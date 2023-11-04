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|В Турции протестующие попытались прорваться на американскую базу Инджирлик
20:34 05.11.2023
В турецком городе Адана сотрудники правоохранительных органов были вынуждены использовать слезоточивый газ и водометы против протестующих, пытавшихся прорваться на американскую военную базу "Инджирлик". Об этом пишут местные СМИ.
Протестную акцию "Конвой свободы для Палестины" проспонсировал турецкий фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Группа автомобилей выехала из Стамбула и добралась до базы "Инджирлик". По дороге к группе присоединились машины из других городов по своей инициативе.
Протестующие выступали за закрытие базы по причине эскалации конфликта в секторе Газа. Поначалу демонстрация проходила мирно. Сотрудники полиции закрыли проезд на некоторых дорогах, но в какой-то момент участники протеста попыталась ворваться на базу.
Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам, передает ОСН.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил бомбардировки Израилем мирных кварталов в секторе Газа. Накануне израильская армия уничтожила колонну машин скорой помощи. В итоге погибли пятнадцать человек.