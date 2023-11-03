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Ильгар Велизаде: Время тюрков наступило
15:33 04.11.2023

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде: Время тюрков наступило

Тюркское взаимодействие приобретает особую актуальность на фоне геополитических процессов, которые происходят по периметру, считает азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

В Астане прошел Х саммит Организации тюркских государств под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В заседании приняли участие главы стран-участниц ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

По словам азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, можно говорить о наступившей тюркской эпохе. В то же время успешность Организации тюркских государств будет зависеть от практических дел, которыми будет наполняться сотрудничество, отметил эксперт.

"В нашей географии это расцвет тюркского мира и взаимодействия. Оно приобретает сегодня особую актуальность на фоне геополитических процессов, которые происходят по периметру. Мы видим, что войны, экономические, экологические катаклизмы влияют на то, чтобы мы объединяли свои усилия, взаимодействовали. То, как мы сорганизовались, отвечая на эти вызовы, говорит о том, что тюркское единство сегодня приобретает особую актуальность и развивается поступательными темпами", – говорит Велизаде.

Говоря о новых вызовах, с которыми сталкивается сегодня тюркский мир, эксперт отмечает прежде всего внешние угрозы для безопасности стран.

"Мы видим, что и к северу от границ тюркского мира, и к югу происходят достаточно сложные процессы. Открыто будем говорить – войны. В них участвуют внешние игроки, не региональные игроки. Выступления наших лидеров, в частности, президента Казахстана, обращало внимание на необходимость выработки эффективной системы безопасности в рамках тюркского мира, которая могла бы прежде всего обеспечить безопасность самих государств и эффективно реагировать на вызовы, риски, исходящие по периметру наших границ. Речь идет и о военной безопасности. Отрадно заметить, что в последние годы военно-техническое сотрудничество между странами тюркской группы приобретает особый динамизм", – подчеркнул азербайджанский политолог.

На саммите ОТГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привел в пример конфликты между Россией и Украиной, Израилем и Палестиной, проблему нелегальной миграции на Западе и подчеркнул, что решать насущные проблемы путем насилия и террористических актов неприемлемо. Токаев также заявил о своем решении предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

По мнению Ильгара Велизаде, это решение еще раз говорит о готовности Казахстана решать любые вопросы только мирными средствами.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – кадровый дипломат. Это человек, который знает о внешней политике, системе международных отношений не понаслышке. Он сам являлся человеком, который формировал или участвовал в формировании внешней политики Казахстана. Его мнение чрезвычайно компетентно. Действия казахстанского руководства в отношении различных конфликтов, в том числе ближневосточного, опираются на нормы и принципы международного права и ту законодательную инфраструктуру, которая сформировалась вокруг конфликта, в частности, в виде резолюций Совета безопасности ООН, Организации исламского сотрудничества. Казахстан всегда следует духу и букве этих резолюций. К большому сожалению, на Ближнем Востоке сегодня наблюдаем, откровенно будем говорить, гуманитарную катастрофу. И Казахстан не может оставаться безучастным к происходящему. При этом Казахстан всегда выступал против любых проявлений экстремизма, терроризма. Оказывая помощь палестинскому народу, Казахстан все-таки обращает внимание на необходимость решения всех этих вопросов исключительно мирными средствами, осуждает любые проявления терроризма. Кстати говоря, в начале конфликта Казахстан осудил действия ХАМАС – это тоже достойно уважения", – сказал азербайджанский эксперт.

По мнению Велизаде, у стран-участниц ОТГ большие перспективы сотрудничества не только в сфере безопасности, но и в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной сферах. А Казахстан и Азербайджан – это страны, которые объединяют два полюса тюркской интеграции, подчеркнул эксперт.

"Казахстанско-азербайджанское сотрудничество всегда играло принципиальную роль в объединении тюркского мира. Казахстан находится на восточном полюсе тюркской интеграции, Азербайджан – на западном. Нас разделяет и объединяет одновременно Каспийское море. Так вот Казахстан и Азербайджан – это страны, которые объединяют два полюса тюркской интеграции. В рамках этого сотрудничества реализуется очень много крупных транспортных, экономических проектов. Достаточно отметить проекты Транскаспийского международного транспортного маршрута, который обретает особую актуальность не только в рамках Организации тюркских государств, но во взаимодействии других стран Большой Евразии, в частности, Китая и стран Европейского союза. Посредством Среднего коридора сегодня реализуются очень большие объемы грузоперевозок региона. Казахстанско-азербайджанская транспортная связка обеспечивает интересы этих государств и игроков, создавая условия для их взаимодействия", – говорит эксперт.

Именно Казахстан и Азербайджан играют важную роль в обеспечении безопасности Каспийского региона и решении экологических проблем Каспийского моря, отметил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Жанель Абдрахманова

Источник - Zakon.kz
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