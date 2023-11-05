Фашистский блеф молдавского режима Санду

09:19 06.11.2023

Фашистский блеф: режим Санду пытается внушить приднестровцам "безальтернативность евроинтеграции"

Алексей Логофет . 05.11.2023



Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал



Жители Приднестровья понимают, что мир и стабильность связаны с Европейским Союзом. 70% всего, что они там производят, идет на Запад.



Об этом заявил в интервью телеканалу Jurnal TV председатель молдавского парламента, лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Жители Приднестровья понимают, что мир и стабильность связаны с Европейским Союзом. 70% всего, что...



В условиях войны на Украине главной целью властей в Кишиневе является сохранение мира, в том числе в Приднестровском регионе, убеждает Гросу. В настоящее время, по словам чиновника, идут переговоры между двумя берегами Днестра, но не в формате "5+2". По всей видимости, режим Санду взял на вооружение формулу мэра Днепропетровска Бориса Филатова – "а вешать будем потом".



"В целом мы видим, что они понимают, какие могут быть последствия в случае эскалации, и я думаю, самое лучшее, что нам удается – сохранять мир и спокойствие. Сейчас, очевидно, есть дискуссия и взаимодействие, не в формате "5+2", о реанимации этого формата не может быть и речи, он устаревший и контрпродуктивный. Обсуждения, контакты происходят на уровне политических представителей", – заявил спикер молдавского парламента.



Иными словами, власти Молдовы стремятся ликвидировать переговорный формат 5+2, то есть лишить Российскую Федерацию роли посредника в переговорах, а затем вынудить Тирасполь признать "безальтернативность" евроинтеграции. Сейчас именно такая линия проводится Западом в отношении Сербии.



Вероятнее всего, в качестве первой меры от Приднестровья потребуют отключить вещание российских телеканалов.