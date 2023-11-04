Сборная Казахстана по мини-футболу обидно (по пенальти) проиграла финал ЧМ

15:01 05.11.2023

Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу



В Рас-эль-Хайме (ОАЭ) завершился чемпионат мира-2023 по мини-футболу, в решающем матче которого сборная Казахстана в сверхупорном поединке по пенальти уступила Румынии, сообщает Zakon.kz.



