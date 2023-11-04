Дух колонизации. США и Китай в борьбе за тихоокеанские просторы

13:36 05.11.2023 Привыкшие к равнодушию и высокомерию Запада островные государства Тихого океана теперь не могут отделаться от визитов и щедрых обещаний. Причина перемен - в стремлении вывести регион из-под влияния Китая.



Лицемерное радушие



Каждый, кто читал повесть Андрея Некрасова о капитане Врунгеле, наверняка помнит эпизод, произошедший с главным героем в Австралии. В тамошнем музее ему показали загон с живым экспонатом - "вождем дикарей в полном вооружении". Последний и вправду был сыном вождя, но, как оказалось, прекрасно образованным. Окончив Оксфордский университет и не найдя работу на родине, он сторожил городской сад и развлекал посетителей музея.



Столетиями аборигены Австралии и Океании испытывали гнет и унижения. Их убивали и спаивали, отнимая земли, или, в лучшем случае, представляли в виде этакого экзотического антуража. Сейчас регион испытывает последствия бесчеловечного отношения. Многие острова до сих пор являются колониальными владениями Франции, Великобритании, США, серьезные проблемы испытывают и получившие формальную независимость страны. По Индексу человеческого развития многие из них находятся на уровне бедных африканских стран.



И вот произошло "чудо". Из "пыльного чулана", куда брезговали совать нос западные дипломаты (даже Фиджи, одно из крупнейших государств Океании, было удостоено визита американского госсекретаря всего однажды - в 1985 году), регион стал "гостиной", полной важных посетителей. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен побывал в Королевстве Тонга, министр обороны Ллойд Остин посетил Папуа - Новую Гвинею, министр внутренних дел США Дебра Хааланд совершила поездки на Палау и в Федеративные Штаты Микронезии. Стараются не отстать другие западные страны. Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил визитом Вануату, где объявил о разработке новой тихоокеанской стратегии и увеличении в регионе военного присутствия.



Продолжением вдруг вспыхнувшего внимания стали саммиты США и островных государств Тихого океана. Первый из них состоялся осенью прошлого года, второй прошел недавно в Вашингтоне. Американские власти не жалели грубой лести. "Как и наши предки во время Второй мировой войны, мы знаем, что значительная часть истории нашего мира будет написана в Тихом океане. Безопасность Америки и всего мира зависит от вашей безопасности", - заявил Джо Байден. Для пущего эффекта Белый дом объявил о признании суверенитета Ниуэ и Островов Кука - формально независимых государств, находящихся под протекторатом Новой Зеландии.



Помпезными внешне, но малозначимыми по сути стали и обещания финансовой помощи. Не обошлось без конфуза. В своем выступлении Байден посулил выделение… 40 млрд долл. Как позже уточнили в администрации, это была оговорка, и общий объем средств составит лишь 200 млн. Да и то если одобрит конгресс, руки которого пока не дошли даже до тех 810 млн долл., что были обещаны на прошлой встрече.



Как ни старалась принимающая сторона выдать хищный оскал за улыбку радушия, колонизаторские замашки все же проглядывали. Участников саммита отвезли на матч по американскому футболу, где, выведя на поле (вспомним приключения Врунгеля!), похвалили перед публикой как "верных друзей Америки". Затем состоялась демонстрация мощи "властелина". Доставив гостей в порт, им рассказали о возможностях США на море.



Форпосты в океане



Причины заигрывания более чем прозаичны и заключаются в страхе перед отношениями региона с Китаем. В то время как Запад сторонился Океании, Пекин укреплял с ней экономические и гуманитарные связи. Товарооборот КНР с регионом вырос с 1990-х годов более чем в 30 раз - до 5 с лишним млрд долл. Для сравнения: торговля Океании с США не дотягивает до 1 млрд. Схожий разрыв в инвестициях. В то время как Запад в период пандемии забивал вакцинами и медпрепаратами свои склады, основную помощь островным государствам оказал именно Пекин.



