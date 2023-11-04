Урановый удар в спину русским: Казахстан продает 117 МиГов Киеву и строит дорогу в обход России

15:27 05.11.2023

ВАДИМ ЕГОРОВ



Эммануэль Макрон, как черт из табакерки, внезапно нарисовался в Средней Азии. С крайне выгодными предложениями для местных элит, от которых те не могут отказаться. Но за это французский президент попросил у Казахстана нечто большее, чем уран и нефть. Подробности читайте в материале Царьграда.



В Астане президента Франции принимали как дорогого гостя. Водили по красной ковровой дорожке, демонстрировали изделия местных ремесленников и достижения народного хозяйства...



После того как ЧВК "Вагнер" помог народу Нигера свергнуть прозападное правительство, французских неоколониалистов, выжимавших из страны все соки, попросили на выход. В том числе и с местных урановых рудников. Но работать французские АЭС на чем-то должны, и тут как нельзя кстати пришелся Казахстан с его урановыми рудниками, разработанными преимущественно русскими специалистами еще во времена, когда республика находилась в одном государстве с Россией.



В Астане визит француза назвали не больше и не меньше, чем "историческим событием", - об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев. После чего его пресс-служба сообщила:



Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти во Францию и видит потенциал в экспорте урана.



Речь идет о поставках во Францию урана для обеспечения работоспособности всех французских АЭС. Но разговор между президентами шел не только об этом.



Момент истины



Макрон заявил, что Франция ценит Казахстан за то, что тот идет своим путем, "отказываясь быть вассалом кого бы то ни было, стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами".



Ой ли! В случае с Астаной впору сказать, что она уходит от старшего брата в прямую зависимость к хитрому и льстивому врагу.



Еще француз похвалил казахстанского коллегу за отказ поддержать Россию в СВО. Тот бы хоть в ответ поморщился. Но нет. Момент истины наступил, когда французский журналист задал президенту Казахстана следующий вопрос:



Считаете ли вы, что Россия совершила ошибку, атаковав Украину?



На что тот ответил:



Я не пророк. История потом вынесет свой вердикт.



Не случайно в преддверии визита Макрона агентство Bloomberg написало:



Но есть и второй мотив поездки, чтобы побудить бывшие советские республики снизить зависимость от России. По мнению французских чиновников, конфликт на Украине нарушил давно сложившиеся отношения в регионе, и это открывает новые возможности.



Боевые самолеты для врага



По сути, о том же в беседе с Царьградом сказал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин:



Президент Франции рыщет в постсоветском пространстве, пытаясь здесь проявить свою активность. И в Узбекистане, и в Армении. Пытается продемонстрировать поддержку армян и углубить их разочарование в поддержке со стороны России. Макрон выполняет роль младшего партнера США, но ему очень хочется быть самостоятельным.



И словно в подтверждение его слов в медиапространстве появились соответствующие инсайды. Телеграм-канал "Буданбай - Казахстан и Центральная Азия" сообщает:



На закрытой встрече политтехнологов аппарата президента Казахстана ставились вопросы, как сделать страну максимально враждебной средой для русских. Эти задачи ставятся перед ними западными кураторами: оторвать Казахстан в культурном и экономическом смысле от России по примеру Польши и Украины.



Запад, по мнению авторов канала, страны Центральной Азии рассматривают как новые колонии по примеру Африки, Пакистана.



В это время казахстанские СМИ сообщили, что Астана выставила на аукцион 117 (!) боевых самолетов советского производства: Су-24, МиГ-27, МиГ-29 и МиГ-31. Правда, при этом пишут, что машины находятся в непригодном для эксплуатации состоянии. Они не то что летать, они и на запчасти не сгодятся.



Однако даже для сломанных самолетов заявленная цена в 3,9 млн долларов чересчур скромна. Это может свидетельствовать о том, что покупатель уже определен, либо это элемент шантажа - дескать, если не купит Россия, купит Украина. Однако более вероятным вариантом представляется закупка самолетов через страны Восточной Европы в интересах Киева,



- предполагают авторы канала "Контора пишет".



Эту ситуацию Царьград обсудил с журналистом и политиком Айнуром Курмановым.



Царьград: Неужели под этим предлогом Астана намеревается продать врагу России авиационную технику?



Айнур Курманов: Такая опасность существует. В 1990-е годы Казахстан уже распродавал устаревшие типы самолетов. Правда, Северной Корее. Сейчас это делается под видом утилизации. На самом деле это все может быть прикрытием. Они могут в виде даже не целых самолетов, а запчастей попасть в ВСУ.



Они из двух-трех машин могут собрать одну боеспособную, в целом такой вариант вполне реален. Помните, как в прошлом году силовики выявляли различные следы попыток продажи через третьи страны вооружений и боеприпасов еще советского производства с казахстанских складов?



- Одной из главных целей визита Макрона был назван вывод Казахстана с пророссийской орбиты…



- Макрон выполняет задачу закрепления прежних соглашений и договоренностей, которые были заключены в сентябре этого года в Нью-Йорке во время саммита С5+1, где председательствовал Байден; в конце сентября - с Олафом Шольцем и представителями немецкой элиты в Берлине во время аналогичного саммита.



Макрон, выступая как агент Запада, должен склонить президентов Казахстана и Узбекистана, чтобы они геополитически переориентировались на ЕС и в целом на Запад. И отказались от наращивания дальнейшего сотрудничества с Россией. Это делается и для сдерживания влияния Китая.



- По каким признакам можно будет понять, что предложение Казахстаном было принято?



- Астана может отказаться от предложенного Росатамом проекта по строительству АЭС на юге Казахстана. И выбрать аналогичный проект, который предложит Франция. Если руководство республики пойдет на это, будет уже окончательно понятно, что страна четко выбрала путь на Запад. И ведет линию на разрыв союзнических отношений с Россией.



- Токаева не сказал "да", потому что чего-то ждет?



- Я убежден, что не только Токаев и его окружение, но и правящие элиты других республик внимательно следят, чем закончится СВО. Но до того, как она завершится победой России, Запад может успеть создать дополнительные очаги напряженности по периметру границ России. Именно Казахстан будет играть в процессе украинизации Центральной Азии роль локомотива. Потому что здесь самое большое присутствие западного капитала. Внешней и внутренней политикой казахстанского руководства в первую очередь управляет Лондон. И коллективный Запад.



Что с того?



Казахстан - это инструмент реализации политики англосаксов в Центральной Азии. И на него, конечно, будут давить, а он сам, в свою очередь, оказывать давление на соседнюю Киргизию, чтобы они отказывались от пророссийского курса и двигались в фарватере объединения в рамках Организации тюркских государств. Тоже, кстати, британского проекта. И в сторону дальнейшей евроинтеграции.



Связующим звеном для этого, по их замыслу, должен стать транскаспийский маршрут, что идет в обход России. Как прямая связь с Западом. Он сейчас активно разрабатывается, в него вкладываются большие средства.



Многое свидетельствует о том, что южный сосед готов переметнуться в стан врага России. Но окончательного решения не принял. Ждет, чья возьмет в СВО. Раз так, то мы обязательно победим. Потому как на том стоит человечество - дружить только с сильными.