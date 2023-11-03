Без языка... Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху

00:00 05.11.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.



"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил он турецким журналистам.



По словам президента Турции, у страны не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".



Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе.



Мухит Турсынали