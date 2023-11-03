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|В Гвинее поймали и возвратили в тюрьму сбежавшего экс-президента Дадиса Камару
00:01 05.11.2023
Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара, бежавший сегодня утром из расположенной в столице страны тюрьмы, пойман и возвращен в заключение. Об этом сообщил агентству AFP глава информационного отдела армии Ансума Тумани Камара.
"Капитан Мусса Дадис Камара был найден живым и здоровым, он доставлен обратно в тюрьму", - заявил представитель армии, не приведя никаких деталей случившегося.
Ранним утром группа спецназа прорвалась на территорию крупнейшей столичной тюрьмы и обеспечила побег Камара и еще двух человек. Нападение сопровождалось ожесточенной перестрелкой. Центр города был заблокирован подразделениями сил безопасности.
Мусса Дадис Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за убийство представителей оппозиции.
В декабре 2008 года капитан Камара возглавил военный переворот в Гвинее и был провозглашен президентом. В сентябре 2009-го на стадионе в столице Конакри были убиты 156 человек, которые участвовали в антиправительственной демонстрации. В декабре того же года на Камара было совершено покушение, он с тяжелым ранением был доставлен в госпиталь в Марокко. В январе 2010-го, находясь за пределами Гвинеи, Камара заявил, что отказывается от управления страной и не вернется на родину.
Однако 25 сентября он неожиданно приехал в Гвинею, заявив, что будет участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его правительства. Камара настаивал на своей невиновности и непричастности к убийству на столичном стадионе.