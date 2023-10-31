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Какова цена битвы за Газу. Ближний Восток движется от кризиса к катастрофе, - Сергей Станкевич
00:07 05.11.2023

31.10.2023

Об авторе: Сергей Борисович Станкевич – политолог.

Израильские войска всей мощью атакуют сектор Газа одновременно по земле, с моря и с воздуха. Видимо, это уже полномасштабное вторжение, просто поделенное на этапы. Пока проводятся точечные рейды "зашли–вышли" и создаются опорные пункты. Впервые за 17 лет после ухода из Газы израильтяне водрузили над ней свое знамя. Дальше, видимо, будет зачистка территории на поверхности и под землей, иначе официальная цель – "уничтожение ХАМАС и инфраструктуры террора" – заведомо невыполнима.

У Израиля сейчас нет никакого хорошего выхода. Выбор между плохим, ужасным и катастрофическим. Израильтяне в плену чужого сценария, который был просчитан заранее и продолжает осуществляться. А деваться некуда. Лучше всего было бы не идти на общевойсковое наземное вторжение, остановить ковровое бомбометание и заняться профессиональной наземно-подземной антитеррористической операцией. Но демонстративная жестокость ХАМАС, проявленная 7 октября, как раз и должна была исключить такой "технологичный" вариант.

Организаторам битвы за Газу нужны были общевойсковая операция, ракетно-бомбовые удары, антигуманная блокада, исход двух миллионов с севера на юг анклава и массовая гибель населения на глазах у мировых СМИ. И они получили все, что хотели. Теперь руководство Израиля должно уничтожить ХАМАС в Газе (но не везде вообще) практически любой ценой. А цена будет огромная. Эту чашу израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и командованию ЦАХАЛ придется, видимо, испить до дна. Начиная с крайне болезненной темы заложников.

Нетаньяху заявил, что контакты по возможному освобождению более чем 200 заложников, захваченных ХАМАС, будут продолжаться даже во время наземного наступления в Газе. При этом несколько десятков заложников погибли и продолжают гибнуть в процессе наземной операции – если верить заявлениям боевиков ХАМАС.

Между тем ситуация приближается ко второму акту, в котором конфликт вокруг Газы может стать региональным. К этому готовятся многие стороны, пока напрямую не включившиеся, но готовые войти в дело.

Вашингтон перебрасывает в регион все больше военных средств. Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем Gerald R. Ford находится в восточной части Средиземного моря; другая АУГ во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower патрулирует Персидский залив и Аравийское море; универсальный десантный корабль Bataan с 2 тыс. морпехов на борту обосновался прямо у берегов Израиля. В самом Израиле уже находятся шесть групп зеленых беретов, семь взводов "морских котиков" и отряд парашютистов-спасателей для эвакуации из зоны боев. Там же находятся сотни операторов систем ПВО-ПРО. Американские истребители F-16 нанесли ракетные удары по нескольким объектам на территории Сирии и Ирака, то есть по территориям независимых стран – членов ООН.

Американские базы в Сирии и Ираке регулярно оказываются под ударами шиитских формирований, "мстящих за Палестину". Президент Ирана Эбрахим Раиси откровенен: "Характер иранского послания в адрес американцев означает, что Тегеран готов к столкновению". Washington Post сообщает, что администрация Джозефа Байдена готовится к эвакуации сотен тысяч американских граждан с Ближнего Востока, если конфликт не удастся сдержать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к формированию "международной коалиции" для борьбы против ХАМАС – по аналогии с прежней коалицией против "Исламского государства" (запрещено в России). Франция посылает вертолетоносец Mistral в дополнение к двум своим фрегатам в Средиземном море.

Китай переместил в Персидский залив оперативную группу из шести военных кораблей. Россия начала круглосуточное патрулирование вблизи черноморских проливов истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", дальность которых позволяет поразить цели как в Израиле, так и в восточной акватории Средиземного моря.

"Гуманитарная катастрофа" (по определению генсека ООН Антониу Гутерриша) ежедневно терзает глобальную аудиторию. Уже было убито более 8 тыс. мирных палестинцев, из них около половины – дети. Ситуация, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, "противоречит международному гуманитарному праву". А папа Римский Франциск на воскресной молитве призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке. Генассамблея ООН 27 октября большинством в 120 голосов приняла резолюцию, содержащую призыв к немедленному устойчивому перемирию в Газе.

Кризис выводит в общей сложности миллионы пропалестинских демонстрантов на улицы городов Европы, США и других стран. В Стамбуле состоялся миллионный "великий палестинский митинг", на котором прозвучал роковой вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: "Эй, Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?"

Пора, пожалуй, обдуманно ответить на этот вопрос.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699132020


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