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Россия пытается предотвратить появление "Ливанского фронта", - Валид Шукаир
15:02 05.11.2023

Asas Media
Ливан

Переговоры откладываются в ожидании вестей с полей... Москва обеспокоена тем, что ее втянут в новую войну
Asas Media: Россия не допустит открытие ливанского фронта в рамках войны в Газе

Палестино-израильский конфликт вполне может превратиться в региональную войну, пишет автор статьи из Asas Media. Пока США и ЕС выступают против прекращения огня в Газе, Россия стремится предотвратить крупномасштабную катастрофу на Ближнем Востоке. И на это у нее есть две причины.

Государства, мировые и местные СМИ пристально следят за развитием событий в Газе и регионе в целом, особенно после того, как израильская армия объявила о начале наземной операции. Пока нет никаких признаков того, что Тель-Авив и ХАМАС готовы к серьезным переговорам по урегулированию кризиса. Все контакты ограничиваются гуманитарным аспектом. Так, несколько грузовиков с помощью было пропущено в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", также были освобождены некоторые заложники, удерживаемые ХАМАС и Израилем.

Войну в Газе ведет Америка, и это позволяет России восстановить влияние на международной арене, даже несмотря на то, что она сама погружена в боевые действия на Украине. Более того, Москва изо всех сил стремится предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке.

От ликвидации до ослабления ХАМАС

ЦАХАЛ начал штурм сектора Газа, а Запад, в свою очередь, признал, что успеха достичь сложно, особенно в связи с отсутствием какого-либо политического решения палестино-израильского кризиса. Страны, поддерживающие Израиль, такие как Америка, хотят получить ответ на вопрос: что произойдет после атаки на ХАМАС и вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа?

Планы меняются ежедневно, если не ежечасно:

1. Все началось с заявлений Израиля и его западных союзников о полной ликвидации ХАМАС, но потом их пыл поубавился. Начались разговоры об уничтожении военного потенциала палестинского движения сопротивления, ослаблении его возможностей, убийстве его лидеров и разрушении подземных туннелей. И, наконец, лозунгом стало: "Блокировать способность ХАМАС причинять вред Израилю".

2. Сначала в планы Тель-Авива входило только вторжение в сектор Газа, а затем пошли заявления, что необходимо дождаться момента, когда США установят "воздушный мост" в Израиль, что является беспрецедентным случаем в истории американской военной помощи.

3. До наземной операции боевые действия ЦАХАЛ ограничивались "вторжениями", что объясняет, почему международные и региональные силы считают, что война будет долгой.

4. О штурме Газы снова заговорили после начала наземной операции ЦАХАЛ. Это произошло после установки американского "воздушного моста", который позволит Израилю минимизировать негативные последствия военных действий для него самого.

Устранение "серьезных последствий" и психологический фактор

Один арабский дипломат, следящий за развитием событий в Газе после 7 октября, отмечает, что ситуация меняется ежечасно. Запад во главе с США изменил свои планы после удара, нанесенного ХАМАС по Израилю. Вашингтон и Тель-Авив начали с разговоров о демилитаризации сектора Газа, а теперь ограничиваются стремлением "блокировать способность ХАМАС причинять вред Израилю". Западный дипломат, в свою очередь, считает, что война в Газе пока не нашла политического решения. Международное сообщество ждет, когда Израиль отомстит за то, что с ним произошло, а уже после будет думать о политических решениях. Существует психологический фактор, который играет большую роль в этой войне. Помимо шока, который испытали израильтяне, ведется психологическая война на всем Ближнем Востоке, чтобы удержать проиранские милиции от вмешательства в конфронтацию и помешать перерастанию этой войны в региональную.

Таким образом, арабский дипломат считает преждевременным требование о прекращении огня, поскольку оно должно сопровождаться мерами в сфере безопасности, начиная с обмена пленными. Но до сих пор реального желания прекратить огонь ни у кого нет – ни у Израиля, ни у западных игроков, за исключением Франции, которая проголосовала за бразильский проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН.

Лавров и сложность "решения о двух государствах"

Москва внимательно тоже следит за ситуацией в Газе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля сейчас едва ли достижим". И это несмотря на то, что сам Лавров заявил вскоре после начала войны в Газе, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при выполнении резолюции СБ ООН о создании двух государств.

"Если сектор Газа уничтожат, оттуда выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия", – утверждает министр иностранных дел России.

По его словам, для урегулирования конфликта нужно использовать "потенциал и стран региона, и Евросоюза, и наверное, США – тут без них трудно обойтись". Хотя Лавров считает, что "конфликт пока заканчивать и объявлять гуманитарные программы по спасению населения Газы", ​​его слова о сотрудничестве с западными странами поднимает вопрос: ждет ли Россия возможных трудностей, с которыми могут столкнуться эти страны на Украине после войны в Газе, учитывая их всестороннюю поддержку Тель-Авива за счет Киева? Москва пристально следит за заявлениями Конгресса США, чьим приоритетом сейчас является помощь Израилю, а не Украине. Более того, недавно была внесена на рассмотрение резолюция о проверке средств, выделенных Киеву.

Преимущество России в процессе обмена пленными?

Москва, как и другие западные столицы, выходит на политическую арену:

-Среди заложников, взятых в плен ХАМАС, есть израильтяне с двойным гражданством, в том числе граждане России. Этот вопрос был поднят заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время визита в Доху, где он встретился с официальными лицами Катара, выступающими посредниками, и лидерами ХАМАС. Согласно источникам, близким к российскому руководству, ХАМАС заверил Москву в том, что приоритет отдается "нашим союзникам" и что имена этих пленных проверяются, а их местонахождение устанавливается.

-Богданов встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Дохе, чтобы обсудить вопрос возвращения пленных и призвать к нерасширению войны. Лавров поднял тот же вопрос во время своего визита в Тегеран на прошлой неделе.

-В Москве встретили делегацию ХАМАС, послав Западу четкий сигнал о том, что Кремль не считает это движение террористической организацией, а США и ЕС погрязли в двойных стандартах. Это вызвало бурю негодования в Израиле. Россия также пригласила заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, который встретился с делегацией ХАМАС, что подтверждает стремление Москвы поддерживать обе стороны.

Россия не хочет расширения войны?

Источники, близкие к российскому руководству, подтверждают, что Москва стремится предотвратить расширение палестино-израильского конфликта через присоединение ливанского фронта во главе с "Хезболлой" или увеличение военного потенциала ЦАХАЛ. Посольство России в Бейруте предупредило об этом всех заинтересованных лиц как на партийном, так и на официальном уровнях.

Намерение Москвы избежать открытия фронта в Ливане объясняется следующим:

1. Она опасается, что Сирия, где развернуты российские силы, будет вовлечена в боевые действия. Россия не хочет, чтобы ее военнослужащие были ранены или были втянуты в какие-либо вооруженные столкновения.

2. Открытие фронта в Ливане может привести к региональной войне, что, в свою очередь, вынудит Москву вмешаться. Она не хочет этого делать, пока идет СВО на Украине. Возможно, российское руководство считает, что переключение внимания Запада с Украины на Израиль – это возможность одержать окончательную победу над Киевом.

Автор: Валид Шукаир (وليد شقير)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699185720


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