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Хуаньцю шибао: Почему Запад активизировал попытки переманить Центральную Азию
13:30 05.11.2023

Хуаньцю шибао
Китай

Почему Запад активизировал попытки переманить Центральную Азию

Вашингтон всеми силами старается перетянуть Центральную Азию в свой лагерь, пишет "Хуаньцю шибао". Однако если это произойдет, о стабильности региона можно будет забыть. На Востоке это хорошо понимают, поэтому характерные Западу методов силового давления здесь не работают.

В условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик, а израильско-палестинская война в самом разгаре, Запад по-прежнему не ослабляет своего внимания к постсоветскому пространству. По данным СМИ, принимающая сторона - Япония - планирует пригласить глав дипломатических ведомств пяти стран Центральной Азии принять онлайн-участие во встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки", которая пройдет на следующей неделе. И в этом году Соединенные Штаты, Германия и Франция часто предпринимали дипломатические шаги в Центральной Азии. Хотя Запад и заявляет, что его дипломатическая деятельность в регионе "не направлена против какой-либо страны", но эта серия шагов, за которыми стоит стратегический замысел, все же заслуживает внимания.

После эскалации украинского кризиса Запад во главе с Соединенными Штатами продолжал наращивать свое политическое присутствие в Центральной Азии, усиливая влияние в сфере безопасности, политики и экономики региона. Помимо двусторонних связей, Запад также высоко оценивает ключевую роль центральноазиатских стран в геополитике и глобальной энергетической безопасности.

Во-первых, это отвечает реальным потребностям игры "великих держав" и способствует созданию более эффективного механизма антироссийских санкций.

Наиболее реалистичной целью США и Запада для усиления контактов со странами Центральной Азии является создание более эффективного механизма санкций против Москвы. С момента начала российско-украинского конфликта Запад ввел против РФ всеобъемлющие экономические санкции, пытаясь ослабить ее военный потенциал финансовыми, научно-техническими и торговыми средствами. Хотя западные санкции и повлияли на экономическое развитие России, они не нанесли существенного ущерба жизнеспособности российской экономики. Ожидается, что в 2023 году российская экономика выйдет из рецессии, и ее возможный годовой темп роста составит 3%. Москва адаптировалась к новой международной экономической обстановке и активно продвигает стратегию "Поворот на Восток", расширяя торговое, инвестиционное и промышленное сотрудничество с дружественными странами.

Для повышения эффективности санкций против России Соединенные Штаты и Евросоюз начали модернизировать санкционный механизм, с одной стороны, с помощью "юрисдикции длинной руки" заполняя лазейки в прежних ограничениях, а с другой стороны, США и Запад стали оказывать давление на Турцию, страны Центральной Азии и Кавказа, чтобы те соблюдали финансовые санкции и технологическое эмбарго в отношении Москвы, а также воздерживались от участия в параллельной импортной торговле в обход санкций. Соединенные Штаты последовательно объявили о введении карательных мер против ряда компаний в центральноазиатских странах, которые помогали России обходить санкции. В настоящее время Евросоюз рассматривает возможность введения двенадцатого пакета санкций против Москвы, что еще больше ограничит ее возможности по обходу существующих запретов на приобретение в третьих странах комплектующих, технологий и электроники, необходимых для проведения специальной военной операции на Украине.

Во-вторых, это защита глобального экономического доминирования Запада и содействие экономической "диверсификации" стран Центральной Азии.

Запад во главе с США оказывает давление на страны Центральной Азии не только для того, чтобы ослабить Россию, но и чтобы способствовать "диверсификации" региональных экономик. Проще говоря, они хотят способствовать "дерусификации" центральноазиатского региона. Центральная Азия и Кавказ являются важным мировым коридором добычи и транспортировки энергоносителей. По имеющимся данным, остаточные доказанные запасы сырой нефти в регионе составляют около 4,1 миллиарда тонн, а это 1,8% от общемировых. Остаточные доказанные запасы природного газа составляют около 17 триллионов кубических метров, что примерно равно 9% от общемировых.

В условиях продолжения российско-украинского и палестино-израильского конфликтов Запад все больше осознает роль Центральной Азии в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Россия является традиционным экономическим партнером стран этого региона и исторически тесно сотрудничает с ними в области энергетики, финансов, услуг и производства. В прошлом эти государства в значительной степени зависели от России в экономическом плане и получали рыночную, финансовую и технологическую поддержку, участвуя в возглавляемой Москвой региональной интеграции. Начало российско-украинского конфликта сильно ограничило стратегические ресурсы РФ, привело к снижению ее влияния на Центральную Азию и Кавказ, особенно на пять стран региона, и существенно сузило пространство для экономического и торгового сотрудничества. На фоне экономического "разъединения" России с Западом страны Центральной Азии вынуждены искать каналы дальнейшего участия в глобализации без Москвы, чтобы избежать западных санкций.

Мы видим, что не только США и Евросоюз придают большое значение энергетическому сотрудничеству со странами Центральной Азии, но и союзники Америки - Япония и Южная Корея, - которые также присоединились к активному экономическому партнерству с этим регионом. Это отражает тот факт, что на фоне стремительно развивающейся тенденции многополярности в мировом политическом ландшафте Соединенные Штаты и весь остальной Запад используют экономическую диверсификацию в качестве геополитического инструмента для того, чтобы попытаться отделить страны Центральной Азии от России.

В-третьих, западная политика "разори соседа" в Центральной Азии не способствует стабильности и развитию региона.

Центральноазиатские страны традиционно следуют взвешенной дипломатии и не желают занимать чью-либо сторону в отношениях между крупными державами. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают принуждать лидеров этих государств присоединиться к санкциям и блокаде России путем дипломатического давления, что потенциально подрывает локальную стабильность и взаимное доверие.

Продолжающиеся действия Запада в регионе вызывают тревогу в России, и как недавно заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не допустит, чтобы Центральная Азия, подобно Украине, "превратилась в плацдарм, угрожающий России и Китаю". Часто говорят: не рой другому яму - сам в нее попадешь. Страны Центральной Азии в последние годы поддерживали дружеские отношения с соседями, создали Евразийский континентальный мост, соединивший Европу и Азию, и сейчас строят коридор "Север - Юг", который должен соединить Южную и Среднюю Азию. Если позволить США и Западу вести геополитические игры в регионе, это неизбежно подорвет общие условия местного экономического сотрудничества и может заблокировать возможности для экономического развития этих стран.

Автор статьи: Чжан Хун (Zhang Hong)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699180200


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