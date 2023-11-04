Фейсал аш-Шабул: Стало известно почему началась война в Газе и причем тут Россия

13:33 05.11.2023 Asharq Al-Awsat

Саудовская Аравия



Решение о создании двух государств... Какие два государства?

Экс-министр информации Иордании объяснил, что Израиль и Палестина значат для США



Америку не интересует справедливое решение арабо-израильского конфликта и создание двух государств, пишет экс-министр информации Иордании Фейсал аш-Шабул для Asharq Al-Awsat. Они также не дают России урегулировать этот кризис. Позже Запад вовсе забудет о Ближнем Востоке и вернется к украинской повестке, считает автор статьи.



Всякий раз, когда на Ближнем Востоке вспыхивает война, США вычеркивают решение о создании двух государств из своей повестки, даже если между сторонами конфликта было установлено перемирие.



Соединенные Штаты, как и ожидалось, встали на сторону Израиля и поддержали его военную операцию в секторе Газа, оказывая ему политическую, военную и экономическую поддержку. Америка мобилизовала свой флот, чтобы удержать третьи страны от вмешательства в ситуацию, а Байден заявил о всесторонней поддержке Тель-Авива, несмотря на такие ошибки, как "обезглавливание детей" или оправдание бомбардировки баптистской больницы "Аль-Ахли". Израиль, в свою очередь, воспользовался этим, чтобы уничтожить Газу и невинных людей, особенно детей.



"Право на самооборону" дано только Израилю, но не палестинцам, уже более 75 лет страдающих от ненавистных оккупантов, которые ежедневно совершают нападения, убийства, издевательства; строят поселения; проводят иудаизацию; оскверняют святыни и лишают палестинцев права на самоопределение и создание независимого государства на своей исторической родине.



Американцы всегда интересуются, почему арабы ненавидят Вашингтон, и я думаю, что тот же вопрос задают в большинстве стран мира.



Соединенные Штаты постоянно твердят о международном праве, демократии и правах человека, используют все это как оружие не только против своих противников, но и даже союзников. Если их врагам что-то угрожает, эти ценности обращаются в пыль. Однако, если в опасности Израиль, США открыто и безоговорочно нарушают все свои принципы.



Война в секторе Газа и жесткая позиция Америки выявили две проблемы. Во-первых, Соединенные Штаты не усвоили урок прошлого, что сила не является решением любого конфликта и никогда таковой не будет. Во-вторых, ненависть к Соединенным Штатам растет и, возможно, в будущем они за все заплатят.



Крупнейшие западные страны заняли ту ​​же позицию, что и США. Политика Европы предельно ясна, учитывая ее обеспокоенность по поводу экономики и безопасности в свете российско-украинского кризиса и, возможно, ее потребность в новом плане Маршалла.



Соединенные Штаты поддерживают израильскую агрессию, а затем говорят о решении проблемы на основе создания двух государств, при этом ни один американский чиновник за более чем тридцать лет не провел каких-либо границ, даже воображаемых, между Палестиной и Израилем.



Вопрос, на который Америка так и не ответила: о каких двух государствах идет речь, если вы отстранили от этого вопроса Россию, европейцев и Организацию Объединенных Наций?



Создание двух государств – это лозунг, выдвигаемый Вашингтоном во время каждого кризиса на Ближнем Востоке, с которым он сталкивается, провоцирует или спонсирует, а затем, на следующий день, отрекается от него, заявляя, что окончательное решение находится в руках заинтересованных сторон... то есть в руках Израиля.



На мой взгляд, решение о двух государствах для Соединенных Штатов означает следующее: сильное в военном, экономическом и моральном отношении государство Израиль и нежизнеспособная Палестина без границ и суверенитета.



США демонстрируют открытую враждебность по отношению к Ирану, называя его "крупнейшим спонсором терроризма" в регионе, о чем свидетельствует его поддержка группировок в Ираке, Ливане, Йемене, Сирии и других арабских странах.



Это подкрепляют и заявления политиков вышеупомянутых арабских стран, признающих иранское финансирование и военную поддержку, что уже стало общеизвестным фактом на Ближнем Востоке и за его пределами.



Однако Вашингтон забывает о том, почему влияние Тегерана в регионе расширяется.



