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В Турции открыли памятник Чынгызу Айтматову и библиотеку с его произведениями
03:18 06.11.2023

"Культура" (АКИpress) - В городе Анталья в парке имени Чынгыза Айтматова, расположенном на территории муниципалитета Муратпаша, состоялось торжественное открытие библиотеки имени кыргызского писателя.

Церемония приурочена к предстоящему 95-летию Чынгыза Айтматова.

В церемонии приняли участие посол Руслан Казакбаев, генеральный консул Рустам Кошонов, сын писателя Эльдар Айтматов, заместитель губернатора провинции Анталья Мустафа Хулуси Арат, мэр муниципалитета Муратпаша города Анталья Умит Уйсал, вице-президент Международного общественного объединения "Иссык-Кульский форум имени Чынгыза Айтматова Динара Жумабаева, представители МИД Турции, главы и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в городе Анталья, представители академического сообщества, деловых кругов, СМИ, кыргызские соотечественники и местные жители.

Мероприятие началось с выступления акынов-импровизаторов из Кыргызстана и продолжилось приветственными речами почетных гостей.

С речью выступил посол Руслан Казакбаев и поздравил всех собравшихся с этим важным событием. В своем выступлении он подчеркнул величие Чынгыза Айтматова, который внес огромный вклад в мировую литературу. Он отметил, что открытие библиотеки является проявлением глубокого уважения турецкого народа к писателю.

Глава дипмиссии Кыргызстана выразил надежду, что библиотека станет важным культурным центром и поможет в воспитании поколения преданного своей стране и народу.

В рамках мероприятия также состоялось открытие отреставрированного бюста писателя. Проект реставрации был реализован под эгидой Генерального консульства Кыргызстана в городе Анталья при содействии соотечественницы из города Аланья Венеры Кожоевой.

На территории парка в честь мероприятия была установлена кыргызская национальная юрта, в которой гостям были представлены традиционные кыргызские угощения и напитки, а также национальные войлочные изделия, предметы одежды и сувениры.

Над реализацией проекта по открытию библиотеки в течение года работало Генеральное консульство в городе Анталья во главе с генеральным консулом Рустамом Кошоновым в сотрудничестве с мэрией района Муратпаша.

Библиотека имени Чынгыза Айтматова призвана стать центром культурного обмена и понимания между Кыргызстаном и Турцией и предоставит возможность всем познакомиться с литературным наследием Чынгыза Айтматова.

Источник - АКИpress
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