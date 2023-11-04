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Еврозона в рецессии, - "Блумберг"
03:07 06.11.2023

Bloomberg
США

Европейские акции по-прежнему дешевые, и на это есть причины
Bloomberg: в зоне евро наблюдается стагнация на грани рецессии

Вкладываться в акции на европейских биржах больше не выгодно, считает автор из Bloomberg. В зоне евро наблюдается стагнация на грани рецессии, но и то, что рынок США остается "наименее грязной рубашкой в глобальной корзине для белья", не значит, что там хорошо, считает автор.

Вероятно, самый недооцененный навык в области финансов - это знать, когда продавать. Основное внимание уделяется тому, что и когда покупать, но признаком успешного фондового менеджера является способность кристаллизовать прибыль до того, как она испарится. Итак, после 15 лет, в течение которых американские акции опережали свои европейские аналоги, не пора ли покинуть эту дорогую фондовую биржу и взглянуть через Атлантику? Если отвечать на этот вопрос коротко, то нет, потому что соотношение сил соответствующих экономик по-прежнему на стороне американских акций.

В этом году инвесторы заработали около 10% на американских акциях, что вдвое больше, чем в Европе.Речь о совокупной доходности в долларах, но в евро и местных валютах картина примерно такая же. Если рассматривать картину за последние 15 лет, то разрыв выглядит еще более значительным: средства, вложенные в основной индекс США, выросли в пять раз, тогда как в Европе они даже не удвоились.

Тем не менее для S&P 500 год выдался неоднозначным. Хотя этот фондовый индекс вырос почти на 9%, он оказался бы в отрицательной зоне, если бы не акции технологических компаний из так называемой "великолепной семерки". Индекс Nasdaq вырос на 23%, тогда как индекс для акций со средней капитализацией Russell 2000 снизился на 5,6%. Очевидно, наиболее ценным навыком для портфельного менеджера является выбор сектора.

В этом году большинство европейских фондовых индексов продемонстрировали скромный рост. При этом лидирует Италия. Европейские банки, на которые часто падает выбор американских фондов, стремящихся торговать на международных аномалиях, безусловно, дешевы и торгуются с большими дисконтами к чистой стоимости своих активов. Например, акции основного французского кредитора Societe Generale торгуются с коэффициентом менее 0,3 к рыночной стоимости материальных активов. Но время решает все. Хотя в этом году рост банковского сектора Европы выражается двузначным числом, базовый индекс сектора все еще составляет лишь одну пятую от своего максимума, зафиксированного до мирового финансового кризиса.Инвесторы явно не предвидят появления какого-либо катализатора для повышения стоимости, а слияния европейских банков как правило служат крайним средством в отчаянные времена, а вовсе не решением с позиции силы.

В зоне евро наблюдается стагнация на грани рецессии, в то время как экономика США в третьем квартале выросла почти на 5% в годовом исчислении. Таким образом, с макроэкономической точки зрения нет никаких убедительных аргументов для перехода к старым экономикам Европы, которые страдают от серьезного спада после целой серии системных потрясений. Пандемия, война на Украине и проблемы Китая сильнее ударили именно по Европе. Хотя в Европе существует множество ценных акций, акции роста технологических и ИИ-компаний гораздо легче найти на рынке США.

Опережающая динамика экономики США по сравнению с Европой нашла четкое отражение в корпоративных доходах в третьем квартале. Четыре из пяти компаний из индекса S&P 500, превзошли ожидания: средняя прибыль на акцию выросла на 12%. Картина Stoxx Europe 600 оказалась значительно менее радужной: на данный момент опережают прогнозы чуть более половины компаний, что отражает столь же слабый второй квартал. Основная картина выглядит еще более мрачной: средняя прибыль на акцию упала на 8%. Аналитики JP Morgan Chase & Co. отмечают, что рост доходов еврозоны остается "исключительно слабым".

Чуть более четверти доходов компаний еврозоны с крупной капитализацией поступает изнутри блока, где рост, к сожалению, угасает. Столько же поступает из Азии, преимущественно из Китая, который все еще пытается оправиться от пандемии. На самом деле только в Соединенных Штатах рост доходов компаний, базирующихся в еврозоне, является здоровым. Это снижает убедительность аргументов в пользу инвестиций в Европу. Даже если в следующем году Европейский Центробанк будет вынужден снизить свои официальные ставки раньше Федеральной резервной системы, это станет лишь кратким стимулом, проистекающим из слабой позиции. Оба региона сталкиваются с заметным ростом доходности облигаций, но давление на прибыльность более остро ощущается среди европейских компаний, имеющих долги.

В долгосрочной перспективе такие важные факторы, как демография и (де)глобализация, тоже благоприятствуют Соединенным Штатам. Коэффициент рождаемости в США, составляющий 1,78 ребенка на одну мать, выгодно отличается от среднего показателя по Евросоюзу, где он равен 1,53. В Италии этот показатель упал ниже 1,2. Администрация президента Джо Байдена опередила Евросоюз благодаря продолжающейся кампании бюджетного стимулирования. Закон о сокращении инфляции существенно повлиял на положение новых производственных предприятий в Соединенных Штатах. Оншоринг не может работать где угодно, и в этом смысле Европа сильно проиграла, поскольку стоимость энергии на континенте резко выросла.

Валютный фактор играет огромную роль. Курс евро составляет 1,06 доллара, и сейчас он колеблется у нижнего предела своего диапазона, который когда-либо фиксировался с момента создания евро в 1999 году. Вероятность того, что евро упадет ниже паритета в относительно близком будущем, остается высокой, потому что доллар прочно сохраняет за собой статус резервной валюты. Сильная валюта естественным образом привлекает приток иностранных денег и, что не менее важно, препятствует утечке внутренних денег в другие места. Население США гораздо охотнее инвестирует в акции, чем европейские вкладчики, которые склонны отдавать предпочтение облигациям, что тоже оборачивается преимуществом для американского фондового рынка.

Поскольку практически по всем показателям S&P выглядит дорогим, риски сохранения завышенных цен американских акций, несомненно, возросли, поскольку движущие силы рынка становятся все более техцентричными. Тем не менее фондовый рынок США остается "наименее грязной рубашкой в глобальной корзине для белья", по крайней мере в обозримом будущем. Уровень инноваций намного выше, и доступ к ним в котируемых акциях гораздо более открытый. Необходимость внимательно следить за тем, когда следует зафиксировать прибыль в "игристом" американском технологическом пространстве, не значит, что хорошо там, где нас нет.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699229220


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