Заброшенному советскому госпиталю в Алматы найдено применение

15:35 04.11.2023

Заброшенному госпиталю в Алматы найдено применение



На месте заброшенного здания в Алматы появится реабилитационный центр для детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал акимата.



В Алматы заброшенное здание бывшего железнодорожного госпиталя реконструируют под реабилитационный центр для детей с различными патологиями. Строительство начнется в мае 2024 года.



Центр будет предназначен для комплексной реабилитации детей до 18 лет с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, состояниями после травм головы и спинного мозга, синдромом Дауна, заболеваниями сердца и эндокринной системы.



Общая площадь нового центра составит более 8 тысяч квадратных метров, а его мощность позволит обеспечить 250 посещений в смену. В центре будут функционировать отделения учебно-воспитательной и психологической помощи, медико-реабилитационное стационарное отделение на 114 коек и дневной стационар.



Реабилитационное оборудование для нового центра в настоящее время проходит утверждение в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.



Ранее об этом здании писали журналисты портала massaget.kz.



