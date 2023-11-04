Global Times: , Упадок США на фоне палестино-израильского конфликта

13:32 05.11.2023

Global Times

Китай



Упадок США на фоне палестино-израильского конфликта



Поддержка резолюции Генассамблеи ООН о гуманитарном перемирии стало унижением для Соединенных Штатов, пишет Global Times. Растеряв свое влияние, Вашингтон оказался в неловкой изоляции по острому международному вопросу. И падение его авторитета только продолжится.



Палестинский вопрос долгое время был скрыт от посторонних глаз, тяжелое положение палестинцев забывалось и игнорировалось, лишь время от времени выходя на повестку дня. И вот снова огромная историческая обида, которую испытывают палестинцы, всплыла на поверхность, охватив Ближний Восток и требуя внимания со стороны всего мира. Сводить причины нынешнего конфликта к действиям ХАМАС 7 октября - значит не понимать сути дела. Эта сложная проблема не исчезнет до тех пор, пока не будет решен фундаментальный вопрос о создании палестинского государства.



Корни проблемы лежат в поражении палестинцев в войне 1948 года и в последовавшем за этим перемещении палестинского населения. Те палестинцы, которые остались жить в Израиле, были низведены до статуса людей второго сорта в государстве, построенном по принципу апартеида. Существует две причины, по которым эта историческая несправедливость сохраняется уже более 70 лет. Во-первых, Израиль отказывается принять решение о двух государствах. Он верит в еврейскую страну и ничего не делает для палестинцев. И на протяжении многих десятилетий Тель-Авив занимал крайне агрессивную позицию по отношению к своим арабским соседям, что особенно ярко проявилось в расширении израильской территории после войны 1967 года. Вторая причина заключается в том, что Израиль с момента своего создания получал безусловную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Тель-Авив выживает - экономически, политически и в военном отношении - за счет системы жизнеобеспечения, обеспечиваемой США. Отношения Израиля и Штатов теснее, чем даже связи последних со своими традиционными союзниками, такими как Великобритания, Австралия и Япония.



Израиль в значительной степени является творением Запада и зависим от него. Он же представляет собой источник его исторической уязвимости. Что будет, если Вашингтон больше не сможет поддерживать Тель-Авив так, как прежде? Поддержка морально предосудительных израильских бомбардировок Газы привела к унижению Америки на Генеральной Ассамблее ООН: 120 стран поддержали введение длительной гуманитарной паузы, только 14 стран проголосовали против (шесть из них - тихоокеанские острова), а 45 воздержались, включая Великобританию и Японию. Для страны, которая все еще претендует на роль мирового лидера, США оказались в неловкой изоляции по острому международному вопросу. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты уже не имеют того влияния на Ближнем Востоке, которое было у них десять лет назад, не говоря уже о более раннем периоде. И это падение авторитета, несомненно, будет продолжаться.



В условиях ослабления Америки Израилю следует научиться жить в гармонии со своими арабскими соседями. Для этого, прежде всего, необходимо урегулировать палестинский вопрос. Однако все свидетельствует о том, что Тель-Авив намерен двигаться в противоположном направлении. Заявленная израильским правительством цель - уничтожение ХАМАС. Но этого не случится. Наоборот, беспорядочные бомбардировки Газы только еще больше оттолкнут от Израиля палестинское население и в дальнейшем будут способствовать значительному усилению поддержки этой группировки. Израильское правительство питает иллюзию, что ХАМАС - это репрессивная сила, которая не пользуется поддержкой населения. Это явно неправда, о чем свидетельствуют не в последнюю очередь опросы общественного мнения. От ИРА в Северной Ирландии и Вьетконга в Южном Вьетнаме, от Мау-Мау в Кении до Талибана* в Афганистане - такое повторялось уже не единожды: угнетенные люди, лишенные политической власти, ищут любые средства, чтобы противостоять репрессивным режимам. ХАМАС - это лишь самый свежий пример. Рано или поздно израильскому правительству придется начать переговоры с группировкой, а также с Палестинской автономией, чтобы найти способ решения этого вопроса.



Война в Газе, как и продолжающийся конфликт на Украине, является напоминанием о нестабильности, которая сегодня характерна для мирового порядка. Причины этого многообразны, но важнейшей из них является упадок США и связанное с этим ослабление, даже, можно сказать, распад мирового порядка. Следует ожидать, что эта ситуация сохранится и, несомненно, будет только усугубляться. Опасности очевидны для всех. Необходимо хладнокровие и диалог, а не гнев; сдержанность, а не воинственность. Пекин хорошо это осознает. Это стало отличительной чертой его дипломатии в 2023 году, когда Китай все больше превращался не просто в одного из ведущих игроков на международной арене, а в ключевого мирового лидера. Нет лучшего примера, чем Ближний Восток, где Пекин стал мирным посредником, например, между Саудовской Аравией и Ираном, и самым громким голосом за мир и диалог. Голос мусульманского мира и увеличение его присутствия стали заметной чертой расширения БРИКС и усиления роли инициативы "Один пояс - один путь". Запад может извлечь из этого урок. Давно понимая и осознавая важность палестинского вопроса, Пекин со временем может сыграть решающую роль в стимулировании столь необходимого мирного процесса.



Автор статьи: Мартин Жак (Martin Jacques)



*Организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена. - Прим. ИноСМИ