Сценарий эсхатологической войны уже написан Израилем? - Владимир Можегов

00:09 06.11.2023 как могла бы выглядеть программа "пришествия Машиаха"

Владимир Можегов



С начала очередного обострения арабо-еврейского конфликта в Палестине (конфликта, которому, заметим уже 3000 лет и который не разрешим, увы, в принципе) я ничего, исключая коротких комментариев в ВК и ТГК, о нем не писал. Не писал, хотя тема моя, а влияние иудейства на ход мировой истории - и, вообще, тема центральная. Не писал, прежде всего, потому, что не понимал его природы, а в том, что бы повторять вопросы и недоумения других, смысла не видел. Но после событий в Дагестане мой личный пазл наконец сложился.



1



Замечательно, что за день до событий в Дагестане вышла любопытная статья (от 28 окт. 2023 г.), в которой утверждается, что, начиная с 2016 года, структуры Джорджа Сороса выделили более 15 миллионов долларов группам, стоящим за протестами в поддержку Палестины, причем именно тем самым группам, которые в момент очередного обострения палестино-израильского конфликта приветствовали атаки боевиков ХАМАСа на Израиль. "Просмотр записей Open Society Foundations, как утверждается в статье, показывает, что сеть грантов Сороса выделила 13,7 миллиона долларов через Tides Center, левую правозащитную группу, которая спонсирует несколько некоммерческих организаций, оправдывающих кровавые нападения ХАМАС".



Вообще, не должно ли казаться нам странным, что влиятельные еврейские группы, контролирующие и финансирующие практически все левые движения (социалистического, антирасового, феминистского, лгбт и проч.) толка, а также практически всю информационную сеть "свободного мира" и направляющие его политический дискурс, не способны купировать пропалестинские симпатии левых?



Или не странно ли, что именно ТГ-канал "Утро Дагестан", принадлежащий Илье Пономареву*, оказался "центром революции", разгоняя погромную волну текстами вроде: "Внимание Махачкала! Сегодня всем, кто находится в аэропорту нужна ваша народная поддержка!!! Если начнут задерживать, нужно быть готовым, чтобы выйти всем Дагестаном!!! Власть сама виновата в том, что допустила прилет в Дагестан этих детоубийц! Мы вас предупреждали и сейчас мы вам говорим, что любые преследования и мы выведем ВЕСЬ ДАГЕСТАН!!!"



Об этом эпизоде кстати обмолвилась The Financial Times: Насилие в Дагестане вызвано слухами, что в регион с мусульманским большинством переселяют беженцев из Израиля. Часть этих слухов, по всей видимости, была раздута Telegram-каналом с 50 тыс. подписчиков. Этот канал связан с бывшим российским политиком Ильей Пономаревым. Сейчас он проживает в Киеве, выступает против Кремля и утверждает, что координирует группу россиян, воюющих против Москвы в Украине.



Не странно ли, далее, что те же самые структуры Сороса, что выделяют деньги пропалестинским экстремистским группам, лоббируют и финансируют миграционные процессы, начиняющие белые города исламистской взрывчаткой, причем весьма продуманно?



В тех же парижских пригородах локализованы целые мигрантские гетто, практически бесконтрольные, куда боится заглядывать и полиция, и скорая помощь, и которые время от времени выбрасывают из себя банды молодых радикалов, ведущих многонедельные войны с полицией. Та же ситуация в Германии. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация едва ли намногим лучше. Думаю, не составит большого труда узнать фамилии тех, кто стоит за миграционной политикой во всех без исключения европейских странах, включая и Россию, и мы даже готовы предположить, что это будут за фамилии, не так ли?



Зачем же влиятельным еврейским группам начинять европейские города исламистской взрывчаткой? Зачем строить, а затем спонсировать движение BLM в Штатах? Зачем финансировать и поддерживать пропалестинских экстремистов? (То, что движения вроде ХАМАС и ИГИЛ, почти с самого их зарождения пасли еврейские или полуеврейские спецслужбы - МИ6, ЦРУ, Моссад, тоже не является сегодня таким уж большим секретом).



Возможно, мы начнем понимать дело лучше, если погрузимся немного в еврейскую эсхатологию. Попробуем?



2



Итак, согласно представлениям иудеев, пришествию Машиаха - еврейского царя, должна предшествовать эсхатологическая война Гога и Магога. Под которой подразумевается последняя война врагов Израиля - христианских и мусульманских народов против Израиля и друг с другом.



