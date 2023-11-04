Осень гегемона. США уступают экономическое доминирование странам БРИКС, - "Завтра"

00:31 06.11.2023 Осень гегемона

США уступают экономическое доминирование странам БРИКС

Редакция Завтра



Очередной виток экономического противостояния США и Китая обозначился в октябре этого года, когда Минторг США ужесточил правила экспортного контроля высокотехнологичной продукции и ввел новые санкции против китайских компаний. В ответ Пекин подверг действия США критике и ограничил экспорт графита (материал используется для производства аккумуляторов электромобилей). Это не первый обмен "любезностями" между двумя экономическими сверхдержавами. Отношения Вашингтона и Пекина охладели уже давно, еще при администрации Дональда Трампа, который и начал активную торговую войну против Китая. Джо Байден лишь эскалирует конфликт, который может разгореться с новой силой во время выборов президента Тайваня в январе 2024 года. Редакция "Завтра" представляет фрагменты беседы с Ричардом Вольфом, американским экономистом, заслуженным профессором экономики Массачусетского университета в Амхерсте. В интервью Youtube-каналу Dialogue works Вольф анализирует перспективы торговой войны между США и Китаем, сравнивает конкурентоспособность групп стран G7 и БРИКС.



Экономическая война между США и Китаем - очень важный момент в мировой истории. Не только для КНР и Соединенных Штатов, но и для всего мира. Это две крупные державы мировой экономики. В чем-то они похожи, но важно понимать, чем именно они различаются. Самое главное отличие в том, что одна из держав находится в фазе упадка, а другая - только набирает силу. И этим обусловлены изменения в мире.



Начну с нескольких статистических примеров. У США есть важные экономические союзники, вместе они известны как "Большая семерка" (G7). Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия, Канада и Япония. С другой стороны, у нас есть группа стран БРИКС. Первые пять стран, которые составили БРИКС, - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Теперь в БРИКС войдут еще шесть новых членов, включая Египет, Иран, Саудовскую Аравию, возможно, Аргентину. В 2020 году ВВП стран "Большой семерки" был примерно равен ВВП стран БРИКС. Три года спустя, в 2023 году, доля мирового ВВП стран семерки упала примерно с 30 до 29 процентов, тогда как ВВП БРИКС вырос примерно с 30 до 33 процентов, а с присоединением шести новых членов вырастет еще больше. Как я говорил ранее, одна сверхдержава и сателлиты (США и страны G7) в процессе упадка, а другие (Китай и БРИКС) - на подъеме.



В начале этого года Международный валютный фонд (МВФ) представил известный график, доработанный британским Би-Би-Си, где показан прогнозируемый экономический рост в 2023 и 2024 годах в девяти государствах - России, Китае и странах "Большой семерки". График показал, что в течение 2023–2024 годов экономика и России, и Китая будет развиваться быстрее, чем в любой из стран "Большой семерки" или даже всех стран G7, вместе взятых. Это фантастические изменения в мировой экономике.



В ходе экономического анализа важно понимать, что в Китае сложилась новая экономическая система, и в течение последних 30 лет экономический рост Китая был непрерывным. Конечно, китайцы проделали замечательную работу. Дело в том, что за последние 30 лет темпы экономического роста США составляли примерно одну треть от темпов экономического роста КНР. Китай растет в два-три раза быстрее. Если рост США составит два процента, то Китай вырастет на шесть. Если рост США составит три процента, Китай вырастет на девять. И так год за годом. Согласно прогнозу МВФ на предстоящий 2024 год, экономический рост в США составит менее двух процентов, а экономический рост в Китае будет на уровне пяти-пяти с половиной процентов. И снова соотношение три к одному, и никаких перебоев не предвидится. Таков контекст, и он означает, что Соединенные Штаты впервые после Второй мировой войны столкнулись с серьезным экономическим конкурентом.



Это новый опыт для Американской империи, которая считала, что контролирует мир. Доллар - доминирующая валюта, США - основной источник кредитов и инвестиционного капитала, место, куда идут за экономическим развитием. Это основной покупатель бразильского кофе или крупнейший производитель оружия, просто можете добавить любое свое определение, отражающее влияние США в мире. Очевидно, что у США есть политическая власть и культурное влияние - все носят джинсы, все играются со своим яблочным смартфоном и прочее. Это, конечно, говорит о доминировании, но теперь с этим покончено. Китайцы производят смартфоны, способные конкурировать с Apple. Компания Хуавей (Huawei) только что выпустила новый смартфон, у которого более быстрые микрочипы, и он значительно лучше, чем Apple. Единственным реальным технологическим конкурентом Соединенных Штатов по всем направлениям является Китай.



