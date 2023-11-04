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Рост стен: почему экономический форум в Самарканде сделал фокус на политике, - Ирина Цырулева
00:22 05.11.2023

4 ноября 2023,

Участники площадки обсудили принципы взаимодействия в новой реальности
Ирина Цырулева

Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, и коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом - русофобией. Этот тезис стал лейтмотивом итогового дня XVI Веронского Евразийского экономического форума, прошедшего 3–4 ноября в Самарканде. Пожалуй, впервые экономический форум по сути оказался политическим. Его участники подчеркнули: необходимость в откровенном и открытом для дискуссий пространстве в Большой Евразии редко ощущалась так остро, как сейчас. Как они пытались нащупать новые грани миропорядка и какую роль должны занять в нем Европа и Россия - в материале "Известий".

Европа в новом миропорядке

В России в последнее время все чаще звучат заявления политиков и экспертов о том, что санкции против нашей страны, разрыв связей с ней и практически неограниченная подпитка киевского режима со стороны не только США, но и Европы - это безумие. На экономическом форуме, который прошел на этой неделе в Самарканде, его участники также то и дело касались этой международной повестки.

Так, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил: потери Евросоюза от санкций и разрыва связей с Россией достигли порядка $1,5 трлн и продолжают расти. На поддержку киевского режима с 2022 года ЕС потратил более €85 млрд. Цены в ЕС бьют рекорды, экономика в рецессии, промышленность в упадке. Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения с момента пандемии, а рост экономики с 2022 года уменьшился почти в пять раз, сообщали СМИ. По данным Евростата, безработица в еврозоне в сентябре выросла до 6,5% (в России - вдвое меньше). Экономическая роль Европы в мире продолжает падать, евро в международных расчетах уже уступил место юаню, а конкурентоспособность европейской продукции сокращается в отсутствие дешевых российских энергоресурсов.

Как отметил в итоговый день форума сенатор Владимир Чижов, 17 лет проработавший постоянным представителем России в Европейском союзе, "стены в Европе сейчас пользуются большим спросом, чем мосты". Политик перефразировал цитату Мартина Лютера Кинга "давайте строить мосты, а не стены". По его словам, коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии. Иначе он рискует надолго оказаться в изоляции на мировой арене, предупредил дипломат.

С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок
О чем еще говорили в день открытия XVI Веронского Евразийского экономического форума
По мнению организатора форума главы ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, за годы стремления к деловому диалогу в Большой Евразии необходимость в откровенном, свободном и открытом для дискуссий пространстве редко ощущалась так остро. 27 стран, гости этой влиятельной площадки в 2023 году, пытались нащупать новые грани миропорядка.

- Европа, важной составной частью которой является Италия, должна, как напомнил нам здесь Романо Проди, возглавлявший Европейскую комиссию, вновь стать главным действующим лицом в рамках инновационного сотрудничества с евразийским миром в самом широком смысле этого слова, - подчеркнул Антонио Фаллико.

На сессиях форума в течение двух дней обсуждалось много важных вопросов в таких стратегических сегментах, как энергетика, финансы и банковское дело, развитие сельского хозяйства и экология, цифровые технологии и логистика, отметил он. Но все они так или иначе были окрашены политическими красками.

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Путь Большой Евразии

XVI Веронский Евразийский экономический форум, завершившийся в Самарканде, показал, что современная действительность требует от государств плюрализма взглядов и стремления к интеграции, считают эксперты. Но влияние и авторитет России, объединяющей Евразию, непоколебимы, сказал "Известиям" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Фото: министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
По его словам, Узбекистан как организатор форума в этом году выбран неслучайно. Страна активно развивает экономические и культурные связи с соседями по СНГ, ее население за 30 лет практически удвоилось, а ВВП ежегодно прирастает в диапазоне 5–7% на протяжении 15 лет.

- Потери же ЕС от санкционной политики на фоне околонулевого роста экономики можно будет сгладить за счет сбалансированного и конструктивного сотрудничества со странами Евразии, но главной державой здесь по-прежнему остается Россия, - добавил эксперт.

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Текущий исторический период уникален: когда многие факторы ведут к столкновению цивилизаций, находятся тем не менее альтернативные пути развития, не подчеркивающие границы и барьеры, а убирающие их, сказал "Известиям" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт полагает, что стремление к интеграции и постоянному поиску новых решений и механизмов станет основой устойчивого развития мирового бизнеса, торговли и дипломатии.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Веронский Евразийский экономический форум проводится с 2007 года. Его традиционной площадкой на протяжении 14 лет была Верона, отсюда и название. Но в 2022-м организаторам пришлось срочно менять географию - Евросоюз ввел санкции против России, что исключило приезд в Италию представителей нашей страны. Свое путешествие на Восток форум начал в прошлом году со столицы Азербайджана Баку, а в этом переместился в Самарканд, жемчужину Узбекистана и всей Центральной Азии.

Какая страна и какой город примет следующий форум, пока неизвестно. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, выступавший в первый день форума, с иронией предположил, что, вероятно, выбор придется остановить на Шанхае. Антонио Фаллико лишь отметил, что "в следующем году Евразийский экономический форум продолжит путь", выбрав новое перспективное место для многостороннего экономического сотрудничества на огромных пространствах Большой Евразии - от Атлантики до Тихого океана.

Источник - известия
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