Иудейские авторитеты утверждают, что во время эсхатологической войны, сыны Ишмаэля (мусульмане) "объединятся с сынами Эдома, чтобы завоевать эту Землю из рук народа Израиля…", а также, что "числовое значение слов "Гог и Магог" (70) означает, что в этой войне будут участвовать все народы". Каббалистическая книга Зоар говорит, что "все земные цари, преследовавшие евреев на протяжении истории, начиная от Навухудоносора, реинкарнируются, чтобы принять участие в этой войне. Однако, когда они вторгнутся в Израиль, Всевышний явит Свою власть над миром. Интервенты погибнут, и Машиах же восторжествует", пишет еврейская энциклопедия



Итак, Израиль верит, что пришествию Машиаха - еврейского царя (в понимании традиционного христианства - Антихриста, а в понимании традиционного ислама - Даджаля, еврейского лжемессии) будут предшествовать Гога и Магога, верят, что Б-г Израиля, в конце концов поразит их, и спасет свой народ. Потому образы Гога и Магога в еврейской традиции скорее комичны, нежели страшны. Их изображают порой в виде христианского и мусульманского царей (хотя, строго говоря, традиция говорит о царе Гог из страны Магог), и их принято не столько боятся, сколько смеяться над ними, как над неудачливыми предшественниками прихода Машиаха, которые будут преданы на растерзание Яхве.



Любопытно, что статуи Гога и Магога считаются покровителями лондонского Сити. С XIV века они охраняют вход в лондонскую ратушу Гилдхолл, и каждую вторую субботу ноября их по традиции проносят по улицам города. Правда, для лондонцев эти Гог и Магог связаны с легендой о мифических гигантах, побежденных Брутом Троянским (потомком Энея и первым королем Британии, дворец которого располагался на месте современного Гилдхолла.



Но Сити населен преимущественно еврейскими банкирами, которым нет дела до Брута Троянского, а вот образы Гога и Магога из толкований Талмуда - другое дело.



3



Талмудический иудаизм - есть по сути религия комментария. Сам Талмуд представляет собой обширный комментарий Танаха - еврейской Библии.



Современный иудаизм и, шире, современное еврейство в целом, прошедшие через кризисы саббатианства, франкизма, хаскалы (еврейского просвещения), консервативного, либерального иудаизма, либерализма, марксизма, фрейдизма, фрейдо-марксизма, и прочих неоиудаистских групп, представляют собой монструозный, бурлящий конгломерат всевозможных сект, религиозных, кабалистических, культурных и политических, не перестающих плодить собственные "комментарии на комментарии". Однако, сама еврейская идентичность никуда не делась, и, несмотря на все центробежные силы распада талмудического иудаизма, не потеряла своей, пусть и чрезвычайно рыхлой, но целостности.



В таком буйстве настроений и красок кажется трудно найти концы, которые объединяли бы тех, кто отождествляет себя с еврейством. Однако такие концы находятся. И связаны они, прежде всего, именно с надеждами на приход Машиаха и наступление "тысячелетнего царства Израиля". Следовательно, не менее актуальны и те "врата", которыми Машиах должен прийти - то есть образы эсхатологической войны Гога и Магога.



К тому же есть еврействе крайне влиятельные силы, которые работают с этими образами профессионально в большой политике. Это, прежде всего, политическая секта неоконсерваторов, птенцов гнезда Макса Шахтмана и Лео Штрауса, сто лет назад начавшая свой дрейф от Четвертого троцкистского интернационала, и к 1970-м гг. пришедшая к ультраправому сионизму с мощным эсхатологическим подтекстом. Этот подтекст придал секте (бывшим ученикам Троцкого) еврейский философ Лео Штраус, возглавлявший в Чикагском университете кафедру политической философии. Этот эсхатологическо-политический аромат и стал фирменным знаком секты.



Неоконы стояли за "войной с империей зла" Рональда Рейгана, будучи во многом и духовным ментором последнего. Рейган, кстати, сближал с образами Гога-Магога именно СССР: "теперь, когда Россия стала коммунистической и атеистической, теперь, когда Россия сама настроила себя против Бога, теперь она идеально подходит под описание Гога" (1971).(цит. по статье А.Кондакова "Гог, Магог и Россия").



Политическая секта неоконов стояла за Бушем-старшим и его первой войной в Ираке, которую неоконы также старательно подавали в эсхатологических тонах. Само название операции "Буря в пустыне" отсылало к библейской книге Даниила.



Словосочетание "Конец истории" также было вброшено неоконами как раз перед наступлением "миллениума". Да и само слово "миллениум" (от лат. millenium - тысячелетие – т.е. ожидаемое иудеями тысячелетнее царство мессии) навязчиво продвигалось тогда же буквально из каждого утюга.