Да, в Финляндии делают смартфоны-раскладушки, в другой стране есть еще что-то, но это все не то. США и Китай - единственные мировые экономические конкуренты. Это новый опыт для каждого, кто сегодня живет в США - родился, вырос, учился в колледже, получил работу в мире, в котором доминировали Соединенные Штаты. И неудивительно, что американскому народу трудно все это принять, они не могут полностью осознать, что ситуация изменилась. Американцы сейчас напуганы и обеспокоены. Они не знают, как относиться к изменениям, и поэтому обращаются с Китаем так же, как поступали со всеми, кто каким-либо образом угрожал гегемонии США.



Вы знаете, что Штаты всегда действовали через сочетание экономического, политического и военного давления. Если хотите, вы можете вернуться в 1950-е годы: китайская революция для Штатов была неприемлемой, поэтому США вступили в Корейскую войну, как будто это что-то могло изменить. И Корейская война закончилась тупиком. США не победили, никто не выиграл. Вспомните историю, как сначала они дошли до Северной Кореи, а затем были отброшены назад. Но усилия не прекратились. В 1954 году Штаты вторглись в Гватемалу и сделали все, чтобы свергнуть демократически избранного президента Арбенса, а также приложили максимум усилий, чтобы избавиться от Мохаммеда Мосаддыка в Иране. Страна за страной, страна за страной, Соединенные Штаты вмешивались в политику, культуру, используя шпионов, ЦРУ и все, что было необходимо, с целью сменить режим, свергнуть правительство. США пытались действовать так же и на Кубе, но не смогли, хотя подошли очень близко, и попытались снова: санкции, политическая изоляция, высадка в заливе Свиней в 1961 году и так далее.



Сейчас США пытаются остановить экспансию Китая. Но не могут этого сделать, и это их очень расстраивает, потому что на этот раз их враг обладает гораздо бо́льшими ресурсами, чем любой предыдущий противник. Частично это связано с тем, что Китай разработал свою особую экономическую систему, которая оказалась весьма успешной. Но не менее важна сеть международных альянсов, которые Китай смог построить, - это тоже достижение страны. Теперь многие государства мира постепенно осознают, что у них всех есть что-то общее, - это опасность, исходящая со стороны Соединенных Штатов. Будь то Иран или Саудовская Аравия, которых примирил Китай. Потребовалось много времени, прежде чем две эти страны обнаружили, что их общим врагом являются США. Обратите внимание, ни шах Ирана, ни предыдущие лидеры Саудовской Аравии так не думали. Но сегодняшним руководителям Ирана и Мухаммеду бен Салману удалось это осознать. Эти страны решили, что им нужно искать какой-то другой путь, и посмотрели на Китай, а Китай посмотрел на них. И хотя это очень разные страны, очень разные общества и разные экономические системы, у них есть общий интерес, а именно меняющаяся мировая экономическая система.



Вот что происходит сейчас: БРИКС расширяется, все новые страны подают заявку в БРИКС, и желающих много. А американская система сжимается, продолжает уменьшаться, и нет признаков того, что это когда-либо прекратится. Разочарование в США нарастает, потому что они ни в чем не могут добиться успеха. Штаты подкошены как экономическим подъемом Китая и ростом числа его союзников, так и слабостью "Большой семерки", своим бессилием и невозможностью что-либо предпринять.



Кульминацией этого тупика стал военный конфликт на Украине, когда США приняли решение ввести максимальные политические, культурные и экономические санкции. США не воюют с Россией напрямую, поскольку у России есть ядерное оружие. Поэтому единственное, что они могли сделать, - пообещать русским не использовать ядерное оружие и развязать конфликт между Россией и Украиной, предоставив Украине деньги и армию для ведения военных действий. Без США война невозможна, ее просто не будет. Таким образом, Штаты рассчитывали, что смогут выиграть этот спор, ослабив одну из стран БРИКС - Россию. Но это не работает. Прошло полтора года - ничего не получается. И тогда США пришлось пойти дальше того, что было первоначально запланировано, предоставив Украине танки, теперь F-16 и усовершенствованные ракеты. Ладно. И все равно не работает! Россия продвинулась на многие-многие километры вглубь Украины, и никто ее не вытесняет.



