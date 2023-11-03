Без языка... Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху

|15:45 США готовят против талибов новую военно-политическую силу - Объединенный фронт Афганистана
15:43 Ждать ли конца света? Передача "Международное обозрение" (видео)
15:37 Турецкий аудит: на саммите ОТГ обсудили ситуацию в Газе, - "Известия"
15:35 Заброшенному советскому госпиталю в Алматы найдено применение
15:33 Ильгар Велизаде: Время тюрков наступило
15:30 Большая война: из прошлого в настоящее, - В.Кашин, А.Сушенцов
09:59 А.Вершинин, А.Кривопалов: Российская стратегическая культура: опыт исторической ретроспективы
09:56 Благодарность по-французски. Чего Макрон поимел от визита в ЦА? - РБК
09:54 С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок, - "Известия"
09:52 Наим Бабюроглу: Урок, который нужно преподать США и ЕС
09:50 Уровень антисемитизма в мире вырос на 1180%, - Jerusalem Post
09:48 Вышла в свет на русском книга Аль-Шаера Рами "Кто против нас"
09:47 РосАрмия продолжает сжимать кольцо в Авдеевке
09:46 Тупиковый сектор: военное измерение катастрофы, - Прохор Тебин
09:41 "АрселорМиталл Темиртау" выкупит казахстанский инвестор
08:57 Астанайская гастроль Макрона. Коуч на выезде, - Boulevard Voltaire
08:45 Между Турцией и Китаем усилилась конкуренция за экспорт фруктов в Россию, - Озлем Сарсын
08:42 Как обучить детей мигрантов русскому языку
08:38 Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
08:32 Уязвимые места в системе обороны Израиля были известны, -Захар Гельман
08:23 В Кыргызстане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори
08:14 Пекин согласился рассказать Вашингтону о своем ядерном арсенале, - Владимир Скосырев
08:11 Казпремьер Смаилов убыл с визитом в Китай
08:04 Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в северный форпост ислама, - Стив Такер
05:28 Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128
00:57 Доктрина "справедливой войны": утопичная утопия? - Рори Кокс
00:31 "Эпидемия" депрессии охватила всю Европу, - Яцек Щвидер
00:26 Поражения в Африке Макрон намерен компенсировать в Казахстане и Узбекистане, - Олеся Орленко
00:20 Технологический прогноз на ближайшие 50 лет, - А.Школьников
00:16 США и "Хезболла" обменялись угрозами
00:14 Наследие Ушинского стало темой конференции в Самарканде
00:04 В Турции начался марш к авиабазе США "Инджирлик"
|16:37 Кто наживается на строительстве российских школ в Таджикистане?
16:33 Президент Узбекистана награжден "Высшим орденом Тюркского мира"
16:28 "Ему нечему учить казахов". Макрон тускло слетал в Астану, - Le Figaro
16:25 Первая мировая и СВО Ложные аналогии среди многочисленных совпадений, - К.Копылов
16:23 Ближний Восток: война разгорается, вопросов становится все больше, - В.Овчинский, Ю.Жданов
16:19 Инструкция по выживанию в межеумочной эпохе: о книге Александра Дугина "Четвертая Русь"
16:17 "Японская доктрина Монро": корни и плоды, - В.Молодяков
15:16 Логика войны. Факторы, определяющие ход СВО, - Николай Сорокин
15:07 Данияр Ашимбаев: Государство ищет в религии некие духовные традиции, путая религиозные и национальные...
14:29 Америка защищает свою империю, - Аль-Хусейн Аз-Зави
14:00 Борьба за панамскую медь: Китай против ЦРУ
13:58 Франция меняет Африку на Восточную Европу
13:32 Астана. На 10-м саммите Организации тюркских государств подписано 12 документов
13:27 Ближний Восток: никто не хочет уступать, - Борис Подопригора
|Без языка... Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху
00:00 05.11.2023
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.
Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.
"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил он турецким журналистам.
По словам президента Турции, у страны не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".
Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе.
Мухит Турсынали