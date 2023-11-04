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Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ
15:30 05.11.2023

ЕС продолжает закупки российских энергоносителей

Оксана Белкина

Европа стремится отказаться от российского ископаемого топлива, похоже, только на словах. Импорт российского СПГ в Евросоюз достиг рекордных объемов. Испания и Бельгия нарастили закупки вдвое. Подробности - в материале "Известий".

Быстрое включение

По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, еще в прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума - 16,7 млрд кубометров. Для сравнения, в 2021-м объем составлял 12,3 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется.

С января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейском союзе. По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), поставки выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Испания закупила у РФ 5,21 млрд кубов газа, Бельгия - 3,14 млрд кубометров. В топе крупнейших импортеров также Франция.

Объем импорта СПГ из России в общих объемах для Испании составляет 26,5%, в Бельгии доля еще больше - 37,2%. Сумма закупок российского газа в Испании достигла €1,65 млрд, в Бельгии - €1,3 млрд. В масштабах всего ЕС импорт российского газа составил €5,51 млрд.

Как сообщила испанская энергетическая компания Enagas, Россия в этом году занимает третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию после Алжира и США. По ее данным, с января по сентябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 56 490 ГВт⋅ч СПГ по сравнению с 38 125 ГВт⋅ч за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше.

- Возросшие поставки из России в Испанию и Бельгию объясняются тем, что не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ (переводу его обратно из жидкого в газообразное состояние). Испания традиционно обладает большими объемами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ, - пояснил "Известиям" Евгений Смирнов, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на долю российского СПГ приходится 16% от общего импорта сжиженного газа в ЕС. И Россия - второй по величине поставщик этого вида топлива в Евросоюз. На первом месте - США.

Любой доступный

Эксперты указывают на логистические преимущества при импорте СПГ из РФ. Географическая близость определяет кратчайшее (и, соответственно, наиболее экономически и экологически эффективное) логистическое плечо по сравнению с другими мировыми поставщиками СПГ, отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Кроме того, альтернативные поставщики газа, на которых Евросоюз возлагал большие надежды, не вполне сумели их оправдать.

- После громких заявлений об отказе от российского газа выяснилось, что на льготных условиях никто больше продавать газ не согласен. Например, в середине октября прошлого года Катар согласился продать Германии свой СПГ, но в количестве одного танкера и с условием о запрете реэкспорта этого СПГ в другие страны Европы. Собственно, именно поэтому большинство стран в Европе, несмотря на громкие заявления, продолжают покупать российский СПГ через посредников с переплатой в 3–5 раз, потому что другого выбора у них нет, - указывает Сергей Хачатурян, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве РФ.

США вообще никогда не обещали Европе дешевого газа. В конце прошлого года Франция возмутилась тем, что цены на американский СПГ для европейцев завышены в 3–4 раза по сравнению с ценами на внутреннем рынке США. Расширение поставок американского СПГ при этом пока под вопросом.

- Аналитики ожидают принятия окончательных инвестиционных решений по строительству около 84 млн т в год новых экспортных мощностей СПГ, из которых около 73% приходится на США. Однако американская администрация ужесточает правила экспорта газа в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле с США, что породило неопределенность в отношении перспектив ряда американских проектов. При этом европейские мощности по регазификации для импорта СПГ постоянно увеличиваются, - отмечает Михаил Аким.

Санкционный дуализм

Никуда не делась и европейская климатическая повестка. ЕС стремится снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050 году.

- "Зеленому лобби" в Европе удалось убедить политиков совершить ошибку и решить, что водород сможет заменить природный газ к 2030 году, Теперь ЕС стал слишком зависеть от спотовых закупок СПГ. Сейчас ЕС рассматривает сжиженный природный газ в качестве переходного к водороду и ВИЭ топлива в рамках "зеленой повестки", - указывает Вадим Петров, сопредседатель Экологической палаты России.

Очевидно, что заявить об отказе от российского СПГ и традиционного газа для Европы оказалось гораздо легче, чем сделать это на самом деле. Полностью закрыть потребности Европы в газе способна только Россия. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) - во многом результат активных закупок российского СПГ.

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- Налицо "санкционный дуализм": с одной стороны, отказаться от российских углеводородов - дело чести для европейского истеблишмента; с другой - природный газ остается единственным гарантом энергетической безопасности и, как следствие, социальной стабильности региона. Такому статусу голубого топлива не мешает ни строгий курс на декарбонизацию, ни масштабное "озеленение" экономики ЕС. Надежность энергетического комплекса, доступная энергия для промышленности и ЖКХ перевешивают политическую волю радикально настроенных политиков, - заключил Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО "Энергия Плюс".

Источник - Известия
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