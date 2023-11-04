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Путин опять собрался в Казахстан. Прикормили...
21:12 05.11.2023

Путин посетит Казахстан
Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале опубликовал ее автор Павел Зарубин, был озвучен график президента на будущую неделю.

В частности, у Путина запланирован визит в Казахстан, пишет Интерфакс.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев виделись 7 октября в Москве на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Жанель Абдрахманова

Источник - Zakon.kz
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