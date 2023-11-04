 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай стал абсолютным монополистом в производстве сырья XXI века. И это не нефть, - Д.Капустин
08:46 05.11.2023

Китай стал абсолютным монополистом в производстве сырья XXI века. И это не нефть
Американцы всерьез обеспокоены возможностями Пекина по военному внедрению искусственного интеллекта
Дмитрий Капустин
4/11/23

Пентагон пошел на беспрецедентный шаг: бюро промышленности и безопасности (BIS) ввело санкции против Китая. Вслед за ограничениями на экспорт полупроводников введены санкции против чипов искусственного интеллекта и оборудование для производства полупроводников. Кроме того, в список юридических лиц США были добавлены 13 китайских фирм. В администрации Джо Байдена и не скрывают, что пытаются ограничить передовые возможности Китая по созданию нейросетей. Однако китайцам есть, чем ответить так, что США будет намного больнее, говорится в аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В ответ на ужесточение контроля США, Китай объявил о новых экспортных ограничениях на графитовые изделия. С 1 декабря китайским экспортерам потребуется получение разрешений на поставку синтетического графитового материала высокой чистоты, высокой твердости и высокой интенсивности, а также натурального чешуйчатого графита и его продуктов.

Это тем более болезненно для США, поскольку шаг был предпринят Пекином после введения ограничений на экспорт германия и галлия - металлов, которые критически важны для производства полупроводников.

- Китай умело использует свое доминирование на глобальном рынке важных полезных ископаемых и сырья, чтобы реагировать на расширение политики экономических ограничений со стороны Запада: - пишут авторы доклада CSIS Эмили Бенсон и Тибо Денамиэль. Они напоминают, что Китай является основным производителем графита в мире, перерабатывая более 90% этого сырья для полупроводников и аккумуляторов.

Так что китайское решение по графиту является четким сигналом Западу, что Китай не хочет продолжать помогать недружественным юрисдикциям в производстве электромобилей и призывает другие страны найти альтернативные источники графита. Министерство торговли Китая заявило, что ограничительные меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок, а также на защиту национальных интересов.

- Этим решением Китай говорит Западу, что мы не собираемся помогать вам производить электромобили, вы должны найти свой собственный способ сделать это, - говорит в интервью Reuters генеральный директор Northern Graphite Хью Жакмен. Он подчеркивает, что китайские меры экспортного контроля не нацелены конкретно ни на какой из блоков, и повлиять могут на любого из ведущих потребителей графита - а это Япония, США, Индия и Южная Корея.

Недружественные Китаю страны должны понимать, что им придется расплачиваться за любые попытки давить на китайскую экономику. Ведь это именно Запад все больше зависит от Китая, а не наоборот. Так, по данным Альянса автомобильных инноваций (в него входят компании, занимающиеся поставками автомобилей) почти треть графита, потребляемого в США, поступает из Китая. Около 93% графитовых материалов в Корее и 90% в Японии поступают из Китая.

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В последние годы Китай сократил добычу природного графита в целях защиты окружающей среды, вместо этого увеличив производство синтетического графита с 2021 года. По данным консалтинговой компании Mysteel, синтетическая форма, которая производится с использованием побочного продукта процесса переработки нефти, в настоящее время составляет 70% производства в Китае.

И графит - лишь один из примеров сырьевого доминирования Китая. По данным исследовательской фирмы Antaike, Китай производит около 60% мирового объема германия и более 90% мирового объема галлия. По данным экспертов, производство обоих металлов в Китае выросло на 16% в 2022 году, и высочайшие темпы роста сохраняются.

Один из крупнейших добытчиков германия на планете - это китайская корпорация Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co. Ltd, которая находится в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Она добывает германий из собственных рудников и буроугольных шахт.

Металл, которого во всем мире ежегодно добывается всего несколько сотен тонн, - это важнейший химический элемент для экономики XXI века. Без него невозможно создание инфраструктуры 5G, оптических волокон и пластин для солнечных элементов.

Еще одна китайская компания - Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co (дочерняя структура алюминиевой госкорпорации Китая Chinalco) запустила линию по производству оптического волокна из тетрахлорида германия сверхвысокой чистоты. Другими направлениями деятельности компании является производство цинка, свинца, серебра, золота. Но германий - вот настоящее золотое дно.

Китай является крупнейшим в мире производителем алюминия, а галлий образуется при переработке глинозема в алюминий. Государственный алюминиевый гигант Chinalco владеет тремя заводами по производству галлия, по одному в центральной китайской провинции Хэнань и юго-западных провинциях Гуанси и Гуйчжоу. Председатель правления Chinalco Дуань Сяньдун заявил, что компания будет наращивать производство. Запад может приуныть: доминирование Китая на рынке редких металлов еще больше упрочится.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699163160


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