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Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США, - Илья Абрамов
12:10 05.11.2023

Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США
Эксперты рассказали о влиянии американских мусульман на политику США

После обострения конфликта между Израилем и ХАМАС американские мусульмане стали активнее выступать в поддержку Палестины. И более того, они поставили ультиматум Джо Байдену, который напрямую связан с войной на Ближнем Востоке. Насколько влиятельная мусульманская община в США и почему игнорирование ее мнения может испортить Джо Байдену избирательную кампанию?
В начале ноября истек срок ультиматума, который Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) выдвинул американскому президенту Джо Байдену. Организация требовала прекращения огня в Газе до 1 ноября. Однако война между Израилем и ХАМАС не прекратилась.

Совет грозился, что в противном случае будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей для того, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в следующем году. Кроме того, поддержки лишатся кандидаты-демократы, которые поддержали наступление ЦАХАЛ в Газе.

Агентство Reuters отмечает, что в состав совета входят высокопоставленные члены Демократической партии из Мичигана, Огайо и Пенсильвании. Учитывая электоральную карту США, данные штаты являются спорными, поэтому голоса избирателей в них являются очень важными для кандидатов.

Например, демократы на президентских выборах 2020 года в Мичигане одержали победу с перевесом всего 2,6% голосов. В выборах приняли участие почти 1,1 млн мусульман, и под данным экзит-поллов, 64% из них проголосовали за Байдена. Таким образом ультиматум со стороны NMDC – заметное явление для будущих выборов в США.

Напомним, ранее территории Штатов начали происходить конфликты между сторонниками Израиля и Палестины. Разного рода стычки и митинги проходят во многих городах страны. Кроме того, в США увеличилось число антисемитских инцидентов на 400%, передает Reuters со ссылкой на данные еврейской неправительственной правозащитной организации ADL.

По мнению экспертов, исламская община в США пока остается одной из самых малочисленных – в нее входят от 1 до 1,4% населения страны. Поэтому тот же NMDC пока не может оказать прямое влияние на Белый дом или руководство Демпартии США. Однако у общины есть влиятельные союзники из левого крыла Демпартии. И в связке с ними мусульмане могут сыграть значимую роль на выборах в 2024 году.

"Пока что влияние ислама на политические элиты США является относительно слабым. Еще с сентября 2001 года правительство внимательно наблюдает за мусульманскими общинами в стране. Данный вопрос находится под чутким руководством спецслужб, в связи с чем проникнуть внутрь правительства религиозным идеям не получается", – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

"Даже если присмотреться к той группе мусульман, которая решила выдвинуть ультиматум Джо Байдену, истинных сторонников ислама практически нет. Многие ее члены являются атеистами. Таким образом леворадикальное крыло Демократической партии пытается разыграть карту этноконфесионального разнообразия", – отмечает собеседник.

"Им уже удалось использовать данную карту в 2020 году во время протестов Black Lives Matter. Сейчас этот тренд возвращается. На этом фоне республиканцы, рьяно поддерживающие Израиль, постоянно апеллируют к священным образам. Они откровенно говорят о важности защиты Иерусалима как важного для христиан города", – подчеркивает эксперт.

"При этом сам факт нарастающего раскола в истеблишменте достаточно интересен и опасен. Еще лет десять назад поддержка Израиля не вызывала никаких нареканий в Конгрессе. Американские политики единодушно считали своим долгом поддержку Тель-Авива и организацию поставок помощи для Израиля", – акцентирует собеседник.

"В целом, мусульманская диаспора в США не такая большая, как в Европе. Однако существуют штаты, где их доля составляет 2-3%, и там они действительно влияют на политику. Также у них имеется свое лобби – оно не настолько мощное как еврейское, но активно работает с политиками из Демократической партии",

– сказал американист Малек Дудаков. "Поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Байдена. Само же американское общество сейчас устало от постоянных конфликтов и выступает скорее за перемирие в секторе Газа. Поддержка Израиля была сильна в первые дни обострения, но сейчас она ослабевает", – отмечает собеседник.

"В данной ситуации куда большую роль действительно играют левые академические круги. Их настроения можно описать как пропалестинские. Именно они и являются основными инициаторами возникновения в информационном пространстве США антиизраильских мотивов", – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

"Опасность для Белого дома здесь заключается в том, что часть левого электората может отказаться от поддержки Демократической партии на выборах. В таком случае данная часть избирателей проголосует в пользу независимого кандидата, что существенно осложнит Джо Байдену грядущую президентскую кампанию", – резюмировал Межуев.

Источник - взгляд
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