Оказалось, что главная экономическая ошибка США - в просчете политики санкций. Штаты не предполагали, что если они не будут покупать нефть и газ у России, то Москва станет продавать их кому-то еще. Кому? Индии, Китаю, Бразилии и так далее, и так далее, и так далее…



Когда правительство совершает подобные просчеты, это обычно является признаком того, что в нем что-то не так. Это не просто ошибка. Вы должны задаться вопросом: почему такое сложное современное общество, как Соединенные Штаты, с огромными шпионскими аппаратами и лучшими технологиями совершает подобную ошибку, оно что, не имеет четкого понимания происходящего и, зная об ужасающей опасности, продолжает эскалацию все дальше и дальше? Это говорит об упадке американской системы в целом.



Следующий вопрос: в чем уникальность китайцев? Почему они смогли выстроить альтернативную экономическую модель? И я сосредоточусь на том, что, по моему мнению, является уникальным качеством, которое дает им это новое положение в мире.



Китай представляет собой гибридную экономическую систему. Это не тот частный капитализм, который вы видите, например, в Соединенных Штатах или Великобритании, где большинство предприятий находятся в частной собственности и под частным управлением. То есть люди, которые управляют и владеют активами, не являются чиновниками, членами правительства и не имеют никакого положения в структуре государства. В Китае это не так. И не так, как было в СССР, где вся промышленность и бо́льшая часть сельского хозяйства управлялись структурами, которые принадлежали государству, а руководители каждого предприятия, в каждой отрасли были государственными чиновниками, назначенными государством.



Китай после Гражданской войны в 1949 году стал социалистической страной и изначально копировал опыт СССР. Однако к 1950-м годам КНР начала двигаться в другом направлении. Первое: Китай решил попытаться стать страной, ориентированной на экспорт в развивающиеся страны, или в страны третьего мира, или на Глобальный Юг, как бы вы это назвали сейчас. Целью Китая было построить экономику, ориентированную на экспорт, но не нефти и газа, не основных металлов - у них этого не было. Новая идея Китая заключалась в том, чтобы стать экспортером промышленных товаров. И вторым ключевым решением было не быть подобием США и Великобритании в частной собственности и не копировать Советский Союз, а стать гибридом, объединить частное и общественное. И они развили свою экономику именно так. В результате - очень сильный партийный аппарат в сочетании с гибридной экономической системой. Они называют это социализмом с китайской спецификой. Вы можете называть это как хотите. Что действительно интересно на практике, так это то, что и в частном секторе китайской экономики (а он частный как для китайского, так и для частного иностранного капитала), и в государственном секторе организация предприятий одинакова. У вас есть совет директоров или управляющий орган, который нанимает людей, выполняющих работу. Они сила, они делают дело. Отношения работодатель–работник.



Они нанимают работников, выплачивают им зарплату, генерируют прибыль, и работодатели решают, как ее использовать. Мое личное мнение: это капитализм. Но не тот капитализм, к которому мы привыкли, где есть господин и раб. В Китае другие отношения, в которых выстроена система работодатель–оплата–работник–рынок труда.



Таким образом, китайцы создали нечто использующее капиталистическую организацию труда и предприятий, как частных, так и государственных, но называющее себя социалистическим. Это очень похоже на Скандинавию или Западную Европу, поскольку означает, что правительство регулирует как государственные, так и частные капиталистические предприятия. Таким образом, Китай обеспечивает минимальную заработную плату, национальное медицинское страхование, систему образования, формирует распределение доходов и богатства как политическую цель. Самое интересное, что Коммунистическая партия Китая управляет тем, что в чем-то удивительно похоже на Скандинавию, Швецию, Данию, Норвегию или Западную Германию и так далее. Но у скандинавов нет того сочетания, которое делает Китай уникальным, - частное предпринимательство с государственным регулированием и мощная Коммунистическая партия.



