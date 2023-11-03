США готовят против талибов новую военно-политическую силу - Объединенный фронт Афганистана

15:45 04.11.2023

Американская разведка видит перспективы вооруженного афганского сопротивления



США из-за неопределенных перспектив кабульского режима готовят новую военно-политическую силу



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



В Вашингтоне на днях состоялась презентация Объединенного фронта Афганистана (ОФА, "Джабха-е моттахедаи Афгонистон"), нового военно-политического движения афганских эмигрантов. Его лидер, бывший генерал-лейтенант афганской армии Саид Сами Садат, объявил о намерении в том числе вооруженным путем добиваться свержения "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ). Учитывая давние и самые тесные связи генерала Садата со спецслужбами США, нет никаких сомнений в том, что проект ОФА создается при поддержке американской разведки и является важным шагом Вашингтона в продолжающейся "большой игре" в Афганистане.



Выступая на открытии политического офиса Объединенного фронта Афганистана в столице США, генерал Садат заявил, что вместе с ним в этом проекте участвуют бывшие военнослужащие афганской армии и сотрудники сил безопасности (полиция, разведка) прежнего республиканского правительства Афганистана. Точную численность своих сторонников Сами Садат не назвал. По его словам, ОФА одновременно является движением политическим и военным: "Мы создали политическое движение и хотим, если будет такая возможность, участвовать в формировании нового правительства Афганистана путем мирных переговоров. Пусть "Талибан" участвует в выборах, однако в случае препятствования в проведении свободных выборов нашим последним аргументом станет вооруженная борьба".



Судя по заявлениям лидера ОФА, это движение создается в качестве реакции на несколько негативных для авторов и кураторов нового военно-политического проекта факторов в жизни сегодняшнего Афганистана. Как следует из текста презентационного заявления Объединенного фронта, за два года правления "Талибана" Афганистан "превратился в опорную базу международного терроризма, возникла опасность полного контроля со стороны Китая над природными ресурсами страны, в Афганистане разворачивается самый масштабный в истории гуманитарный кризис". Лидеры и сторонники ОФА намерены противостоять этим угрозам через трансформацию талибского режима – либо политическими средствами, либо военными. Генерал Сами Садат открыто заявил о "готовности присоединиться к вооруженной борьбе против талибов".



Примечательно, что презентация Объединенного фронта Афганистана в Вашингтоне произошла в тот самый момент, когда представители США, а также их британские союзники подтвердили свой отказ поддержать любые проекты вооруженного сопротивления режиму "Талибана". Как видно из активности американских дипломатов и разведчиков, Вашингтон сегодня делает ставку на "мирную трансформацию" режима талибов – через приход к власти в Афганистане "умеренных" групп в "Талибане", готовых вступить в переговоры о коалиционном (инклюзивном) правительстве с несколькими группами афганской политэмиграции, настроенными на конструктивные отношения с Западом. Именно поэтому американцы и их союзники отказывают в поддержке двум ведущим группам афганского вооруженного сопротивления – Фронту национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда и Фронту свободы Афганистана (ФСА) генерала Ясина Зии. Сейчас только бойцы ФНСА и ФСА с разной степенью эффективности ведут вооруженную борьбу против талибов внутри Афганистана.



Отказав в поддержке Ахмаду Масуду и генералу Ясину Зии, Вашингтон, однако, начал создавать собственный силовой проект для Афганистана, опорой которого, так же как и в случае с ФНСА и ФСА, должны стать бывшие афганские военные, полицейские, бойцы спецназа и сотрудники разведки. Очевидно, что это связано с несколькими причинами.



Во-первых, несмотря на два года существования режима талибов в Афганистане, его прочность и долговечность вызывают все больше сомнений как у внешних наблюдателей, так и у самих афганцев, включая некоторых руководителей "Талибана". Так, недавно шеф МВД талибов, руководитель запрещенной в РФ "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани публично заявил о необходимости принятия мер по расширению общественной поддержки режима "исламского эмирата", так как в противном случае нельзя быть уверенным в его стабильности. О серьезных проблемах в будущем у талибов, если они не займутся корректировкой своего политического курса, не раз говорили и представители РФ. Аналогичной точки зрения придерживаются и американские специалисты, занимающиеся закулисной дипломатией с Кабулом. "Режим талибов может рухнуть так же неожиданно, как возник, и к этому уже начинают готовиться, в том числе в США", – прокомментировал создание проекта ОФА один из афганских политиков, находящийся в эмиграции.



Во-вторых, на фоне неблагоприятных тенденций в "Талибане" сохраняют свои позиции ФНСА и ФСА, Да, пока деятельность этих двух основных групп вооруженного афганского сопротивления не приобрела масштабного характера, что прежде всего связано с отсутствием внешней поддержки. Однако недавний официальный визит Ахмада Масуда в Москву, его активность на иранском и европейском направлении, а также неформальные встречи с высокопоставленными российскими чиновниками представителей генерала Ясина Зии дают основания предполагать, что у ФНСА и ФСА могут скоро найтись достаточно сильные друзья в регионе. Что на фоне кризисных тенденций в системе господства талибов может привести к быстрым и неожиданным изменениям социально-политической обстановки в Афганистане.



Очевидно, Вашингтон начинает готовиться к возможным переменам, реагируя в том числе и на контакты лидеров афганского сопротивления с Москвой. Запуск собственного проекта, ориентированного на перехват инициативы в сообществе афганского вооруженного сопротивления, – один из таких ходов. Создаваемый американцами Фронт генерала Садата должен или ослабить и потеснить неподконтрольные Вашингтону фронты Масуда и генерала Зии, или подмять их под себя. В любом случае страны региона будут лишены многих возможностей для самостоятельной игры на поле силовой политики в Афганистане – на этом рынке намереваются доминировать спецслужбы США при содействии своих давних помощников во главе с генералом Садатом.