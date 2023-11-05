Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю

01:55 06.11.2023

Даниэль Хагари. Фото: Emanuel Fabian / Times of Israel

Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа и вышла к морю. Об этом сообщил на брифинге представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари.



Израильская армия фактически разделила тем самым палестинский анклав на север и юг, отметил он.



"Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады „Голани" окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. Город Газа также окружен с юга, и фактически теперь есть север сектора Газа и юг. Мы все еще продолжаем работу коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг",

- сказал Хагари