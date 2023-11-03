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Бандеро-воякам не понравились бесшумные северо-корейские снаряды
00:36 05.11.2023

Эксперт Васильев рассказал, как "тихие корейские снаряды" повлияли на моральный дух ВСУ

Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на "тихие корейские снаряды"
Tекст: Александра Юдина

Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на "тихие корейские снаряды".
В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что "оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала". "Хотя все может быть прозаичнее", – добавил он.

По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. "Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки", – допустил эксперт.

Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

"Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо", – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной "трещиной в украинском инфокуполе".

Ранее военнослужащий сводного отряда "Львов" Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые "не слышно даже на видео". "Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите", – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

Источник - svpressa.ru
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