В активном поиске. Богатая на события неделя в Китае, - Арсений Латов

00:36 06.11.2023 заключительная неделя октября оказалась богатой на события во внутренней политике Китая

Арсений Латов



5.11.23

Заключительная неделя октября оказалась богатой на события во внутренней политике Китая. Во-первых, наконец-то стала известна судьба министра обороны КНР Ли Шанфу, который не появлялся в публичном пространстве с конца августа. Как выяснилось, причина его отсутствия была связана с предстоящей отставкой. Помимо потери министерского портфеля, Ли Шанфу был лишен статуса члена Госсовета КНР - и то и другое высокое место бывший партийный функционер официально освободил в ходе проходившей с 20 по 24 октября шестой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Во-вторых, закончилось долгоиграющее исключение из политических элит экс-главы МИД Китая Цинь Гана - на той же сессии народных представителей бывший министр тоже был исключен из состава Госсовета КНР. Чуть менее заметными стали снятия с должностей министра науки и технологии, а также министра финансов по той причине, что произошло это по-китайски резко и обоих сразу же заменили. А вот кто займет место главы оборонного ведомства, до сих пор неизвестно.



Официально снятие с должности Ли Шанфу не объяснялось, но оно совпало по времени с рядом весьма примечательных процессов в рядах армейской верхушки. С конца июля Си Цзиньпин стал закручивать гайки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По итогу лишились своих мест и попали под следствие командующий ядерными силами НОАК и его заместитель. Естественно, под подозрением либо в некомпетентности, либо же в саботаже оказался и руководивший ими министр. Далее последовало исчезновение Ли Шанфу, которого на место министра обороны утверждал лично Си. Такой сценарий пропажи политика с последующим снятием с должности уже был отработан на бывшем главе МИДа Цинь Гане - в определенный момент политик пропал со всех радаров, а его исчезновение объясняли болезнью. Если в случае Ли Шанфу причиной отставки послужила предполагаемая нечистоплотность, то с Цинь Ганом все сложней: министр вступил во внебрачную связь и завел ребенка с гонконгской женщиной, которая от великого ума полетела рожать в США ради американского гражданства для отпрыска номинально главного китайского дипломата. Обычно в рядах китайской номенклатуры на порочащие связи щурят глаза - как говорится, "завидовать будем", но в данном случае порочность этой связи вышла за все допустимые рамки. Как и министра обороны, бывшего главу МИД, считавшегося креатурой фактически главного дипломата Китая Ван И, также утверждал лично Си Цзиньпин. Но одной лояльности мало - важна еще и относительно чистая репутация.



Сегодня Си крайне необходимы сподвижники с безупречным реноме, так как приближается закрытие тайваньского вопроса. После столкновения с критикующим линию партии Джеком Ма и его Alibaba Group председатель КНР уяснил, что пекинская элита обязана быть с чистой совестью, иначе репутационные потери и внутри Поднебесной, и снаружи, среди других государств будут слишком заметны. На этом не преминет сыграть большая западная пресса и дипломатия, которая раздует из обычных, пусть и затрагивающих высокие посты скандалов драмы вселенского масштаба и признаки скорого краха государственности. А очередным поводом поговорить про кровожадность тоталитарного Китая, душащего свободный бизнес, стало выяснение отношений Пекина с тайваньской Foxconn, чей бывший руководитель Терри Гоу объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Тайваня. От будущего возможного президента Гоу уже в августе посыпались неаккуратные заявления: "Тайвань не должен стать Украиной, и я не позволю Тайваню стать следующей Украиной… Я не склоняюсь перед угрозами Китая". И - ни с того ни с сего - через несколько месяцев китайские налоговые органы проверяют финансовую документацию Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу, а чиновники по природным ресурсам принимаются следить за работой предприятий в Хэнани и Хубэе. О желании Пекина насолить западному или прозападному бизнесу свидетельствует еще и то, что были проведены обыски в дочерней компании Group M, принадлежащей одному из крупнейших рекламных агентств в мире WPP, - топ-менеджера и двоих сотрудников китайского представительства арестовали по подозрению в коррупции. Естественно, любая деятельность Group M на время проведения расследования приостановлена.