Наконец, совершенно апокалиптическое событие 911 было очевидно подготовлено для развязывания "эсхатологической войны" на Ближнем Востоке. (Подробнее см. "Перл-Харбор ХХI века: самая масштабная провокация неоконов")



Далее последовала любопытнейшая история ИГИЛ**, и, наконец, война на Украине. В своей массе неоконы - выходцы из Восточной Европы, дети эмигрантов из украинских, польских, венгерских местечек, как господа Блинкен, Нуланд, Коган, етк. Понятно, как и особо трепетное отношение неоконов к малой родине, так и обширные и глубокие связи их с украинской олигархией.



И вот, наконец, мы приходим к сегодняшнему обострению ситуации Израиль-ХАМАС.



4



История войн евреев с народами Ханаана насчитывает три тысячи лет. Открыв Библию, в соответствующих главах Торы мы увидим историю планомерного геноцида, который Израиль, выведенный Моисеем из Египта, проводит с народами Ханаана, встречающимися ему на пути. Например: "А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой" (Второзаконие 20:16-17). Или: "Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя" (Числа 31:17-18). Итд. итп.



За сим следует плен, возвращение, войны с Римом, опять-таки полные дикой жестокости со стороны евреев. Так, в 115 г. н.э. в Кериенаке, воспользовавшись отсутствием римского гарнизона, евреи восстали и перерезали всех римских и греческих жителей. Как сообщает Еврейская энциклопедия: "После восстания Ливия обезлюдела до такой степени, что несколько лет спустя пришлось заново создавать там колонии". Тогда же на Кипре, как сообщает та же энциклопедия, евреи "убили 240 000 греков". За сим последовало усмирение бунта и рассеяние. И наконец новое (через 1800 лет!) возвращение в 1947-м.



И снова начинается старая история: еврейские банды начинают резать палестинцев так же, как резали они филистимлян три тысячи лет назад. Наиболее известна и показательна в этом смысле история уничтожения деревни Деир Ясина еврейскими отрядами Хагана, Иргун и нацистской бандой Штерна (эти ребята и правда исповедовали национал-социализм, хотели присягнуть Гитлеру ради совместной борьбы против англичан, но, что называется "были изгнаны из Гестапо за зверство": немцы просто отказались сотрудничать с бандой Штерна, увидев в них чистых уголовников).



9 апреля 1948 сионисты окружили поселение и затем в течение двух дней расправлялись с его населением, насилуя женщин, отрезая гениталии мужчинам, вскрывая животы беременным женщинам, отрезая головы детям на глазах матерей. Британские власти и Еврейское Агентство знали об этой расправе. Красный Крест прибыл на место на следующий день после резни. Ответственный за эту акцию Менахем Бегин стал позднее не только премьер-министром, но и лауреатом Нобелевской премии Мира.



Кстати, партия Ликуд - прямой наследник профашистского "Бейтара", а отец Нетаньяху был приближенным фюрера Бейтара Зеева Жаботинского. (См. "Германию - Гитлеру, Италию - Муссолини, Палестину - нам!" Еврейский нацизм вчера и сегодня")



Не удивительно, что ничего здесь не меняется и сегодня. По данным Международной благотворительной организации Save the Children за прошедшие три недели в секторе Газа Израилем были убиты 3195 палестинских детей. Это больше, чем было убито детей в вооруженных конфликтах во всем мире с 2019 по 2022 годы.



Учитывая эти, и многие десятки и сотни других примеров, не приходится удивляться зашкаливающей ненависти арабов к евреям. Но евреи не были бы евреями, если бы не умели на этих чувствах филигранно играть. Именно в этом и заключалось искусство управления массами, искусство политики, которое преподавал своим ученикам Лео Штраус.



5



"Те, кто руководят, это те, кто понимает, что не существует никакой нравственности, а есть только одно естественное право, право высшего править низшим", - говорил Штраус. Признаком избранности и нравственного превосходства Штраус полагал умение постигать "нигилистическую сущность мира" и проникать в "эзотерический смысл писаний древних мудрецов".



Таким светочем для самого Штрауса был Маймонид, один из центральных иудейских авторитетов, учивший что мессия должен прийти как политический лидер, который установит власть над всем миром. Причем время прихода мессии зависит только от усилий и воли самих евреев. Своих учеников Штраус воспитывал как политическую армию будущего мессии в чисто троцкистском духе: "добьемся мы освобожденья свою собственной рукой".



Штраус был автором теории "конструктивного хаоса": "Тайная элита приходит к власти с помощью войн и революций. Чтобы удержать и обеспечить свою власть, ей нужен конструктивный (управляемый) хаос, направленный на подавление всех форм сопротивления", учил философ. Позднее неоконы придумали термин "созидательное разрушение" для оправдания бомбардировок ближневосточных городов и разрушения арабских государств.



