Пепе Эскобар: Иран и Россия расставляют в Палестине ловушку для США

00:29 05.11.2023 Пепе Эскобар: Иран и Россия расставляют в Палестине ловушку для США

Ближневосточный конфликт - способ переключить внимание со зрелищного провала Запада на Украине



Пепе Эскобар

4.11.23



Разжигатели войны, ответственные за внешнюю политику США - не то, чтобы стойкие последователи Бисмарка. По их мнению, если украинский проект выполнить не удается, то проект "Окончательное решение" в Палестине будет парой пустяков - простой этнической чисткой.



Однако более вероятен другой сценарий: союз Иран-Россия - и новая "ось зла", Россия-Китай-Иран - имеют все шансы втянуть США в новый затяжной конфликт. Трюк в том, чтобы использовать неслаженные действия самого противника, чтобы вывести его из равновесия и полностью дезориентировать.



Белый Дом упорно верит, что вечные войны на Украине и в Израиле вписываются его в высокое стремление к демократии и жизненно важны для национальных интересов США. Это убеждение им уже аукнулось - даже среди американской общественности.



Тем не менее, в Вашингтоне слышны шепоты и крики: союзные Израилю неоконсерваторы усиливают провокации Ирана, используя пресловутый фальшивый флаг, который приведет к американскому вступлению в конфликт. Этот сценарий Армагеддона полностью соответствует библейским маниям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



В этом случае вассалам пришлось бы безропотно подчиниться. Главы государств НАТО направились прямиком в Израиль, чтобы продемонстрировать свою безоговорочную поддержку Тель-Авиву: среди них Кириакос Мицотакис из Греции, Джорджа Мелони из Италии, Риши Сунак из Великобритании, Олаф Шольц из Германии, Эммануэль Макрон из Франции и сам престарелый обитатель Белого дома.



Месть за арабский "век унижений"



До сих пор ливанское движение сопротивления "Хезболла" проявляло необычайную сдержанность и не велось на приманку. "Хезболла" поддерживает палестинское сопротивление в целом - еще несколько лет назад у нее были серьезные проблемы с ХАМАС, с которым она столкнулась в Сирии. Кстати, Иран частично финансирует ХАМАС, но не управляет им. Как бы Тегеран ни поддерживал Палестину, палестинское сопротивление принимает решения самостоятельно.



Главная новость в том, что все эти проблемы сейчас решаются. ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" отправились в Ливан, чтобы лично навестить генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу. Это свидетельствует о единстве целей - "Ось сопротивления" называет это "единством фронтов".



Еще более показателен визит ХАМАС в Москву, вызвавший у Израиля бессильную ярость. Делегацию возглавлял член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери специально приехал из Тегерана и встретился с двумя заместителями министра иностранных дел России Сергея Лаврова - Сергеем Рябковым и Михаилом Галузиным.



Все это показывает, что ХАМАС, Иран и Россия ведут переговоры за одним столом.



ХАМАС призвал объединиться миллионы палестинцев из диаспоры, весь арабский мир и все исламские страны. Медленно, но верно начинает прослеживаться закономерность. Возможно ли, что арабский мир вместе с обширными исламскими территориями вот-вот сплотится, чтобы отомстить за свой собственный "век унижений" - так же, как после Второй Мировой войны это сделали китайцы во главе с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином?



Пекин в своей тонкой дипломатической манере безусловно намекал на это ключевым игрокам еще до того, как было достигнуто прорывное сближение Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве России и Китая.



Само по себе это не помешает вашингтонским неоконам с их вечной идеей-фикс - бомбардировкой критически важных объектов инфраструктуры Ирана. Эти политики, которым грош цена в военной науке, не замечают, что ответные удары Ирана будут точно нацелены на каждую американскую базу в Ираке и Сирии, при этом проблема Персидского залива останется открытой.



Отличный российский военный аналитик Андрей Мартьянов показал, что может случиться с дорогими американскими авианосцами в Восточном Средиземноморье в случае угрозы нападения Израиля на Иран.



Более того, на севере Сирии находится по меньшей мере 1000 американских военнослужащих, ворующих нефть - они тоже мгновенно станут мишенью.



Али Фадави, заместитель главнокомандующего КСИР, сразу переходит к делу: "У нас есть военные технологии, о которых никто не знает. Американцы узнают о них, когда мы их используем".



Это намек на иранские гиперзвуковые ракеты "Фаттах", братьев "Кинжала" и DF-27 - они летят со скоростью 15 Махов и способны достичь любой цели в Израиле за 400 секунд.



Добавьте к этому продвинутый российский комплекс РЭБ. Как подтвердили в Москве летом, когда речь зашла о военном взаимодействии, иранцы ответили русским: "Что бы вам ни понадобилось, просто скажите". Это работает и в обратную сторону, ведь общий враг тоже один.



Все дело в Ормузском проливе



Любая российско-иранская стратегия строится вокруг Ормузского пролива, через который транзитом проходит не менее 20 процентов мировой нефти (почти 17 миллионов баррелей в день) плюс 18 процентов сжиженного природного газа (СПГ), то есть не менее 3,5 миллиардов кубических футов в день.



Иран способен в одночасье перекрыть Ормузский пролив. Во-первых, это стало бы своего рода поэтическим возмездием Израилю, который стремится незаконно захватить весь природный газ стоимостью в несколько миллионов долларов, обнаруженный на шельфе Газы. Кстати, это одна из ключевых причин этнической чистки в Палестине.



Но главная задача - обрушить деривативы Уолл-стрит стоимостью в 618 триллионов, о чем в течение многих лет говорили аналитики Goldman Sachs и JP Morgan, а также независимые трейдеры энергетического рынка в Персидском заливе.