Пока Китай ведет перетряски внутри собственной элиты, элита американская с завидной регулярностью заезжает в Пекин в гости. Интересно составить по лицам этих гостей портрет усредненного американского руководителя, не стремящегося к тихоокеанской конфронтации и потому вызывающего робкие надежды китайцев на диалог через Тихий океан со вменяемым собеседником. Кроме уже известных поездок Билла Гейтса, министра финансов Джанет Йеллен, демократического динозавра Джона Керри, министра торговли Джины Раймондо, дипломата-шпиона Билла Бернса, дипломата-дипломата Тони Блинкена, столетнего старца Генри Киссинджера, в самом начале октября в Поднебесную пожаловала делегация американских сенаторов во главе с лидером сенатского большинства демократом Чаком Шумером. Согласно официально декларируемым целям визита, группе янки-законодателей было важно поучаствовать в налаживании диалога между Вашингтоном и Пекином после аэростатной драмы начала года и нелестных слов Джо Байдена в адрес председателя КНР. Куда интересней, правда, стало то, что 25 октября состоялась очная встреча Си Цзиньпина с губернатором Калифорнии, демократом Гэвином Ньюсомом. Повестка на разговор была заявлена как "за все хорошее, против всего плохого", то есть про глобальное потепление, нарушение прав человека и борьбу с наркотиками. Хотя, скорее всего, для американца Ньюсома это было своеобразным рукобитием на возможное президентство - сможет ли он на равных разговаривать с главой государства-антагониста? Ведь нынешнего губернатора Калифорнии справедливо рассматривают в качестве перспективного кандидата от демократов на президентских выборах 2028 года и далее. К тому же именно Калифорния (а конкретно Сан-Франциско) будет в стиле диско принимать в ноябре саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). А вот председатель Си в очередной раз дал повод для республиканского нытья да прозондировал вероятного партнера и/или недруга.



Для прощупывания дипломатической почвы гонца послали и в обратном направлении. Вся заключительная неделя октября проходила под пристальным взглядом мирового сообщества на поездку главы МИД КНР Ван И в Соединенные Штаты. Китайский главдипломат, вернувшийся на эту должность после изгнания скомпрометированного протеже, успел пообщаться и с коллегой Блинкеном, и с одним из архитекторов байденовской внешней политики Салливаном, и с самим президентом США. Обсудить необходимо было многое, и, помимо сложностей американо-китайских взаимоотношений, здесь витал вашингтонский запрос к Пекину "играть более конструктивную роль" в происходящем на Ближнем Востоке. По мнению США, Китай из-за хороших отношений с Ираном может каким-то образом повлиять на Тегеран и его решения по израильско-палестинскому конфликту. Вашингтон открыто надеется, что Пекин не станет выступать на стороне Газы, тем самым подталкивая США к более глубокому участию в кризисе на стороне Израиля. Очевидно, Вашингтону сильно не понравилось и то, что Пекин наравне с Москвой и Эр-Риядом проголосовал в ООН против принятия финальной резолюции по ближневосточному конфликту - резолюции, оформленной в очень угодных Тель-Авиву выражениях. Однако и Китаю, и США надо отдать должное - когда вся мировая дипломатия на фоне израильско-палестинского обострения превратилась в бесконечный поток истерики, китайцы и американцы обменялись визитами и уважительно побеседовали так, словно сейчас 2019 год.



По итогам этих визитов никто ничего наверняка сказать не может. Китай привычно хранит молчание, да и Штаты не спешат вбрасывать в прессу традиционные для таких обменов визитами образцы хамства вслед улетающим гостям. В открытый доступ вынесли разве что решение о том, что будет готовиться встреча Байдена и Си то ли на полях АТЭС в Сан-Франциско, то ли на какой-то отдельной площадке. Впрочем, зная мнение председателя КНР об администрации действующего президента США, можно сказать, что разговор с глазу на глаз между Си и Байденом будет риторикой, словопрением, сотрясанием воздуха. Действующие главы Пекина и Вашингтона в своих отношениях уже давно прошли точку невозврата - иначе не было бы смысла искать в рядах Гэвинов Ньюсомов и Илонов Масков будущего лидера США. Источник - завтра

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