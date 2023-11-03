Благодарность по-французски. Чего Макрон поимел от визита в ЦА? - РБК

09:56 04.11.2023 Благодарность по-французски

Эмманюэль Макрон завершил турне по странам Центральной Азии



Эмманюэль Макрон во время турне по Центральной Азии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за независимый внешнеполитический курс, а Шавкату Мирзиееву пообещал расширить торговое сотрудничество. Подробнее - в материале РБК



После переговоров в Самарканде Шавкат Мирзиеев и Эммануэль Макрон высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра в знак приверженности дальнейшему сближению и упрочнению дружбы между народами двух стран (Фото: president.uz)



Зачем Макрон приезжал и как на это смотрит Россия



2 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон завершил двухдневное турне в Центральную Азию. Накануне он прибыл в Казахстан и вечером того же дня переместился в Узбекистан. Как отметили в совместной статье газета Le Monde и агентство AFP, цель турне - повысить авторитет Франции в регионе. "И Казахстан, и Узбекистан стремятся к большей экономической открытости и сбалансированной дипломатии, при том что Россия остается их основным партнером", - говорится в статье. Со ссылкой на источник в Елисейском дворце ее авторы утверждают, что визит Макрона направлен на то, чтобы "поддержать заинтересованность обеих стран в диверсификации партнерства".



Собеседники агентства Bloomberg пояснили, что у турне было две цели. Первая - укрепить энергетическую безопасность Франции. Это касается в первую очередь поставок урана. Проблема возникла после того, как в июле 2023 года в Нигере произошел государственный переворот. Вместе с Казахстаном и Узбекистаном эта страна была ключевым поставщиком урана во Францию: по подсчетам Le Monde, из 88,2 тыс. т ядерного топлива, поставленного в республику за десять лет, на Нигер приходится 20%, на Казахстан и Узбекистан - 27 и 19% соответственно.



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Компании Orano, лидеру французской атомной промышленности, ранее известной как Areva, принадлежит в Нигере три урановых рудника. В августе в компании заявили, что краткосрочных рисков для нее политический кризис в Нигере не несет, но позже сообщили, что из-за международных санкций против нигерийских властей, которые осложняют логистику, она вынуждена приостановить работу на одном из рудников.



Вторая цель поездки Макрона - "сдвинуть бывшие советские республики за пределы их зависимости от России". "Французские официальные лица предполагают, что война на Украине нарушила давно сложившиеся отношения в регионе и это создает новые возможности", - пишет Bloomberg и сообщает со ссылкой на источник, что в начале года Казахстан стал одной из немногих стран, с которыми страны G7 решили углублять партнерство. "Это значит, что, обхаживая республики, у которых нет выхода к морю и которые зажаты между Китаем и Россией, Макрон вписывается в этот тренд", - отметило агентство.



Говоря о турне, зарубежные СМИ называют Центральную Азию задворками России и отмечают, что на фоне конфликта на Украине эти страны все больше отдаляются от Москвы. Например, Казахстан, утверждает Al Jazeera, работает над тем, чтобы установить с западными государствами прочное партнерство, и поставляет в Европу сырую нефть, которую некоторые страны отказались покупать у России.



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Комментируя визит Макрона в Центральную Азию, в Москве сконцентрировались на Казахстане. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Казахстан - это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению". "Это наши союзники, наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим и в данном случае видим полную взаимность со стороны Астаны", - сказал он. На следующий день, отвечая на вопрос, как российские власти относятся к курсу европейских стран в отношении Казахстана, пресс-секретарь президента назвал развитие этих отношений абсолютно нормальным процессом.



Но в Москве прямо говорят: активность западных стран в регионе Россия оценивает негативно. "Посмотрите, как обхаживают Центральную Азию. Создано уже с десяток форматов. "Центральная Азия плюс" с американцами, ЕС и Японией. В дополнение к формату "Центральная Азия плюс ЕС" немцы уже создали свой формат. Французы не будут долго ждать и сделают то же самое", - сказал 28 октября в интервью белорусскому агентству БелТА министр иностранных дел России Сергей Лавров. С помощью таких форматов "наших центральноазиатских соседей, друзей, союзников пытаются утянуть в сторону Запада". У России с регионом тоже есть свой механизм взаимодействия, и "было бы странно, если бы его не существовало", продолжил Лавров; но Россия, как и Китай, - соседи Центральной Азии, которые не хотят, чтобы здесь для них были созданы угрозы. "Никто не запрещает выбирать партнеров, но, когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистоплотными намерениями, обращаем на это внимание. Будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов", - резюмировал глава МИД России.



О чем Макрон говорил с Токаевым



Нынешнее турне прошло через год после того, как президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев посетили Париж.



"Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным", - заявил 1 ноября перед переговорами Токаев.



Макрон в ответ поблагодарил руководство Казахстана за его позицию в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций. "Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идем по пути дружбы для укрепления наших отношений. Это дорога для вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких-либо держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами, для того чтобы служить вашему народу. Такая стратегия близка Франции, - сказал он (цитата по Zakon.kz). - Мы также любим выбирать наших друзей. Мы их уважаем. Когда мы нужны, мы на их стороне. Мы уважаем их независимость. Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции".



