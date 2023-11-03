С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок, - "Известия"

09:54 04.11.2023

С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок

О чем еще говорили в день открытия XVI Веронского Евразийского экономического форума



Ирина Цырулева



Санкции Запада против России уже не выглядят как препятствие для развития страны, а наоборот, наносят серьезный ущерб их инициаторам, в первую очередь Европе. Об этом говорили 3 ноября, в день открытия XVI Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, российские официальные лица, европейские эксперты и представители бизнеса. РФ совместно со странами ЕАЭС создает для себя продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а торговля между государствами союза все активнее ведется в национальных валютах. О самых ярких заявлениях на площадке - в материале "Известий".



На закате Европы



Веронский евразийский экономический форум, ставший традиционной площадкой для бизнес-диалога РФ и стран ЕС, в этом году снова стал выездным, переместившись из Азербайджана в Узбекистан, в бывшую столицу империи Тамерлана - Самарканд. Еще осенью 2022 года российская сторона была представлена на площадке показательно широко. В этом же году форум фактически совпал с визитом в республику президента Франции Эммануэля Макрона - его открытие даже пришлось сдвинуть на день. Перемещение по Самарканду накануне саммита блокировалось полицией несколько раз на дню, на грани срыва была даже запланированная в преддверии события культурная программа - концерт звезд фестиваля Сан-Ремо, а в пробках можно было простоять около трех часов.



В день открытия площадки, организованной ассоциацией "Познавая Евразию" и поддерживаемой "Росконгрессом", российскую сторону представили вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МИД РФ Александр Грушко, ряд сенаторов, экспертов и представителей бизнеса.



Зампред правительства, выступая на стартующей сессии форума, заявил, что грустно присутствовать при закате цивилизации Европы, но там еще есть "остатки здравого смысла".



Введенный накануне очередной пакет санкций в отношении России стал одним из основных вопросов, который не могли обойти участники площадки.



Наша страна стала мировым рекордсменом по введенным против нее западным санкциям, напомнил Оверчук.



- По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ, не могут не привлекать наше внимание, - отметил он.



По словам Алексея Оверчука, ограничительные меры России стали толчком для развития экономики страны. На данный момент РФ совместно со странами ЕАЭС создает для себя продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а торговля между государствами ЕАЭС ведется в национальных валютах, отметил он. И, по словам президента ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, доля доллара США будет продолжать снижаться.



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Насколько новая мера угрожает экономике РФ



Европа же запустила свою деиндустриализацию, отказавшись от российских энергоносителей. Причины такого решения, возможно, остаются самой большой загадкой XXI века, добавил Алексей Оверчук.



- Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается принимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами, - сказал на форуме Александр Грушко.



Среди них он назвал перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, а также манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами. Антироссийские санкции и отказ Евросоюза от экономических отношений с РФ уже привели к потере им $1,5 трлн, добавил замминистра.



По словам дипломата, в таких решениях отсутствует рациональное начало.



- Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали, - отметил он. По его словам, эти меры "настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять по многим причинам, поскольку они просто невыполнимы".



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС не может определить, какие новые санкции можно ввести в отношении России. При этом в Кремле не сомневаются в продолжении санкционной политики Запада.



Уверен в этом и европейский бизнес, которому, как и российскому, приходится приспосабливаться, рассказал "Известиям" рассказал заместитель председателя правления организации Филип Пегорье.



- Понимаем, что текущий процесс (период санкций. - "Известия") будет долгим, это не два-три года, гораздо дольше, но мы переживем и работаем, - отметил он.



Взгляд с Запада



Европа потеряла роль посредника и модератора, которую она выполняла на протяжении последних десятилетий, поделился мнением президент Фонда международного сотрудничества, экс-президент Еврокомиссии (в 1999–2004 годах), экс-премьер Италии (1996–1998, 2006–2008) Романо Проди. Эксперт выступил на форуме в онлайн-формате. Он убежден, что в сворачивании связей Европейского союза с Россией и Китаем виноват сам ЕС.



- У нас были отношения, мосты с Китаем, Россией, но это все в прошлом, сейчас ситуация изменилась драматическим образом. Когда Европа была вместе с РФ и КНР - это и была формула будущего, необходимого для самой Европы… Я в большей степени обвиняю в том, что происходит, нас, европейцев. Первое, что мы должны сделать как Европа, - это осознать то, что происходит. Надеюсь, мы еще в состоянии играть важную роль на международной арене, - сказал Романо Проди.



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Он также добавил, что сегодня Европейский союз недостаточно вовлечен в процессы, происходящие в Центральной Азии и средиземноморском регионе.



В целом, по словам Антонио Фаллико, во главу угла в международном взаимодействии необходимо ставить человека как главную цель экономики. Большая Евразия, простирающаяся от Атлантики до Тихого океана, обладает огромным потенциалом, и задача форума - поставить этот потенциал на службу созидательному и мирному экономическому и культурному развитию, преодолевая гегемонистскую логику и наводя мосты для развития конструктивного диалога между нынешними игроками геополитических блоков, доминирующих на мировой арене.



Что касается прямых иностранных инвестиций, то, конечно, сейчас речь идет в основном о сотрудничестве со странами СНГ, сказал "Известиям" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. Правда, нельзя не заметить, что наши, в том числе итальянские, партнеры продолжают риторику о возможном сотрудничестве и содействии, и это не может не радовать.



Если главной осью прошлогоднего форума в Баку был Север-Юг, то в этом году - Восток-Запад, в том числе Шелковый путь, сказал "Известиям" сенатор Владимир Чижов.



Форум - по-прежнему хорошая площадка для обмена мнениями и, несмотря на весь хаос, связанный с визитом Эммануэля Макрона, стартовал в Самарканде весьма успешно.