Но по-настоящему в Вашингтоне всполошились, когда Китай "покусился" на его монополию - сферу безопасности. Договор КНР и Соломоновых Островов о подготовке тамошней полиции вызвал настоящую истерику, вплоть до угроз интервенции. Это при том, что у США и их ближайших союзников - Австралии и Новой Зеландии - есть десятки аналогичных соглашений со странами региона. "Поведение Китая становится все более проблематичным, - заявил Блинкен на Тонге. - Пекин стоит за хищнической экономической активностью, его помощь подрывает эффективное управление и способствует коррупции".



Из этих слов напрашивается вывод, что США показывают пример справедливых и взаимовыгодных отношений. Как бы не так! Подкупом, а чаще угрозами они требуют полного разрыва с Китаем. В частности, Вашингтон вынудил ряд стран отказаться от совместных с КНР проектов по прокладке подводных интернет-кабелей. Место Пекина занял американо-японо-австралийский консорциум, который взялся обеспечить связью Кирибати, Науру и Микронезию. Кроме того, объявлено о прокладке Центрально-Тихоокеанского кабеля. Протянувшийся от Гуама до Американского Самоа - двух территорий под управлением США, - он снабдит интернетом 12 стран.



Под чьим контролем будут стратегические коммуникации, уточнять не стоит. Как и то, что цель Вашингтона - милитаризация Океании. О ряде шагов "Правда" уже писала. Например, о кабальном соглашении с Папуа - Новой Гвинеей, которая в обмен на мизерные подачки разрешила Пентагону использовать шесть военных баз и патрулировать территориальные воды. Аналогичный договор навязан Палау. Готовится размещение там новых радиолокационных станций и установок ПВО "Пэтриот".



В рамках плана "Защита Гуама" эта колония США нашпиговывается вооружениями. Открылась новая база морской пехоты, выбраны 20 площадок для размещения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Продлив соглашения с Микронезией и Палау о "свободной ассоциации" (читай: протекторате), Вашингтон превращает и их в свои форпосты. Пентагон пригрозил перекрыть другим странам доступ к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) этих архипелагов. Это прямое нарушение Конвенции ООН по морскому праву, которой Вашингтон оправдывает свое присутствие в ИЭЗ Китая, России, Северной Кореи.



Неприкрытая экспансия вызывает возмущение. Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре отказался от участия в саммите в США. "Вам дают три минуты на выступление, а потом читают лекции о том, насколько они хороши", - объяснил он, добавив, что Вашингтону надо пересмотреть стратегию в сторону уважения прав партнеров. Так же поступил глава правительства Вануату Сато Килман. Его предшественнику был вынесен вотум недоверия из-за подписания с Австралией пакта о безопасности и, в целом, нарушения нейтрального статуса государства.



Разменные монеты



Тревогу представителей Океании можно понять: их рассматривают как разменную монету и в случае военного конфликта легко принесут в жертву. Впрочем, то же самое касается куда более крупных государств. По итогам переговоров глав оборонных и дипломатических ведомств США и Австралии Канберра еще прочнее встроилась в антикитайскую стратегию. Во-первых, решено создать объединенный разведывательный центр. Во-вторых, будет расширено ротационное присутствие американских войск. Речь идет об авиации, в том числе разведывательной, а также о силах ВМС. В августе на базу Стирлинг в западной Австралии прибыла атомная подводная лодка "Северная Каролина". К 2027 году в австралийских водах будут находиться одновременно минимум пять американских и британских атомных субмарин. Это предусмотрено соглашениями в рамках альянса AUKUS.



Этому блоку Вашингтона, Лондона и Канберры исполнилось два года. Несмотря на амбициозные притязания, сложностей в реализации поставленных целей все больше. Так, конгрессмены-республиканцы направили обращение Байдену, заявив, что передача Австралии атомных подлодок ослабит американский флот и сделает возможным "новый Перл-Харбор". Выходом авторы письма называют наращивание их производства - с 1,2 до 2,5 в среднем за год. Такую же позицию заняла новый начальник штаба ВМС США Лиза Франкетти. Однако для увеличения выпуска субмарин могут потребоваться годы.



