 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.11.2023
15:31  Дочернюю компанию "КазМунайГаза" возглавил выпускник французского университета Рахим Утеев
15:30  Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ
15:27  Урановый удар в спину русским: Казахстан продает 117 МиГов Киеву и строит дорогу в обход России
15:02  Россия пытается предотвратить появление "Ливанского фронта", - Валид Шукаир
15:01  Сборная Казахстана по мини-футболу обидно (по пенальти) проиграла финал ЧМ
13:36  Дух колонизации. США и Китай в борьбе за тихоокеанские просторы
13:33  Фейсал аш-Шабул: Стало известно почему началась война в Газе и причем тут Россия

13:32  Global Times: , Упадок США на фоне палестино-израильского конфликта
13:30  Хуаньцю шибао: Почему Запад активизировал попытки переманить Центральную Азию
12:12  ООН: Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95%
12:10  Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США, - Илья Абрамов
08:49  Данияр Ашимбаев: Киев провоцирует в Казахстане межнациональные конфликты
08:46  Китай стал абсолютным монополистом в производстве сырья XXI века. И это не нефть, - Д.Капустин
01:42  Дебютный фильм казаха Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар"
01:33  Тимурлан Ажымалиев назначен первым замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана
01:22  ХАМАС сообщил о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
01:20  В Узбекистане экс-чиновникам дали по три года колонии за половую связь с воспитанницами детдома
00:36  Бандеро-воякам не понравились бесшумные северо-корейские снаряды
00:29  Пепе Эскобар: Иран и Россия расставляют в Палестине ловушку для США
00:22  Рост стен: почему экономический форум в Самарканде сделал фокус на политике, - Ирина Цырулева
00:07  Какова цена битвы за Газу. Ближний Восток движется от кризиса к катастрофе, - Сергей Станкевич
00:01  В Гвинее поймали и возвратили в тюрьму сбежавшего экс-президента Дадиса Камару
00:00  Без языка... Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху
Суббота, 04.11.2023
15:45  США готовят против талибов новую военно-политическую силу - Объединенный фронт Афганистана
15:43  Ждать ли конца света? Передача "Международное обозрение" (видео)
15:37  Турецкий аудит: на саммите ОТГ обсудили ситуацию в Газе, - "Известия"
15:35  Заброшенному советскому госпиталю в Алматы найдено применение
15:33  Ильгар Велизаде: Время тюрков наступило
15:30  Большая война: из прошлого в настоящее, - В.Кашин, А.Сушенцов
09:59  А.Вершинин, А.Кривопалов: Российская стратегическая культура: опыт исторической ретроспективы
09:56  Благодарность по-французски. Чего Макрон поимел от визита в ЦА? - РБК
09:54  С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок, - "Известия"
09:52  Наим Бабюроглу: Урок, который нужно преподать США и ЕС
09:50  Уровень антисемитизма в мире вырос на 1180%, - Jerusalem Post
09:48  Вышла в свет на русском книга Аль-Шаера Рами "Кто против нас"
09:47  РосАрмия продолжает сжимать кольцо в Авдеевке
09:46  Тупиковый сектор: военное измерение катастрофы, - Прохор Тебин
09:41  "АрселорМиталл Темиртау" выкупит казахстанский инвестор
08:57  Астанайская гастроль Макрона. Коуч на выезде, - Boulevard Voltaire
08:45  Между Турцией и Китаем усилилась конкуренция за экспорт фруктов в Россию, - Озлем Сарсын
08:42  Как обучить детей мигрантов русскому языку
08:38  Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
08:32  Уязвимые места в системе обороны Израиля были известны, -Захар Гельман
08:23  В Кыргызстане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори
08:14  Пекин согласился рассказать Вашингтону о своем ядерном арсенале, - Владимир Скосырев
08:11  Казпремьер Смаилов убыл с визитом в Китай
08:04  Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в северный форпост ислама, - Стив Такер
05:28  Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128
00:57  Доктрина "справедливой войны": утопичная утопия? - Рори Кокс
00:31  "Эпидемия" депрессии охватила всю Европу, - Яцек Щвидер
00:26  Поражения в Африке Макрон намерен компенсировать в Казахстане и Узбекистане, - Олеся Орленко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фейсал аш-Шабул: Стало известно почему началась война в Газе и причем тут Россия
13:33 05.11.2023

Asharq Al-Awsat
Саудовская Аравия

Решение о создании двух государств... Какие два государства?
Экс-министр информации Иордании объяснил, что Израиль и Палестина значат для США

Америку не интересует справедливое решение арабо-израильского конфликта и создание двух государств, пишет экс-министр информации Иордании Фейсал аш-Шабул для Asharq Al-Awsat. Они также не дают России урегулировать этот кризис. Позже Запад вовсе забудет о Ближнем Востоке и вернется к украинской повестке, считает автор статьи.