Америка уничтожила Ирак под предлогом наличия у него оружия массового поражения (через тринадцать лет после вторжения в Кувейт) и толкнула его в объятия Ирану, который реализовал свои исторические, идеологические и стратегические амбиции. Соединенные Штаты отвернулись от арабских союзников; пренебрегли вопросами политического урегулирования ближневосточных конфликтов; хранили молчание о строительстве израильских поселений на территории Палестины, иудаизации, осквернении исламских и христианских святынь и ежедневных убийствах арабов, негласно поддерживая израильских экстремистов во главе с Нетаньяху, Бен-Гвиром и Смотричем.



Итак, решение о двух государствах – это американский анестетик для арабов в целом и палестинцев, ожидающих политического решения кризиса, в то время как дети Газы, страдающие от израильской агрессии, лишены медицинских препаратов, необходимых для проведения хирургических операций раненым.



Перед лицом этой горькой реальности и по причинам, связанным с нынешней международной обстановкой, позиции России и Китая, казалось, не имели сдерживающего воздействия на происходящее.



Китай, Россия и весь мир следили за тем, как Америка и Европа проводят полную мобилизацию в поддержку Израиля, а также за заявлениями госсекретаря США – еврея, которому никто не может напомнить о нравственных ценностях и моральном облике.



Арабские страны заявили миру, в частности Соединенным Штатам, что осуждают все преступления, направленные против мирного населения, и требуют прекращения израильской агрессии.



Голос арабов убедительно звучал на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она приняла это решение, но не имеет реальных инструментов для его реализации.



Арабы по-разному отнеслись к событиям 7 октября. ХАМАС не координировал свои действия ни с одной арабской страной, но сумел шокировать и унизить Израиль. Даже между ХАМАС и Палестинской национальной администрацией (ПНА) не установлены прочные связи, и он несет значительную часть ответственности за разделение Палестины.



Операция ХАМАС не получила официальной поддержки, но на фоне американской, израильской и европейской реакции, актов мести и истерии, стал отчетливо слышен голос арабов, напомнивший миру, что произошедшее является не чем иным, как последствием главной проблемы – израильской оккупации.



Те, кто не извлекает уроки из прошлого, обречены их повторять.



Есть много уроков, включая Ирак и Ливан. Первый так и не восстановился, после того как Соединенные Штаты в 2003 году его уничтожили, а затем оставили на растерзание Ирану и террористам... ИГИЛ* – наиболее яркий тому пример. Что касается Ливана, то Израиль оккупировал половину этой страны и даже добрался до Бейрута, совершая диверсии, атаки и убийства... "Хезболлы" не существовало до 1982 года. Она появилась после той страшной войны, и сегодня Израиль считает ее затаившимся врагом и "первым окопом" Ирана.



Афганистан стал последним разочарованием и провалом США, так же, как и Украина не оправдает ожидания Европы.



Война в Газе приведет к катастрофическим человеческим жертвам, разрушениям, несправедливости, боли и страданиям. Исчезнут одни люди и движения, их место займут другие, которые не примут слабости и капитуляции, потому что неотъемлемые права невозможно отобрать грубой силой.



Тридцать лет назад палестинцы и арабы были озабочены географической связью между Западным берегом и сектором Газа, и возникло множество идей, включая создание туннелей, мостов и стен.



С 7 октября Соединенные Штаты и их европейские союзники вернулись к разговорам о решении проблемы двух государств. В мире нет ни одной страны, которая нарушает этот принцип, кроме Израиля, так что же мешает им реализовать его?



США будут использовать выборы как предлог, а Европа снова отступит. Они посвятят себя российско-украинскому кризису.



Все, что Вашингтон сделает после разрушения Газы, – это возглавит запоздалые "гуманитарные усилия" по доставке продовольствия и медикаментов, а также предоставит убежище перемещенным лицам, сиротам и калекам.



Палестинский ребенок, потерявший свою семью или искалеченный израильской военной машиной, поднимется с колен, и многие арабские дети и, возможно, многие из их друзей, ставшие жертвами политики Запада, встанут рядом с ним и отвергнут любые аргументы, оправдания или извинения.



Эти люди не сядут за один стол с американцами или европейцами и будут сопротивляться оккупантам всеми доступными средствами. И современные технологии им в этом помогут. А Соединенные Штаты опять скажут, что окончательное решение находится в руках заинтересованных сторон... в руках Израиля.



Автор: Фейсал аш-Шабул (فيصل الشبول) – бывший министр информации Иордании.



* Террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник - ИноСМИ

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