В соответствии с духом и буквой учения Лео Штрауса, сразу после 11 сентября 2001 г., неоконы объявили о начале "четвертой мировой" ("третья мировая" в их понимании - это победа над СССР в холодной войне). Эта "четвертая мировая" длится и по сей день и должна по-видимому завершится полным уничтожением арабского мира (до последнего террориста - как говорят неоконы). Да и не только арабского.



Об учение Лео Штрауса более подробно я писал в статье "Лео Штраус и его армия политического мессии". Здесь же процитируем лишь главный вывод статьи: Штраус, очевидно, ощущал себя кем-то вроде нового Маймонида, пишущего "комментарий" к священным текстам и своими трудами являющего во плоти нового политического мессию. Таким "политическим мессией" и стала секта его учеников, признавших вслед за Штраусом, эзотерическую установку Маймонида как философа, "меняющего мир" и участвующего в крестоносной войне в роли советника султана Саладина. Только теперь, в роли "нового Салладина" перед новой мессианской армией должна была выступить вся военная и политическая машина Соединенных Штатов Америки.



Какова же конечная цель неоконов? Рискнем предположить, что их политическая программа являет собой, в сущности, лишь, своего рода, консервативную версию "мировой революции" Троцкого: взять власть в самом сильном демократическом государстве планеты, развязать большую войну на Ближнем Востоке, после чего, путем постепенного расширения "конструктивного хаоса", достичь планетарного масштаба власти. Добиться же этого всего удобнее, используя религиозный фактор. При этом сами "акторы истории" верить ни во что не должны. Ведь и сам Штраус утверждал, что постиг "нигилистическую сущность мира", и речь идет об абсолютной власти и только. Зато на массы религиозный фактор действует идеально: "Ведь сценарии "последней войны" написаны на страницах Священных книг, а успех в "захвате царства власти" ждет того, кто сможет правильно использовать и направить религиозные представления масс. А в этом контексте, может ли быть программа действий лучше, нежели исполнение библейских пророчеств?".



6



А теперь вернемся в сегодняшний день. И в соответствии с установками неоконов, Сороса и прочих "элитных банд" высшего эшелона, обеспеченных почти всеми деньгами планеты (ФРС и вся замыкающаяся на него цепь центробанков), посмотрим, как могла бы выглядеть программа "пришествия Машиаха".



Итак:



1. Вызвать ярость мусульман всего мира. Для чего спровоцировать атаку ХАМАС и ответить на нее с беспрецедентной жестокостью.



2. Далее, с помощью пропалестинских левых, раздувающих антиизраильские настроения и ультраправых исламских экстремистов вызвать еврейские погромы (или хотя бы их иллюзию) по всему миру.



3. Что, в свою очередь не может не вызвать жесткой реакции местных властей. Умело направляемая, эта реакция также должна оказаться далеко неадекватной. Что в свою очередь вызовет перенесение ненависти исламистов (и пропалестинских левых) уже на европейские (российские, американские) власти.



Такая вот простейшая комбинация. Но ведь известно, что безупречно работают только самые простые схемы. Запуск сценария войны Гога-Магога – не есть ли такая безупречная схема?



Что будет дальше? Европейские, американские, российские города, начиненные исламистами, взрываются "стихийными" бунтами и террористическими атаками. Атакам Хезболлы и Ирана подвергаются и американские авианосцы, а на арабские города начинают сыпаться американские бомбы. Об американских (и прочих) выборах все забывают. Начинается весьма многовекторная мясорубка, в сплошном чаду и мутных водах которой различные "акторы истории" начинают обделывать свои личные хитрые комбинации. В мире воцаряется всеобщий и все менее управляемый хаос. Достается разумеется и евреям, но какое дело гностической элите до простого народа? Пусть горят хоть миллионами во всеобщем огне. Тем более, что согласно иудейским пророчествам, в последней войне должно погибнуть до двух третей человечества. Это одновременно и решение всех демографических проблем (слишком разросшееся человечье стадо опасно и плохо управляемо, а вот немногие рабы для элиты - в самый раз).



Наконец, в конце нескончаемого ужаса приходит человек, который останавливает кровопролитие. Перед нами чаемый Мошиах-Даджаль-Антихрист, чью власть оставшиеся в живых с радостью принимают. Красиво? Красиво.



Безумие? Безумие. Но кто в силах это безумие остановить? Вот вопрос. У меня есть только один на него ответ - такое под силу только России. Если, конечно. Россия сама вовремя придет в себя и станет тем, чем хочет видеть ее Господь Бог.



*лицо, признанное иностранным агентом в РФ



**террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - завтра

