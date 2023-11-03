Тимурлан Ажымалиев назначен первым замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана

01:33 05.11.2023

Тимурлан Ажымалиев назначен первым замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики



"Культура" (АКИpress) - Ажымалиев Тимурлан Максатбекович назначен первым заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров.



Ажымалиев ранее работал главным экспертом отдела экспертизы решений президента и Кабмина Администрации президента.