Есть и еще одна уникальная черта: Китай развивался экономически быстрее, чем Соединенные Штаты, Великобритания или, если уж на то пошло, страны социалистической Западной Европы. Вот почему Китай обладает особенной идеологической и политической силой в мире. Он сделал то, чего хочет каждая бедная страна, - стать богатой за одно поколение. Это ошеломляющее достижение. Особенно для тех стран мира, а их большинство, для которых приоритетом номер один является перестать быть бедными. Либо для тех стран, чья задача-минимум - получить стабильный средний уровень дохода, где у каждого есть работа, достойное питание, медицинское обслуживание и качественное образование для их детей и так далее. Для всех этих стран Китай стал примером. Не США. У Соединенных Штатов есть богатство, но оно распределено очень неравномерно, и нет таких показателей роста, как у Китая. В Китае самый быстрый экономический рост, и это главный аргумент КНР для продвижения себя по всему миру. Вот поэтому теперь у них есть богатство и альянсы. Давайте приведу пример проекта "Один пояс, один путь", он прекрасно характеризует внешнюю политику Китая. КНР помогает развиваться странам Азии, Африки, Латинской Америки, предлагая им более выгодные условия, чем те, которые они могут получить от Запада, то есть предоставляет им уникальный шанс. И у Китая есть ресурсы и финансы, чтобы сделать это. Согласно недавнему отчету ООН, за последнее десятилетие китайцы вытащили из бедности 800 миллионов человек. Конечно, вы можете спорить со статистикой и с тем, что именно она означает. Возможно, в этих статистических данных ООН и есть некоторое преувеличение, но… Ведь это потрясающее достижение. И оно как бы кричит остальному миру: вот модель, которую нужно защищать. По сравнению с моделью Китая, США за 75 лет мало что сделали для распределения богатства и власти между европейско-американским центром и периферией. И поэтому в глазах других стран США не являются разумной альтернативой. Слишком поздно.



Конечно, китайцы могут разочаровать и начать вести себя как Соединенные Штаты. Это возможно? Да. Но у Китая есть важное преимущество: у них нет истории международных провалов, как у США. И в итоге мы получаем фундаментальный конфликт интересов. Для каждой страны третьего мира есть только два пути: либо "Большая семерка", либо БРИКС. Теперь они могут выбирать, куда идти, чтобы увеличить экспорт, получить более выгодные условия для импорта, привлечь инвестиционный капитал в свою страну, получить помощь в строительстве железных дорог, организации университетов. Теперь можно сравнить предложения, получить в результате переговоров более выгодную сделку. Это новый мир, в котором все прошлые сделки потеряли актуальность и каждый день заключаются новые сделки.



Конечно, США не могут остановить этот процесс, если только они не начнут войну с Китаем. А этого сделать нельзя, потому что это конец - у китайцев есть ядерное оружие, они являются союзниками России, у которой также есть ядерное оружие. Штаты находятся не в той позиции, чтобы изменить глобальные процессы. К сожалению, у нас в Штатах могут найтись сумасшедшие лидеры, которые, игнорируя опасность, могут сделать что угодно, но быстро сесть в лужу. Сейчас другие страны переосмысливают и меняют направление своей политики. И когда я говорю "другие страны", я имею в виду любую другую страну. Включая европейские страны? Конечно. Франция была заинтересована в БРИКС, но БРИКС отклонили предложение Эмманюэля Макрона. Что было для него побудительным мотивом? Понятно, что он дешевый политик и поступил так, чтобы хорошо выглядеть в своей стране. Но еще и потому, что огромная часть французской промышленности считает, что гораздо лучше связать свое будущее с БРИКС и с Китаем, чем с США и "Большой семеркой". И французы не одиноки. Все бóльшая часть немецкой и итальянской промышленности чувствует то же самое. Да, на данный момент они не у власти, но будьте очень осторожны, скоро они к ней придут. И что тогда произойдет? Это открытый вопрос. И все это так же верно для каждой африканской страны, каждой страны Латинской Америки и даже для стран Восточной Европы. Если вы следите за политикой, то понимаете, что это происходит даже в таких маленьких странах, как Словакия или Венгрия. Словакия недвусмысленно смотрит в сторону Китая. Это небольшая страна в пять миллионов человек, но теперь для таких стран стало возможно то, что было нереально раньше.



Почему я так уверен в том, что я говорю? Потому что США уже почти десять лет пытаются помешать, замедлить, положить конец развитию Китая, его экономическому доминированию, свергнуть его режим. И постоянно американские попытки терпят неудачу.