Всякий раз, когда на Ближнем Востоке вспыхивает война, США вычеркивают решение о создании двух государств из своей повестки, даже если между сторонами конфликта было установлено перемирие.

Соединенные Штаты, как и ожидалось, встали на сторону Израиля и поддержали его военную операцию в секторе Газа, оказывая ему политическую, военную и экономическую поддержку. Америка мобилизовала свой флот, чтобы удержать третьи страны от вмешательства в ситуацию, а Байден заявил о всесторонней поддержке Тель-Авива, несмотря на такие ошибки, как "обезглавливание детей" или оправдание бомбардировки баптистской больницы "Аль-Ахли". Израиль, в свою очередь, воспользовался этим, чтобы уничтожить Газу и невинных людей, особенно детей.

"Право на самооборону" дано только Израилю, но не палестинцам, уже более 75 лет страдающих от ненавистных оккупантов, которые ежедневно совершают нападения, убийства, издевательства; строят поселения; проводят иудаизацию; оскверняют святыни и лишают палестинцев права на самоопределение и создание независимого государства на своей исторической родине.

Американцы всегда интересуются, почему арабы ненавидят Вашингтон, и я думаю, что тот же вопрос задают в большинстве стран мира.

Соединенные Штаты постоянно твердят о международном праве, демократии и правах человека, используют все это как оружие не только против своих противников, но и даже союзников. Если их врагам что-то угрожает, эти ценности обращаются в пыль. Однако, если в опасности Израиль, США открыто и безоговорочно нарушают все свои принципы.

Война в секторе Газа и жесткая позиция Америки выявили две проблемы. Во-первых, Соединенные Штаты не усвоили урок прошлого, что сила не является решением любого конфликта и никогда таковой не будет. Во-вторых, ненависть к Соединенным Штатам растет и, возможно, в будущем они за все заплатят.

Крупнейшие западные страны заняли ту ​​же позицию, что и США. Политика Европы предельно ясна, учитывая ее обеспокоенность по поводу экономики и безопасности в свете российско-украинского кризиса и, возможно, ее потребность в новом плане Маршалла.

Соединенные Штаты поддерживают израильскую агрессию, а затем говорят о решении проблемы на основе создания двух государств, при этом ни один американский чиновник за более чем тридцать лет не провел каких-либо границ, даже воображаемых, между Палестиной и Израилем.

Вопрос, на который Америка так и не ответила: о каких двух государствах идет речь, если вы отстранили от этого вопроса Россию, европейцев и Организацию Объединенных Наций?

Создание двух государств – это лозунг, выдвигаемый Вашингтоном во время каждого кризиса на Ближнем Востоке, с которым он сталкивается, провоцирует или спонсирует, а затем, на следующий день, отрекается от него, заявляя, что окончательное решение находится в руках заинтересованных сторон... то есть в руках Израиля.

На мой взгляд, решение о двух государствах для Соединенных Штатов означает следующее: сильное в военном, экономическом и моральном отношении государство Израиль и нежизнеспособная Палестина без границ и суверенитета.

США демонстрируют открытую враждебность по отношению к Ирану, называя его "крупнейшим спонсором терроризма" в регионе, о чем свидетельствует его поддержка группировок в Ираке, Ливане, Йемене, Сирии и других арабских странах.

Это подкрепляют и заявления политиков вышеупомянутых арабских стран, признающих иранское финансирование и военную поддержку, что уже стало общеизвестным фактом на Ближнем Востоке и за его пределами.

Однако Вашингтон забывает о том, почему влияние Тегерана в регионе расширяется.

Америка уничтожила Ирак под предлогом наличия у него оружия массового поражения (через тринадцать лет после вторжения в Кувейт) и толкнула его в объятия Ирану, который реализовал свои исторические, идеологические и стратегические амбиции. Соединенные Штаты отвернулись от арабских союзников; пренебрегли вопросами политического урегулирования ближневосточных конфликтов; хранили молчание о строительстве израильских поселений на территории Палестины, иудаизации, осквернении исламских и христианских святынь и ежедневных убийствах арабов, негласно поддерживая израильских экстремистов во главе с Нетаньяху, Бен-Гвиром и Смотричем.

