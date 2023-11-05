Глава правительства Румынии прямо вмешался в молдавские выборы в день голосования

20:57 05.11.2023

Алексей Логофет . 05.11.2023



"Желаю удачи всем кандидатам, представляющим демократические и проевропейские силы на сегодняшних местных выборах в Республике Молдова".



Такое обращение написал в своей социальной сети премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в день проведения в Молдове всеобщих местных выборов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Желаю удачи всем кандидатам, представляющим демократические и проевропейские силы на сегодняшних местных выборах в...



"Нам нужно, чтобы во главе населенных пунктов в Республике Молдова были выборные должностные лица, четко разделяющие западные ценности", – добавил он.



Глава румынского правительства вновь затронул больную для румын тему отсутствия молдавского языка.



"Ликвидация так называемого молдавского языка была бы невозможна без поддержки проевропейской администрации Республики Молдова", – заключил премьер-министр.



Колониальная администрация Санду гарантированно не станет выражать протесты против столь наглого иностранного вмешательства в выборы в суверенной стране, граничащего с оскорблением национальных чувств молдавского народа. Вопрос лишь в том, сочтет ли это нужным сделать оппозиция. Если она, конечно, по-прежнему существует в Молдове.