Посмотрите, администрация Трампа ввела на импортируемые из Китая товары невероятно высокие тарифы, которые ранее никогда не применялись. Беспрецедентно. И это ничего не дало. Абсолютно ничего. Администрация Байдена заявила, что посмотрит, что с ними делать, а затем сохранила большинство из них и ни в чем не изменила политику против Китая. Но это не дает никакого результата. Экономический рост Китая по-прежнему в два-три раза быстрее, чем в США.



Западные медиа стали говорить о том, что среди уйгуров, небольшой исламской части населения Китая, происходит что-то ужасное. Вот страна с населением 1,4 миллиарда человек, и есть община мусульман, насчитывающая, если мои статистические данные верны, до 12 миллионов человек. Это крошечный процент людей, и давайте предположим, что с ними действительно плохо обращаются или дискриминируют. Сейчас США делают осуждающие заявления, и это при своих проблемах с афроамериканцами, латиноамериканцами и иммигрантами.



Какое лицемерие, дисбаланс, гротеск! Штатам невозможно говорить подобное без того, чтобы не выглядеть глупо и чтобы люди не начали показывать на них пальцем. Это вызывает возмущение, когда моя страна (США. - Ред.), которая развязала войну против Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана, убивала и уничтожала эти исламские страны. Мусульмане, населяющие этот регион, были убиты, ранены, заражены, их страны были разрушены, экономика уничтожена. И вдруг США обеспокоились судьбами 10–12 миллионов уйгуров в Китае? Это шутка? Это неспособность понимать. Это выглядит просто нелепо. Возможно, что на кого-то внутри США подобная пропаганда и действует, но в других странах она срабатывает обратным образом, не имея ни малейшего шанса на успех.



Еще один вектор антикитайской политики - США собираются защищать Тайвань. Небольшой остров у побережья Китая, в тысячах и тысячах миль от США. Америка - страна, которая содержит около 700–800 военных баз по всему миру. Я проверял недавно - у Китая есть всего одна военная база за пределами страны, не так далеко от материкового Китая. И это так странно. Это говорит о том, что Штатам больше нечем похвастаться, нет ничего другого, что было бы весомым аргументом для остального мира. Мир видит США как приходящую в упадок державу, которая ищет любой повод, чтобы атаковать новую растущую китайскую империю, помешать ей.



В заключение позвольте мне провести историческую параллель. Соединенные Штаты когда-то были британской колонией. Маленькая, не такая уж и важная британская колония в Северной Америке. Со временем жившие здесь люди, колонисты, почувствовали, что колониальная держава - Великобритания - доминирует и сдерживает экономическое развитие их территории. И потребовали предоставить им некоторый контроль над своими налогами и над всеми своими торговыми соглашениями. Британский наследный король Георг III ответил: "Нет". И тогда произошла революционная война. Британцы направили на борьбу с колониальными революционерами свой флот, самую большую, самую мощную тогда армию в мире. К удивлению британцев, эти колониальные революционеры победили их и провозгласили независимость. Несколько лет спустя началась война 1812 года, когда британцы снова попытались установить военный контроль и отменить независимость этой страны. Две войны, два поражения, и тогда британцы решили: мы должны придумать другой способ взаимодействия с этой новой страной - Соединенными Штатами. На протяжении оставшейся части XIX и в первой половине XX века эти два государства строили отношения по принципу "живи и давай жить другим". Соединенные Штаты получили Латинскую Америку, доктрину Монро, которая в то время была очень удачной, а Британская империя получила уважение Соединенных Штатов. В итоге они пришли к соглашению.



США и Китай очень разные, их отношения не похожи на историю с Британской империей, и Китай никогда не был колонией Штатов. Однако есть сходство. Китаю необходимо место в мире, где китайцы могли бы действовать и расти. США преследуют их тарифами, атаками на их корпорации, запретами на торговлю с ними, Седьмым флотом в Южно-Китайском море, уйгурской и гонконгской пропагандой, а тайваньский вопрос рискует обернуться войной. США могут продолжать все это или же найти путь к соглашению по принципу "живи сам и дай жить другим". В историческом прошлом для Англии многочисленные войны не сработали, и сейчас новые войны не сработают для США. Тем более сейчас есть риск, что война может уничтожить планету. Источник - Завтра

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