Итак, решение о двух государствах – это американский анестетик для арабов в целом и палестинцев, ожидающих политического решения кризиса, в то время как дети Газы, страдающие от израильской агрессии, лишены медицинских препаратов, необходимых для проведения хирургических операций раненым.

Перед лицом этой горькой реальности и по причинам, связанным с нынешней международной обстановкой, позиции России и Китая, казалось, не имели сдерживающего воздействия на происходящее.

Китай, Россия и весь мир следили за тем, как Америка и Европа проводят полную мобилизацию в поддержку Израиля, а также за заявлениями госсекретаря США – еврея, которому никто не может напомнить о нравственных ценностях и моральном облике.

Арабские страны заявили миру, в частности Соединенным Штатам, что осуждают все преступления, направленные против мирного населения, и требуют прекращения израильской агрессии.

Голос арабов убедительно звучал на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она приняла это решение, но не имеет реальных инструментов для его реализации.

Арабы по-разному отнеслись к событиям 7 октября. ХАМАС не координировал свои действия ни с одной арабской страной, но сумел шокировать и унизить Израиль. Даже между ХАМАС и Палестинской национальной администрацией (ПНА) не установлены прочные связи, и он несет значительную часть ответственности за разделение Палестины.

Операция ХАМАС не получила официальной поддержки, но на фоне американской, израильской и европейской реакции, актов мести и истерии, стал отчетливо слышен голос арабов, напомнивший миру, что произошедшее является не чем иным, как последствием главной проблемы – израильской оккупации.

Те, кто не извлекает уроки из прошлого, обречены их повторять.

Есть много уроков, включая Ирак и Ливан. Первый так и не восстановился, после того как Соединенные Штаты в 2003 году его уничтожили, а затем оставили на растерзание Ирану и террористам... ИГИЛ* – наиболее яркий тому пример. Что касается Ливана, то Израиль оккупировал половину этой страны и даже добрался до Бейрута, совершая диверсии, атаки и убийства... "Хезболлы" не существовало до 1982 года. Она появилась после той страшной войны, и сегодня Израиль считает ее затаившимся врагом и "первым окопом" Ирана.

Афганистан стал последним разочарованием и провалом США, так же, как и Украина не оправдает ожидания Европы.

Война в Газе приведет к катастрофическим человеческим жертвам, разрушениям, несправедливости, боли и страданиям. Исчезнут одни люди и движения, их место займут другие, которые не примут слабости и капитуляции, потому что неотъемлемые права невозможно отобрать грубой силой.

Тридцать лет назад палестинцы и арабы были озабочены географической связью между Западным берегом и сектором Газа, и возникло множество идей, включая создание туннелей, мостов и стен.

С 7 октября Соединенные Штаты и их европейские союзники вернулись к разговорам о решении проблемы двух государств. В мире нет ни одной страны, которая нарушает этот принцип, кроме Израиля, так что же мешает им реализовать его?

США будут использовать выборы как предлог, а Европа снова отступит. Они посвятят себя российско-украинскому кризису.

Все, что Вашингтон сделает после разрушения Газы, – это возглавит запоздалые "гуманитарные усилия" по доставке продовольствия и медикаментов, а также предоставит убежище перемещенным лицам, сиротам и калекам.

Палестинский ребенок, потерявший свою семью или искалеченный израильской военной машиной, поднимется с колен, и многие арабские дети и, возможно, многие из их друзей, ставшие жертвами политики Запада, встанут рядом с ним и отвергнут любые аргументы, оправдания или извинения.

Эти люди не сядут за один стол с американцами или европейцами и будут сопротивляться оккупантам всеми доступными средствами. И современные технологии им в этом помогут. А Соединенные Штаты опять скажут, что окончательное решение находится в руках заинтересованных сторон... в руках Израиля.

Автор: Фейсал аш-Шабул (فيصل الشبول) – бывший министр информации Иордании.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699180380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения
- Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан посетил Мажилис
- Сотрудничество в сфере энергетики обсудили Алихан Смаилов и представитель французской компании Orano
- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Венгрию на $700 млн - Алихан Смаилов
- О религиозной ситуации в стране
- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте
- Р. Скляр принял участие в ХІІ Петербургском международном газовом форуме
- В Казахстане создаются все условия для развития тепличного бизнеса - Серик Жумангарин
- Нам нужна собственная национальная система оценки качества образования - Тамара Дуйсенова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  