Дочернюю компанию "КазМунайГаза" возглавил выпускник французского университета Рахим Утеев

15:31 05.11.2023

Директором "КМГ Инжиниринг" стал Рахим Утеев, ранее - директор филиала организации в Атырауской области. Утеев получил степень доктора геологических наук во французском университете Нанси, а также работал научным сотрудником Университета Анри Пуанкаре и Центра минеральных ресурсов и энергетики во Франции.



В Казахстане он занимал руководящие должности в "КМГ Кашаган Б.В." - компании, занятой разведкой и добычей углеводородов в Каспийском море. В первой половине 2010-х годов эксперты считали, что на одном Кашаганском месторождении, расположенном в этом районе, будет возможно добывать 2,5–2,6 млн баррелей нефти в сутки. Тем не менее объемы оказались переоценены.



Ранее, 1 ноября, Казахстан посетил президент Франции. Темы его переговоров с Касым-Жомартом Токаевым включали энергетическое сотрудничество, добычу урана и редкоземельных металлов и гуманитарную кооперацию. По итогам встречи главы государств подписали шесть документов.