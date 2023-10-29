В Германии намечается смена кабинета, - Олег Никифоров

00:54 06.11.2023

Неудачи в экономике подталкивают канцлера к устранению "зеленых" министров

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



29.10.23



Немецкие СМИ, несмотря на появляющиеся опровержения со стороны социал-демократов и партии "Зеленых", продолжают спекулировать по поводу конца правящей в Германии правительственной коалиции, состоящей из представителей СДПГ, "Союза 90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Напомним, что сначала об этом написала крупнейшая бульварная газета Германии Bild. Затем один из лидеров оппозиции – баварский премьер Маркус Зедер в своем публичном выступлении на съезде молодых христианских демократов прямо заговорил о предстоящей смене партнеров по правящей коалиции. А теперь уже к прогнозам присоединился и журнал Spiegel, который даже назвал дату предстоящего события – замену "зеленых" министров на представителей консервативного блока ХДС/ХСС.



Статья на эту тему вышла из-под пера Мелании Аманн, руководителя столичного бюро известного журнала, и называется она "Намеревается ли Шольц менять лошадей". Она считает это возможным и даже предполагает, что первый шаг к выходу из нынешней правящей коалиции сделают "Зеленые". Поводом для этого станут не прекращающиеся в коалиции споры по поиску решения миграционного вопроса. Речь идет прежде всего о насильственном выдворении беженцев, не удовлетворяющих планируемым канцлером Олафом Шольцем критериям. Против таких мер категорически выступают как сами "Зеленые", так и часть левых в рядах СДПГ.



Spiegel пишет в этой связи, что попытка выйти из коалиции может быть предпринята "Зелеными" на их съезде, запланированном на 23–26 ноября. Журнал приводит доводы "за" и "против", но отмечает, что, по сути дела, коалиция уже "сгнила изнутри" и Шольцу даже не надо предпринимать усилий, чтобы она могла рассыпаться сама по себе.



Аманн обращает внимание на то, что центробежные тенденции в правящей коалиции начались с того, что под давлением "Зеленых" Шольц пошел на принятие крайне невыгодной немецким промышленникам энергетической концепции. В пользу того, что не столько миграционная проблема, сколько негативное воздействие вообще всего экономического курса правительства и ведет к неприятию немецкими избирателями нынешней коалиции, находит свое выражение в крайне низких оценках при опросах как самих правящих партий, так и представленных ими политиков.



Опросы общественного мнения, проведенные в воскресенье, это отчетливо демонстрируют. На них разные институты отводят СДПГ единогласно 16%, а "Зеленым" – от 13 до 16%. СвДП остается в пределах 5–6%. Зато наиболее яркий противник нынешнего курса кабинета "Альтернатива для Германии" набирает 20–21% голосов.



Заслуживает внимания в этой связи публикация журналом Focus о презентации федеральным министром экономики и климата Робертом Хабеком разработанной в недрах его министерства концепции новой промышленной политики правительства на перспективу. В этой концепции журнал выделяет данные о состоянии экономики Германии на сегодняшний день. В 60-страничном документе Хабек демонстрирует, как пишет журнал, "экономический хаос" в стране.



Focus особо выделяет положение доклада о том, что угроза промышленности ФРГ связана с чрезвычайно высокими ценами на энергоресурсы. Предприятия не имеют средств для их оплаты. В итоге Германия теряет преимущества в конкурентной борьбе с фирмами других стран. Таким образом, Германия может выпасть из международной производственной цепочки. В итоге немецкие предприниматели начинают перемещать производственные мощности в страны с более благоприятной конъюнктурой.



На презентации своей концепции Хабек, если верить журналу, сказал, что "Германия теряет не только промышленность и таким образом предпринимателей и целые отрасли, но и значительную часть своего процветания".



Поэтому предположения, что за требованиями смены правительства еще до очередных выборов 2025 года стоят прежде всего деловые круги страны, становятся все более отчетливыми (см. "НГ" от 22.10.23).



С точки зрения журнала Spiegel сменить партнера для СДПГ, особенно если "Зеленые" сами выйдут из нее, будет не так уж и сложно. Шольц как глава правительства может обратиться в этой связи к федеральному президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой освободить выбывших министров (а если надо, то и от партии СвДП) и назначить на их места исполнять обязанности представителей других партий. В данном случае ХДС/ХСС. При этом канцлер может рассчитывать на голоса депутатов от ХДС/ХСС, которые в случае вынесения Шольцу "Зелеными" вотума недоверия просто не допустят подобного голосования.



Конечно, пресса в Германии не стремится задаваться вопросом, как же правительство сумело довести страну до столь плачевного состояния. Ответ на вопрос кроется в смене ориентиров, когда для Германии Европа под заокеанским давлением перестала существовать от Лиссабона до Владивостока. А в лучшем варианте, который теперь решается силой оружия, сможет существовать, как недавно выразилась федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, "от Лиссабона до Луганска". В таких условиях до сих пор не расследованный взрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" привел к лишению германской промышленности дешевых энергоносителей. Более того, "Зеленые", руководствуясь своими придуманными ценностями, ориентированными на трансатлантические интересы, уже продали на сторону все трубы, которые должны были способствовать достройке "Северного потока – 2", одна из веток которого оказалась неповрежденной, и таким образом сделали невозможным его запуск даже в случае изменения политической конъюнктуры в Берлине. В данном случае политическая близорукость, неопытность и наивность ряда "зеленых" политиков, оказавшихся во власти, сослужила неудачную службу социал-демократическому канцлеру, поставив его политическое будущее под вопрос.