 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.11.2023
14:24  Явка на первых выборах акимов составила 63% - ЦИК Казахстана подвел итоги
13:50  Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
12:00  Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме
11:59  В боях за Газу погиб ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса
11:58  "Взлом" стратегии Пекина. Зачем министр обороны США едет к соседям Китая, - Г.Полысалов
11:53  Судьба солдата. За что командир полка расстрелял в 44-м комбата Саура Сартова (история)
11:46  Юлиус Эвола - наш современник. О новой книге Александра Дугина

09:41  КазФемида. Конченый вор, сват Назарбаева - Боранбаев выкупился из тюрьмы спустя 5 месяцев
09:35  Хроники загнанного Зеленского, - Александр Маслов
09:27  Томас Фази: Выльется ли противостояние Израиля и ХАМАС в мировую войну?
09:19  Фашистский блеф молдавского режима Санду
03:21  Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор
03:19  Как Европа переживет остановку нефтепровода "Дружба"
03:18  В Турции открыли памятник Чынгызу Айтматову и библиотеку с его произведениями
03:14  Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско, - Малек Дудаков
03:09  Талибы роют гигантский канал и провоцируют соседей, - Игорь Кармазин
03:07  Еврозона в рецессии, - "Блумберг"
01:55  Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю
00:54  В Германии намечается смена кабинета, - Олег Никифоров
00:36  В активном поиске. Богатая на события неделя в Китае, - Арсений Латов
00:31  Осень гегемона. США уступают экономическое доминирование странам БРИКС, - "Завтра"
00:09  Сценарий эсхатологической войны уже написан Израилем? - Владимир Можегов
00:07  Государство-цивилизация Сталина, - Вардан Багдасарян
Воскресенье, 05.11.2023
21:12  Путин опять собрался в Казахстан. Прикормили...
20:57  Глава правительства Румынии прямо вмешался в молдавские выборы в день голосования
20:34  В Турции протестующие попытались прорваться на американскую базу Инджирлик
18:20  О воздействии ИИ-технологий на экологию
18:09  Процентная гиря на шее русских: Зачем набиуллинский Центробанк топит экономику
18:04  Экспансия Китая в Узбекистан: экономический аспект, - А.Рогожин
15:31  Дочернюю компанию "КазМунайГаза" возглавил выпускник французского университета Рахим Утеев
15:30  Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ
15:27  Урановый удар в спину русским: Казахстан продает 117 МиГов Киеву и строит дорогу в обход России
15:02  Россия пытается предотвратить появление "Ливанского фронта", - Валид Шукаир
15:01  Сборная Казахстана по мини-футболу обидно (по пенальти) проиграла финал ЧМ
13:36  Дух колонизации. США и Китай в борьбе за тихоокеанские просторы, - Сергей Кожемякин
13:33  Фейсал аш-Шабул: Стало известно почему началась война в Газе и причем тут Россия
13:32  Global Times: Упадок США на фоне палестино-израильского конфликта
13:30  Хуаньцю шибао: Почему Запад активизировал попытки переманить Центральную Азию
12:12  ООН: Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95%
12:10  Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США, - Илья Абрамов
08:49  Данияр Ашимбаев: Киев провоцирует в Казахстане межнациональные конфликты
08:46  Китай стал абсолютным монополистом в производстве сырья XXI века. И это не нефть, - Д.Капустин
01:42  Дебютный фильм казаха Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар"
01:33  Тимурлан Ажымалиев назначен первым замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана
01:22  ХАМАС сообщил о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
01:20  В Узбекистане экс-чиновникам дали по три года колонии за половую связь с воспитанницами детдома
00:36  Бандеро-воякам не понравились бесшумные северо-корейские снаряды
00:29  Пепе Эскобар: Иран и Россия расставляют в Палестине ловушку для США
00:22  Рост стен: почему экономический форум в Самарканде сделал фокус на политике, - Ирина Цырулева
00:07  Какова цена битвы за Газу. Ближний Восток движется от кризиса к катастрофе, - Сергей Станкевич
00:01  В Гвинее поймали и возвратили в тюрьму сбежавшего экс-президента Дадиса Камару
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Германии намечается смена кабинета, - Олег Никифоров
00:54 06.11.2023

Неудачи в экономике подталкивают канцлера к устранению "зеленых" министров
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

29.10.23

Немецкие СМИ, несмотря на появляющиеся опровержения со стороны социал-демократов и партии "Зеленых", продолжают спекулировать по поводу конца правящей в Германии правительственной коалиции, состоящей из представителей СДПГ, "Союза 90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Напомним, что сначала об этом написала крупнейшая бульварная газета Германии Bild. Затем один из лидеров оппозиции – баварский премьер Маркус Зедер в своем публичном выступлении на съезде молодых христианских демократов прямо заговорил о предстоящей смене партнеров по правящей коалиции. А теперь уже к прогнозам присоединился и журнал Spiegel, который даже назвал дату предстоящего события – замену "зеленых" министров на представителей консервативного блока ХДС/ХСС.

