В Узбекистане экс-чиновникам дали по три года колонии за половую связь с воспитанницами детдома

01:20 05.11.2023

Экс-чиновникам из Хорезма дали по три года колонии за половую связь с воспитанницами детдома



Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам, рассмотрев дело двух бывших чиновников из Хорезмской области, заменила назначенные ранее 1,5 года ограничения свободы на три года колонии каждому. Фигуранты признаны виновными по статьям о вступлении в половую связь с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



На скамье подсудимых сидели Айбек Машарипов и Анвар Курязов. Первый раньше работал начальником областного управления юстиции, второй руководил Янгиарыкским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Поскольку в числе потерпевших были несовершеннолетние, процесс проходил в закрытом режиме.



Дело рассматривалось по следующим пунктам обвинения:



- часть 1 статьи 128 ("Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет") в старой редакции Уголовного кодекса республики;



- часть 1 статьи 128−1 ("Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды") УК.



Отмечается, что в сентябре 2022 года суд первой инстанции также признал бывших чиновников виновными по этим пунктам, однако тогда они отделались ограничением свободы.



Теперь же им назначили по три года колонии каждому.



Экс-чиновников взяли под стражу прямо в зале суда, отменив примененную к ним ранее меру пресечения в виде залога.

Известная в Узбекистане журналистка и фемактивистка Ирина Матвиенко назвала наказание по Хорезмскому делу "весьма предсказуемым".



"Если помните, следствие вернуло дело в суд по тем же статьям, то есть после повторного расследования не обнаружило новых деталей. Соответственно, суд вынес решение на основании редакции тех же статей, которая действовала на момент совершения преступления. Так по закону - нельзя судить по новой редакции (которая сейчас жестче), нужно использовать версию на момент преступления", - пояснила Матвиенко.



- О чудовищной истории семейного детдома №1 города Ургенча Хорезмской области стало известно в марте благодаря проекту против гендерного насилия в Узбекистане Nemolchi.uz. Правозащитницы рассказали, что на протяжении почти года с подачи администрации учреждения местные чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц.



Также сообщалось, что в сентябре прошлого года завершился суд по этому делу. Заведующую детдомом Юлдуз Худайбергенову приговорили к 5,5 года колонии за торговлю людьми, хищения и должностной подлог. Экс-чиновники Машарипов и Курязов получили по 1,5 года ограничения свободы. Лишь под давлением общественности дело было направлено на пересмотр.



По поводу уголовного дела в отношении [AM] и [AK], вызвавшего широкие дискуссии в соцсетях



Сегодня коллегия по уголовным делам Ташкентского городского суда в апелляционной инстанции в отношении [АМ] (1979 года рождения, город Нукус, работал начальником управления юстиции Хорезмской области) и [АК] (1984 года рождения, Янгиарикский район, работал начальником отделения неотложной помощи Янгиарикского района) Судебное разбирательство по повторному рассмотрению уголовного дела в апелляционном порядке завершено и приговор суда оглашен.



Данное уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 19 УПК (публичное рассмотрение уголовных дел в суде).



Решением апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 3 ноября 2023 года отменена часть решения Хивинского районного суда по уголовным делам от 6 сентября 2022 года в отношении [АМ] и [AK], и ответчики [AM] и [AK]. Часть 1 статьи 128 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати лет) и статья 128-1 предыдущей редакции УК (половое сношение с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с передачей ему материальных ценностей ​​или составление ему имущественного интереса) ) были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 59 УК РФ (наказание за совершение нескольких преступлений), каждый из них был приговорен к лишению свободы на срок 3 годы.



Таким образом, примененная к подсудимым мера пресечения в виде "залога" была отменена, а [AM] и [AK] были арестованы прямо из зала суда.



Сегодня в 16.00 в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (город Ташкент, Шейхонтохурский район, шохкоча имени Алишера Навои, дом 30) состоится брифинг, посвященный приговору, вынесенному Ташкентским городским судом.