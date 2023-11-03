Ждать ли конца света? Передача "Международное обозрение" (видео)

15:43 04.11.2023

Ждать ли конца света? Эфир передачи "Международное обозрение" от 3.11.2023 г.



ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ



Как распространяются настроения в мусульманской умме? Кто в Америке выступает в поддержку Израиля? Ждать ли конца света – фигурально и реально? Смотрите эфир передачи "Международное обозрение" с Федором Лукьяновым на канале "Россия-24".







Гости:

Ахмет Ярлыкапов, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России

Борис Межуев, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Чарльз Баусман, американский журналист

Ведущий:

Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"



Телепередача "Международное обозрение" выходит по пятницам на канале "Россия-24". Это продолжение тележурнала "Международная панорама", который в СССР смотрели по воскресеньям. Запись предыдущей передачи от 27 октября 2023 г.