Статья на эту тему вышла из-под пера Мелании Аманн, руководителя столичного бюро известного журнала, и называется она "Намеревается ли Шольц менять лошадей". Она считает это возможным и даже предполагает, что первый шаг к выходу из нынешней правящей коалиции сделают "Зеленые". Поводом для этого станут не прекращающиеся в коалиции споры по поиску решения миграционного вопроса. Речь идет прежде всего о насильственном выдворении беженцев, не удовлетворяющих планируемым канцлером Олафом Шольцем критериям. Против таких мер категорически выступают как сами "Зеленые", так и часть левых в рядах СДПГ.

Spiegel пишет в этой связи, что попытка выйти из коалиции может быть предпринята "Зелеными" на их съезде, запланированном на 23–26 ноября. Журнал приводит доводы "за" и "против", но отмечает, что, по сути дела, коалиция уже "сгнила изнутри" и Шольцу даже не надо предпринимать усилий, чтобы она могла рассыпаться сама по себе.

Аманн обращает внимание на то, что центробежные тенденции в правящей коалиции начались с того, что под давлением "Зеленых" Шольц пошел на принятие крайне невыгодной немецким промышленникам энергетической концепции. В пользу того, что не столько миграционная проблема, сколько негативное воздействие вообще всего экономического курса правительства и ведет к неприятию немецкими избирателями нынешней коалиции, находит свое выражение в крайне низких оценках при опросах как самих правящих партий, так и представленных ими политиков.

Опросы общественного мнения, проведенные в воскресенье, это отчетливо демонстрируют. На них разные институты отводят СДПГ единогласно 16%, а "Зеленым" – от 13 до 16%. СвДП остается в пределах 5–6%. Зато наиболее яркий противник нынешнего курса кабинета "Альтернатива для Германии" набирает 20–21% голосов.

Заслуживает внимания в этой связи публикация журналом Focus о презентации федеральным министром экономики и климата Робертом Хабеком разработанной в недрах его министерства концепции новой промышленной политики правительства на перспективу. В этой концепции журнал выделяет данные о состоянии экономики Германии на сегодняшний день. В 60-страничном документе Хабек демонстрирует, как пишет журнал, "экономический хаос" в стране.

Focus особо выделяет положение доклада о том, что угроза промышленности ФРГ связана с чрезвычайно высокими ценами на энергоресурсы. Предприятия не имеют средств для их оплаты. В итоге Германия теряет преимущества в конкурентной борьбе с фирмами других стран. Таким образом, Германия может выпасть из международной производственной цепочки. В итоге немецкие предприниматели начинают перемещать производственные мощности в страны с более благоприятной конъюнктурой.

На презентации своей концепции Хабек, если верить журналу, сказал, что "Германия теряет не только промышленность и таким образом предпринимателей и целые отрасли, но и значительную часть своего процветания".

Поэтому предположения, что за требованиями смены правительства еще до очередных выборов 2025 года стоят прежде всего деловые круги страны, становятся все более отчетливыми (см. "НГ" от 22.10.23).

С точки зрения журнала Spiegel сменить партнера для СДПГ, особенно если "Зеленые" сами выйдут из нее, будет не так уж и сложно. Шольц как глава правительства может обратиться в этой связи к федеральному президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой освободить выбывших министров (а если надо, то и от партии СвДП) и назначить на их места исполнять обязанности представителей других партий. В данном случае ХДС/ХСС. При этом канцлер может рассчитывать на голоса депутатов от ХДС/ХСС, которые в случае вынесения Шольцу "Зелеными" вотума недоверия просто не допустят подобного голосования.

Конечно, пресса в Германии не стремится задаваться вопросом, как же правительство сумело довести страну до столь плачевного состояния. Ответ на вопрос кроется в смене ориентиров, когда для Германии Европа под заокеанским давлением перестала существовать от Лиссабона до Владивостока. А в лучшем варианте, который теперь решается силой оружия, сможет существовать, как недавно выразилась федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, "от Лиссабона до Луганска". В таких условиях до сих пор не расследованный взрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" привел к лишению германской промышленности дешевых энергоносителей. Более того, "Зеленые", руководствуясь своими придуманными ценностями, ориентированными на трансатлантические интересы, уже продали на сторону все трубы, которые должны были способствовать достройке "Северного потока – 2", одна из веток которого оказалась неповрежденной, и таким образом сделали невозможным его запуск даже в случае изменения политической конъюнктуры в Берлине. В данном случае политическая близорукость, неопытность и наивность ряда "зеленых" политиков, оказавшихся во власти, сослужила неудачную службу социал-демократическому канцлеру, поставив его политическое будущее под вопрос.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699221240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Алихан Смаилов встретился с Премьером Госсовета КНР
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на улучшение условий для бизнеса
- К вопросу об ответственности за аварии на карагандинской шахте
- Новое назначение
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 октября 2023 года
- Т.Дуйсенова поручила усилить работу по информированию населения о важности вакцинации против кори
- Рейтинги АО "Батыс транзит" по международной и национальной шкале подтверждены на уровне "B/B" и "kzBBB-"; прогноз – "Стабильный"
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  