Поэтому, когда дело дойдет до драки - в сценарии тотальной войны, выходящей далеко за пределы Палестины - не только Россия и Иран, но и ключевые игроки арабского мира, которые вот-вот станут членами БРИКС-11 (в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ) действительно имеют все необходимое, чтобы в любой момент опрокинуть финансовую систему США.



Как подчеркивает один из верхушки "глубинного государства", человек старой закалки, который сейчас занимается бизнесом в Центральной Европе:



"У стран ислама есть экономическое преимущество. Они могут поднять на воздух международную финансовую систему, перекрыв поставки нефти. Им не нужно делать ни одного выстрела. Иран и Саудовская Аравия сейчас становятся союзниками. Чтобы преодолеть кризис 2008 года, потребовалось 29 триллионов долларов. Но, если случится новый кризис, не хватит даже 100 триллионов необеспеченных долларов."



Как мне сказали трейдеры Персидского залива, один из возможных сценариев - страны ОПЕК начнут вводить санкции против Европы. Начиная с Кувейта, к санкциям постепенно присоединятся все члены ОПЕК. Против всех стран, которые относятся к мусульманскому миру как к врагам и пушечному мясу.



Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани уже предупредил, что поставки нефти на западные рынки могут быть приостановлены из-за того, что Израиль творит в Газе. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан уже официально призвал исламские страны ввести полное нефтяное и газовое эмбарго против стран, которые поддерживают Израиль - по сути, вассалов НАТО.



Таким образом, христианские сионисты в США вместе с неоконсерватором Нетаньяху, угрожающим напасть на Иран, способны обрушить мировую финансовую систему.



Ремикс вечной войны в Сирии



В текущей взрывоопасной ситуации стратегические партнеры Россия и Китай действуют очень осмотрительно. Их общая позиция для внешнего мира - отказ вставать на сторону Израиля или Палестины, призыв к прекращению огня по гуманитарным соображениям, выбор в пользу создания двух государств, соблюдение международного права. Все их инициативы Вашингтон саботировал.



На данный момент Вашингтон отказался дать зеленый свет полноразмерному наземному вторжению Израиля в Газе. В основном потому, что первоочередная задача США - выиграть еще немного времени, чтобы расширить конфликт на Сирию. Ее обвиняют в том, что она - ключевой пункт транзита иранского оружия для "Хезболлы". Кроме того, таким образом снова открывается старый фронт против России.



В Москве не питают иллюзий. Разведывательному аппарату хорошо известно, что израильские агенты "Моссада" консультировали Киев, а Тель-Авив под серьезным давлением США поставлял оружие Украине. Это вызвало ярость у силовиков и, возможно, стало роковой ошибкой Израиля.



А неоконсерваторы не останавливаются. Они в свою очередь выдвигают угрозу: если "Хезболла" атакует Израиль чем-то, кроме нескольких отдельных ракет - а этого просто не будет - то российская авиабаза Хмеймим в Латакии будет ликвидирована в качестве "предупреждения Ирану".



Это уровень даже не игры в песочнице. После серии израильских атак на гражданские аэропорты Дамаска и Алеппо Москва без колебаний предложила Сирии свои объекты в Хмеймиме - вместе с разрешением на грузовые рейсы иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР), согласно некоторым российским источникам разведки. Нетаньяху вряд ли жаждет умереть, разбомбив российскую авиабазу в зоне A2/AD.



Москва также ясно видит, к чему могут привести американские авианосцы в Восточном Средиземноморье. Реакция последовала незамедлительно: Миг-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" круглосуточно патрулируют нейтральное воздушное пространство над Черным морем. До Средиземного моря они могут долететь за шесть минут.



Пока Пентагон развертывает в Восточном Средиземноморье огромный арсенал вооружений плюс "секретные" объекты, Китай и Северная Корея, части новой придуманной американцами "оси зла", показали, что они не останутся в стороне. Независимо от того, что именно является целью - "Хезболла", Сирия, Иран, Россия или все вместе. Военно-морской флот Китая практически защищает Иран на расстоянии. Еще более решительным стало заявление премьер-министра Ли Цяна - на редкость прямолинейное для китайской дипломатии:



"Китай продолжит твердо поддерживать Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства и будет решительно выступать против любых внешних сил, вмешивающихся во внутренние дела Ирана".



Не забывайте, что Китай и Иран связаны всесторонним стратегическим партнерством. Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин укрепил российско-иранское стратегическое партнерство на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.



Помните любителей риса из Кореи



Прямо скажем, Вашингтон в нынешней взрывоопасной ситуации нашел выход из унизительного украинского проекта. США ошибочно полагают, что все ту же вечную войну, снова развязанную в Западной Азии, можно "регулировать" по своему желанию. И если оба конфликта превратятся в огромный политический гордиев узел, а так оно и будет, что тут нового? США просто начнут новую войну в Индо-Тихоокеанском регионе.



Все это не обманывает Россию и Иран, которые хладнокровно следят за промахами Вашингтона на каждом шагу. Поучительно вспомнить то, что Малкольм Икс уже предсказывал в 1964 году:



"Какие-то любители риса выгнали его из Кореи. Да, они выгнали его из Кореи. Рисоеды, у которых не было ничего, кроме кроссовок, винтовки и миски риса, забрали его, его танки, напалм и все остальное оружие, которое у него по идее было, и переправили его через Ялуцзян. Почему? Потому что день, когда он мог победить на земле, уже прошел."



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Автор: Пепе Эскобар - Pepe Escobar - геополитический аналитик, специальный корреспондент портала Asia Times, колумнист издания The Cradle. Источник - svpressa.ru

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