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01:55 Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю
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|Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю
01:55 06.11.2023
Даниэль Хагари. Фото: Emanuel Fabian / Times of Israel
Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа и вышла к морю. Об этом сообщил на брифинге представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари.
Израильская армия фактически разделила тем самым палестинский анклав на север и юг, отметил он.
"Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады „Голани" окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. Город Газа также окружен с юга, и фактически теперь есть север сектора Газа и юг. Мы все еще продолжаем работу коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг",
- сказал Хагари