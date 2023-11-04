Как Европа переживет остановку нефтепровода "Дружба"

03:19 06.11.2023

Европа готовится к жизни без "Дружбы"



Tекст: Ольга Самофалова



Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему?



Прага готовится к отказу от российской нефти, которая приходит по нефтепроводу на чешские НПЗ. Для этого в октябре республика провела трехнедельные испытания, которые подтвердили, что чешские НПЗ готовы перейти на нероссийскую нефть. Для этого и надо лишь завершить увеличение пропускной способности трубопровода TAL, которое планируется к концу 2024 года.



При этом в ЕС есть и другие страны, которые продолжают покупать российскую нефть для производства нефтепродуктов. Изначально это были Германия, Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. В 2022 году Германия и Польша суммарно прокачивали через северную ветку "Дружбы" 480 тыс. баррелей в сутки российской нефти. Чехия, Венгрия и Словакия получали по южной ветке "Дружбы" -290 тыс. баррелей в сутки.



Принятое ЕС эмбарго на российскую нефть запрещает ее поставки только морским путем, однако закупку российской нефти по нефтепроводу решено было сохранить. Изначально Брюссель в шестом пакете санкций хотел провести тотальный запрет на любые поставки российский нефти. Однако Венгрия на такой вариант не согласилась, и одного "нет" по правилам ЕК достаточно, чтобы не принять санкции. Поэтому ЕС пришлось сделать исключения для поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и в таком варианте санкции прошли одобрение всех членов союза.



Однако в начале 2023 года Германия по собственной инициативе отказалась покупать российскую нефть по этому трубопроводу. Польша продолжала ее получать по контракту с "Татнефтью", однако поставки были прекращены в феврале российской стороной из-за отсутствия маршрутных поручений и таможенного оформления.



Летом в 11-м пакете санкций ЕС закрепил запрет на поставки нефти из России по северной ветке "Дружбы", которые шли в Германию и Польшу. Это был скорее символичный жест, так как этих поставок уже и так не было. Но надо было закрыть Германии путь назад, чтобы она не передумала и не возобновила закупку российской нефти при сильной нужде.



"Не все, но многие НПЗ в Европе заточены под российский сорт нефти Urals, потому что строились в советское время. НПЗ специально возводили рядом с нефтепроводом "Дружба" для транспортировки и переработки именно советской нефти. Польские, немецкие, чехословацкие и венгерские НПЗ выстраивались как единый комплекс с "Дружбой". Чем более отличный сорт нефти от Urals завод собирается перерабатывать, тем больше нужно вкладывать денег в модернизацию НПЗ", – объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонде национальной энергетической безопасности.



"Каждый НПЗ заточен под определенный сорт нефти. Но это не значит, что на НПЗ нельзя перерабатывать другую нефть, однако эффективность переработки при переходе на другой сорт может снизиться. Практика ухода большинства европейских стран от российской нефти показала, что эта проблема решается небольшим изменением конфигурации конкретного НПЗ", - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ "Финам".



Однако не все европейские НПЗ справились с данной задачей, так как отказ от российской нефти в этом году показал снижение объемов европейской переработки. Европейские переработчики, которые перешли на более дорогую нероссийскую нефть, жаловались на резкое падение заработков.



Российская нефть и "Дружба" приносят европейским НПЗ хороший доход, и любая альтернативная схема будет менее экономически выгодной, считает Юшков. Во-первых, себестоимость доставки российский нефти более низкая, так как она идет прямиком от производителей до потребителя по трубопроводу.



"Альтернативную нефть надо искать на мировом рынке, и ее доставка будет дороже.



В случае с Чехией речь идет о необходимости заплатить за морскую доставку альтернативной нефти в порт Италии, потом за перевалку и отгрузку нефти в трубу, а затем за прокачку ее по трубопроводу", – говорит Юшков.



Во-вторых, российская нефть торгуется с дисконтом к мировой стоимости. Хотя дисконт уже снизился с 30 до 10 долларов за баррель, это все равно существенная прибавка для экономики НПЗ, и даже разница в пять долларов имеет значение, отмечает Юшков. Значит, альтернативная нефть будет стоить дороже, что снизит маржу перерабатывающего завода. "Сейчас основная сверхприбыль от наличия дисконта на Urals оседает в НПЗ", – говорит Кауфман.



Несмотря на то, что закупка и переработка альтернативной нефти экономически менее выгодна для НПЗ, Чехия все равно тестирует нероссийскую нефть. Потому что она боится ужесточения санкций против Москвы, и это может привести к запрету импорта российский нефти по южной ветке "Дружбы".



"Остановка поставок нефти по "Дружбе" может произойти даже без каких-либо санкций. Так как нефть в Чехию, Словакию и Венгрию течет по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину.



И здесь есть два варианта развития событий. Украина может перекрыть нефтепровод по политическим соображениям либо заявить о повреждении трубы, хотя Россия не наносит удары по инфраструктуре, связанной с "Дружбой". Второй вариант: Украина просто ставит запредельные тарифы на прокачку нефти по трубе, и убивает экономическую целесообразность трубопроводных поставок российский нефти даже с учетом ее дисконта. В прошлом году Украина уже несколько раз увеличивала стоимость транзита", – рассуждает эксперт ФНЭБ.



Если трубопроводные поставки нефти в ЕС окончательно прикроют, то это может привести к дефициту и росту цен на топливо внутри стран, зависимых от поставок из России. У Чехии ситуация легче, так как в конце 2024 году появится инфраструктура для физической поставки пусть и более дорогой нефти на НПЗ. У Венгрии ситуация хуже, поэтому она, скорее всего, будет защищать сохранение поставок по "Дружбе".



"По южной ветке "Дружбы" нефть поставляется в страны, не имеющие выхода к морю, то есть им для импорта альтернативной нефти нужно построить соответствующую инфраструктуру, что занимает время. Пока продолжается этот переходный период у данных стран есть разрешение на импорт нефти из России. Венгрия особенно сильно зависит от поставок из России, но она пока не собирается переходить на альтернативные источники", - заключает Кауфман.