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По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, где в 16 пунктах подтвердили желание углублять сотрудничество между Казахстаном и Францией; в пункте 9, в частности, говорится, что в соответствии с двусторонней "дорожной картой" на 2021–2030 годы они будут активно взаимодействовать в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.



За неделю до визита Макрона стало известно, что Казахстан приостановил изучение заявок на строительство в стране АЭС. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сначала правительство должно получить результаты референдума - согласны ли жители страны получить такую станцию.



О том, что в стране нужно провести референдум насчет строительства АЭС, Токаев заявил в послании народу 1 сентября 2023 года. "В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС - крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны", - сказал президент. Дата голосования пока не назначена.



Сейчас в шорт-листе потенциальных партнеров по строительству АЭС - китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, "Росатом" и французская EDF. Как сообщил 1 ноября журналистам министр энергетики Казахстана, власти готовы провести переговоры с EDF и "ответить на все интересующие вопросы", если французская сторона инициирует встречу.



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Во время визита Макрона были подписаны шесть документов, в числе которых межправительственные соглашения о создании в Казахстане группы Французского агентства развития, о работе в республике французских школ и преподавании французского языка, а также совместная декларация о сотрудничестве в поиске и разработке стратегических минералов.



Поздно вечером Токаев проводил гостя в аэропорту Астаны. Оттуда президент Франции вылетел в Узбекистан, где его ждал Шавкат Мирзиеев, чтобы повести на прогулку по ночному Самарканду.



О чем Макрон говорил с Мирзиеевым и как итоги турне оценивают эксперты



На следующий день главы государств приняли участие в двустороннем бизнес-форуме в Самарканде. Как сообщается на сайте главы Узбекистана, на нем присутствовали руководители таких французских компаний, как EDF, Voltalia, Total Energies, Orano, Eiffage, Societe Generale, Natixis и других (позднее пресс-служба президента опубликовала сообщения о встречах президента с главами минимум семи компаний). Обращаясь к французскому бизнесу, Мирзиеев заявил, что готов дать гарантии его работы в Узбекистане и попросил ему довериться.



"Обращаясь к нашим французским партнерам, хочу подчеркнуть, что наши двери для работы в новом Узбекистане всегда открыты, и мы готовы реализовать любые перспективные совместные проекты", - заявил глава государства и заверил: приоритет узбекских властей - создать "демократическое государство с сильными институтами гражданского общества, современной инфраструктурой и мощной промышленностью". Как и Токаев, на встрече в узком составе Мирзиеев назвал визит французского президента историческим.



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Макрон заявил, что он поддерживает подходы Мирзиеева. "В течение семи лет вы ведете открытую политику. Политику по достижению мира и стабильности в регионе, а также политику по обеспечению развития и стабильности экономики. И мы верим в эту политику, поддерживаем ее и хотим помочь вам ее реализовать", - сказал глава Пятой республики (цитата по Газета.uz).



Офис узбекистанского президента сообщил, что Париж и Ташкент намерены вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства (в этом году Франция отметила 15-летие такого партнерства с Казахстаном) и что Париж готов поддержать вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и подписание с Евросоюзом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.



Члены делегаций подписали восемь документов - в их числе соглашение о создании "Самаркандского французского альянса", межмидовские декларации о сотрудничестве при подготовке дипломатических кадров и договоренности в сфере образования.



С точки зрения уровня встреч и контактов центральноазиатское турне Макрона можно назвать успешным, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. "Если же оценивать результаты, то, судя по подписанным в Казахстане соглашениям, речь идет о частных документах, которые фундаментально торгово-экономические отношения стран не меняют, - отметил в беседе с РБК эксперт. - Понятно, что все смотрели на то, что у Франции не все гладко в ее традиционной сфере влияния - в Африке. Но и в части энергетики каких-то прорывных соглашений, в частности, по поставкам урана, достигнуто не было. Скорее, накануне визита выстраивалось больше конспирологических версий".



Контакты Евросоюза и Центральной Азии летом-осенью 2023 года



2 июня - второй саммит ЕС - ЦА в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.



29 сентября - первый саммит "Германия - Центральная Азия" в Берлине.



23 октября - 19-я встреча глав МИД ЕС и ЦА в Люксембурге.



Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов обращает внимание на благодарность Макрона по поводу внешней политики Астаны. "Никаких опровержений со стороны Токаева мы не услышали - он эту благодарность принял, - сказал РБК эксперт. - В контексте того, что сейчас происходит между Россией и Западом, такая многовекторность ближайшего союзника по ОДКБ - выразительный жест, подчеркивающий независимость курса Казахстана". То же самое с Узбекистаном, хотя он не входит ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, но также проводит многовекторный курс, сохраняя выгодный для себя уровень двусторонних соглашений с Россией, резюмировал Дубнов.



Автор: Екатерина Постникова. Источник - РБК

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