеции в НАТО не должно быть одобрено.

Анкаре не следует делать такой шаг, который обрадует Вашингтон, сбивший турецкий беспилотник и занявший враждебную позицию.

Турции также не следовало одобрять членство Финляндии в НАТО.

Финляндии не нужно было говорить "да", до тех пор пока НАТО не включит PYD в список террористических организаций, пока США не прекратят поддерживать террористов, пока они не дадут зеленый свет операции Турции против РПК / PYD и не предоставят нам истребители F-35, за которые было заплачено.

Теперь на очереди членство Швеции в НАТО. Оно не должно быть ратифицировано до тех пор, пока не будут выполнены упомянутые условия.

Именно такая позиция Турции позволила победоносно завершить Кипрскую миротворческую операцию 1974 года, несмотря на действия США и НАТО.

Стратегическими целями Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке было свержение Асада, Каддафи, Саддама. Террористический коридор, который будет простираться до Восточного Средиземноморья, соединяя курдский регион на севере Ирака с регионом PYD / РПК на севере Сирии, является проектом США и Израиля. Турция – соседняя страна, которая пострадает больше всех.

В 1990-е годы на севере Ирака было допущено создание курдского мини-государства и усиление террористической организации РПК.

Теперь США для реализации своего ближневосточного проекта развязали региональную войну через ХАМАС и Израиль.

В этой войне США, нацеленной на преобразование Ближнего Востока, Турция должна усилить меры безопасности на границах, чтобы не допустить транзита мигрантов. "Соглашение о реадмиссии", подписанное Анкарой с ЕС, должно быть аннулировано, при этом необходимо открыть беженцам, находящимся в Турции, путь в желаемые страны. Это будет лучшим ответом США и ЕС, которые преследуют стратегию затяжной войны.

Автор: Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699080720


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