Несмотря на это, в альянс заманиваются новые участники. Комитет британской палаты общин по иностранным делам рекомендовал пригласить в AUKUS Японию и Южную Корею. Другими претендентами являются Канада и Новая Зеландия. Ряд политических сил и СМИ этих стран призывают к сотрудничеству с блоком в сфере разработки гиперзвукового оружия, квантовых, подводных технологий и т.д. В Новой Зеландии готовы даже пожертвовать нейтральным статусом страны. На последнем саммите НАТО премьер-министр Крис Хипкинс охотно вещал о "китайской угрозе".



Возвращаясь к Австралии, отметим, что страна ускоренно перевооружается. Только за последние месяцы объявлено о закупке у США 20 военно-транспортных самолетов C-130J "Геркулес", 200 крылатых ракет "Томагавк", противорадиолокационных ракет AARGM-EK, противотанковых управляемых ракет Spike и других вооружений. В рамках военно-технической кооперации на австралийских доках строятся суда для американских ВМС. Первый корабль прибрежной зоны "Канберра" сошел со стапелей в июле.



Усиливается сотрудничество страны с подельниками по антикитайской ватаге. После того как в августе вступило в силу соглашение с Токио о взаимном доступе, в Австралию с "дружеским визитом" впервые прибыли японские истребители. В режиме "нон-стоп" продолжаются двусторонние и многосторонние учения. В одних из них - Talisman Sabre - участвовали 30 тыс. военных из 13 стран.



Все более активным участником этого бряцанья оружием становятся Филиппины. Посетив страну, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Джон Акилино добился согласия на передачу в пользование Пентагона новых баз в дополнение к уже имеющимся девяти. Среди них, по данным источников, базы Субик-Бей и Кларк, которые до их вывода в начале 1990-х годов были крупнейшими зарубежными объектами американской армии. На возведение складов, хранилищ топлива, дорог и других объектов на филиппинских форпостах уже выделено 110 млн долл. На этом фоне произошли инциденты в спорных водах Южно-Китайского моря. У островов Наньша (Спратли) столкнулись военные корабли КНР и Филиппин, после чего в Маниле заявили, что у страны "нет другого выбора", кроме как противостоять Пекину.



Участь Филиппин, которых подталкивают к столкновению с Китаем, уготовлена и другим странам. В Индонезии прошли беспрецедентные по масштабу учения Super Garuda Shield с участием более 2 тыс. американских военных. На маневрах отрабатывались захват аэродрома, десантные операции, стрельбы и т.д. Ранее в Индонезии приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52, участвовавший в учениях Cope West. Помимо этого, США провели ряд военных игр с Малайзией, Таиландом и другими странами региона.



Выходят на новый уровень провокации вокруг Тайваня. Если прежде Вашингтон хотя бы формально признавал остров частью Китая, теперь он все дальше отходит от договорных обязательств. Белым домом одобрена так называемая программа иностранного военного финансирования - механизм, применяющийся исключительно в отношениях с независимыми государствами. В его рамках остров получит дополнительные объемы оружия, расширится обучение войск американскими инструкторами. В ходе учений на Палау военные Тайваня и США уже отработали взаимодействие частей ПВО.



По мере приближения назначенных на 13 января президентских выборов на Тайване раздувается тема "вмешательства КНР". Владеющая социальными сетями "Фейсбук"* и "Инстаграм"* компания "Мета"* удалила тысячи аккаунтов и групп, якобы связанных с Пекином. США явно беспокоит высокий рейтинг кандидата от Тайваньской народной партии Ко Вэньцзе, который призывает к укреплению отношений с материковым Китаем. О том, что далеко не все на острове хотят конфронтации, говорят опросы. Лишь треть респондентов доверяют США, почти половина населения считает, что закупки американского оружия усилят напряженность. Одобряют эту политику менее 38 процентов. Но мир и добрососедство - не та основа, на которой Запад строит свое могущество. Спокойный регион ему не нужен.



* Признаны экстремистскими и террористическими и запрещены в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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