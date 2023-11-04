Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор

03:21 06.11.2023 Байдену стало интересно, что там в арсеналах Поднебесной



Светлана Гомзикова

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Константин Блохин



Китай и США в понедельник, 6 ноября, проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. Предстоящую встречу анонсирован официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



Он пояснил, что решение начать дискуссию по данной проблеме было принято во время недавнего визита в США главы МИД КНР Ван И. И отметил, что "в соответствии с согласованными планами" стороны намерены вести диалог по широкому спектру вопросов, в том числе по выполнению международных договоров по контролю над вооружениями.



Как заявили в Пекине, китайскую делегацию на переговорах возглавит руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. Штаты будет представлять помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.



Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила, что встреча пройдет в преддверии запланированных на середину месяца переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. И это будет первый подобный диалог со времен администрации Барака Обамы.



Как ожидается, американские официальные лица зададут Пекину вопросы по его ядерной политике. В то же время, по словам собеседников издания, дискуссия не означает начала официальных переговоров по установлению ограничений для ядерных сил обеих стран. С их слов, Вашингтон лишь стремится предотвратить "дестабилизирующую гонку вооружений" с Россией и Китаем.



Как пишет агентство Bloomberg, в администрации Байдена встревожены тем, как КНР ускоренными темпами увеличивает свой ядерный потенциал, который на протяжении многих лет был меньше арсеналов США и России. Поэтому в ходе предстоящих консультаций хотели бы получить более ясное понимание планов Пекина.



В октябре Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Китай уже располагает примерно 500 ядерными боеголовками и планирует к 2030 году иметь их более 1 тыс. Причем наращивание идет быстрее, чем ожидалось.



У США (по состоянию на январь 2023 г.) количество развернутых боеголовок увеличилось с 1744 до 1770, общее количество достигает 3708 единиц, а с учетом списанных составляет 5344. У России развернуто примерно 1670 боеголовок, общий запас - 4489 единиц, а с учетом снятых с вооружения 5889, следует из отчета Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).



Вашингтон долгое время пытался привлечь Пекин присоединиться к договору СНВ-3 между Россией с США. Особенно в этом плане была настойчива администрация Дональда Трампа. Однако китайская сторона каждый раз аргументировала свой отказ тем, что по размерам ядерных арсеналов далеко отстает от двух других держав.



Напомним, в феврале этого год президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он пояснил, что страна не выходит из договора, срок действия которого истекает в 2026 году. Однако отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН) Константина Блохина:



- Мне кажется, от этих переговоров не стоит ждать каких-то прорывных решений. Тут смысл в другом. И Трамп, и Байден настойчиво хотят привлечь Китай к подписанию нового договора о стратегических наступательных вооружений - так называемого СНВ-4. Позиция Китая - категорическое нет.



Объясняют они ее просто: "На Россию и США приходится 90% всего мирового ядерного потенциала. И зачем нам тогда в этом договоре участвовать, если нет паритета". В Пекине говорят, что "пусть США и Россия сначала уменьшат количество своих ядерных боеголовок. Либо мы нарастим это количество до их уровня, и тогда, когда будет паритет, мы присоединимся".



Должно быть равноправие, а его нет - так считают в Поднебесной. И вряд ли эти консультации помогут здесь договориться.



Да и после 2026 года, когда срок действующего договора СНВ-3 заканчивается, появится СНВ-4. И здесь три ключевых фактора: китайский (о нем я сказал), американский и наш, российский.



Американский касается того, что следующая администрация, скорей всего, будет республиканская. А республиканцы все эти договоры рассматривают как инструмент ослабления именно американской мощи. И, соответственно, поэтому при них США выходили из договоров.



Напомню, при Буше-младшем Америка в одностороннем порядке вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) от 1972 года. А уже при Трампе - из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).



"СП": Трамп еще отказался участвовать в Договоре по открытому небу (ДОН). Да фактически из всех соглашения, обеспечивающих систему безопасности в мире, при нем Штаты вышли.



- А вот демократы иначе смотрят. СНВ-3 был заключен при Обаме. Потом на встрече в Женеве летом 2021 года Путин и Байден договорились договор пролонгировать, что и было сделано. Но через два года срок его действия истекает.



При этом, если в Белый дом после следующих президентских выборов войдут республиканцы, то ни о каком СНВ-4 не может быть и речи.



Они, скорей всего, начнут опять настаивать на включение в договор Китая, который, конечно, не согласится. А потом просто заявят, что, мол, из-за принципиальной позиции Пекина этот договор не дееспособен.



Китайцы же, со своей стороны, могут сказать, "если вы нас подключаете к этому договору, то тогда почему бы вам не подключить Индию". Ведь отношения между КНР и Индией нельзя назвать безоблачными.



Индусы потребуют тогда и Пакистан включить.



"СП": Мы - Францию и Британию…



- Тогда вообще может просто эффект домино разразиться.



Но есть ведь еще один фактор - российский. Американцы хотят в новый договор СНВ включить пункт об ограничении российского гиперзвукового оружия. В таком случае зададимся вопросом: нужно ли России ограничивать собственное технологическое развитие в гиперзвуковом вооружении в условиях, когда американцы с нами ведут новую холодную войну. Мало того, что обложили нас со всех сторон санкциями, так еще накачивают оружием Украину, рассчитывая на наше, как они говорят, "стратегическое поражение" на поле боя.



Должны ли мы в условиях такой конфронтации сами себя ограничивать?



Если уже идти им навстречу, то в обмен на конкретные договоренности, на какие-то конкретные геополитические уступки.



Вот эти три ключевых фактора, которые, на мой взгляд, делают этот СНВ-4 вообще невозможным.



"СП": Американские СМИ пишут, что Вашингтон в ходе намеченных консультаций хотел бы понять, что там с ядерным арсеналом КНР происходит. Якобы, по данным Пентагона, он активно наращивается…



- Никто не знает (официальные данные Пекин никогда не озвучивал), но принято считать, что у Китая в арсенале около 300 боеголовок. Американцы, конечно, говорят, что все не так, что ядерных боеголовок там в разы больше. И вообще через несколько лет, чуть ли не к 2030 году, КНР по объемам ядерного оружия сравняется с Америкой и Россией.



Но я бы сказал, что такой алармизм традиционен для США. Еще в эпоху холодной войны с Советским Союзом они использовали этот прием - их аналитики, например, заявляли, что военный бюджет СССР чуть ли не в разы больше, чем официальный. А возможности Союза круче, чем у американцев.



"СП": Очень удобно оправдывать собственные гигантские траты на вооружение…



- Думаю, именно так. Тем более что реально доступа США к арсеналам Китая нет, поэтому они могут спекулировать здесь как угодно в свою пользу. Используя какие угодно якобы "проверенные" факты.



"СП": А зачем Китай вообще согласился на эти консультации?



- Явно не потому, что там рассчитывают на какое-то улучшение или потепление во взаимоотношениях с Вашингтоном. Но если есть возможность, почему бы не прощупать, что называется, почву?



Консультации дадут Пекину понимание американских позиций. Ведь понятно, что сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе Штаты создают блоковую систему как раз с целью сдерживания Китая. И позицию врага надо знать в деталях. Потому что те детали, которые выходят в СМИ, это одно, а вот фактура закулисных переговоров - совершенно другое.



Посмотрим, какое будет продолжение…



Справка "СП"



Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году. Источник - СвободнаяПресса

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