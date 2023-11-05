Томас Фази: Выльется ли противостояние Израиля и ХАМАС в мировую войну?

09:27 06.11.2023 UnHerd

Великобритания

05 ноября 2023



UnHerd: в случае эскалации в Газа Запад вступит в конфликт против России и Китая



Поскольку на Ближнем Востоке присутствуют все крупнейшие мировые державы, в случае эскалации США и НАТО вступят в конфликт против России и Китая, пишет UnHerd. В таком случае призыв к прекращению огня отвечает интересам не только жителей Газы, но и всего мира, считает автор.

На Ближнем Востоке налицо все симптомы разрушительного глобального конфликта.

Израиль продолжает скорбеть, а сектор Газа постепенно превращается в руины, и многие на Ближнем Востоке приходят к мрачному осознанию: вскоре ситуация может стать еще хуже, причем гораздо. Колоссальные тектонические сдвиги грозят нарушить статус-кво и даже спровоцировать глобальную войну.



Израиль уже участвует в ежедневных столкновениях со проиранской вооруженной группировкой "Хезболла" вдоль границы с Ливаном и совершил несколько воздушных ударов по Сирии, которую поддерживают Россия и Иран. В другой части региона военный корабль США недавно перехватил три ракеты, выпущенные проиранскими повстанцами-хуситами из Йемена, чьей целью вполне мог быть Израиль. Американские силы в регионе также подверглись серии атак беспилотников и ракет, на которые они ответили воздушными ударами по двум объектам, связанным с проиранскими ополченцами в Сирии.



Реакция арабского мира оказалась враждебной: все правительства резко осудили действия израильской стороны - даже затеявшая нормализацию отношений с Израилем Саудовская Аравия. Но самая резкая реакция последовала со стороны Турции, несмотря на ее членство в НАТО. Президент Эрдоган назвал бомбардировки гражданского населения в секторе Газа "геноцидом" и заявил, что ХАМАС - не террористическая группировка, а "освободители, защищающие свою землю". Турция также приютила у себя представителей ХАМАС и в последние недели отказывается их высылать. Все это попытки Эрдогана утвердить свое лидерство в регионе.



Еще одной страной, играющей за обе команды, стал Катар. С одной стороны, там находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, с другой - там же (в Дохе) с 2012 года располагается штаб-квартира ХАМАС. Катар прекрасно подходит на роль посредника между Израилем и ХАМАС, и ему приписывают решающую роль в освобождении четырех израильских заложников.

А еще есть Иран, у которого имеются давние связи с ХАМАС и который приветствовал нападение 7 октября. Хотя официальные лица США и Израиля не нашли никаких признаков прямого участия Ирана в резне, нет никаких сомнений в том, что нападение выгодно Тегерану по целому ряду причин. Кроме того, он может воспользоваться своими марионетками (в Ливане, Сирии и Йемене), чтобы упрочить свои "дивиденды".



В конце концов, нападение ХАМАС практически уничтожило расчет США на арабо-израильское сближение, чтобы восстановить свое влияние в регионе за счет Ирана и Китая. В сентябре Нетаньяху вышел на сцену Генеральной Ассамблеи ООН и представил карту "нового Ближнего Востока", на которой часть региона была заштрихована зеленым, - это арабские страны, с которыми Израиль постепенно налаживает отношения. Сам Израиль там простирался от реки Иордан до Средиземного моря - "От реки до моря", как говорится, (один из девизов палестинского национализма, прим. ИноСМИ), причем без малейшего намека на оккупированную палестинскую территорию.



Затем Нетаньяху прочертил по всей карте красную линию от Аравийского моря до южной Европы и пообещал "новый коридор мира и процветания", который соединит Азию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Администрации Трампа и Байдена, посредством Авраамских соглашений и другим договоренностей, тоже посильно продвигают идею "нового Ближнего Востока", где Байден посулил Израилю "нормализацию отношений и обширные экономические связи".



Одним из столпов этого начинания стал экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) - это и есть упомянутый Нетаньяху "коридор мира и процветания". Проект, представленный в прошлом месяце на саммите "Двадцатки" в Дели, предусматривает создание логистического коридора, соединяющего северо-запад Индийского океана с Восточным Средиземноморьем через систему портов, железных дорог и автомагистралей в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Израиле. США открыто рекламируют его на Ближнем Востоке как конкурента китайской инициативе "Один пояс, один путь". Цель очевидна: ограничить в регионе влияние Китая и изолировать Иран.



Сегодня эти мечты далеки как никогда. Но суровая правда в том, что проект был несбыточным с самого начала, поскольку строился на опасной иллюзии - что палестинцев можно будет навсегда запереть внутри Газы. Как объяснил директор политического анализа в Арабском центре политических исследований Марван Кабалан, соглашения, заключенные при посредничестве США по нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, подорвали давнюю панарабскую позицию, по которой обязательным предварительным условием для установления нормальных отношений с Израилем была палестинская государственность. Именно поэтому палестинские официальные лица осудили эти договоренности как "удар в спину". Под спудом относительной стабильности назревают гнев и напряженность.



После недавней атаки все ближневосточные державы воспользовались хаосом для продвижения собственных, зачастую противоречивых, интересов в геополитической игре, и партия эта столь же опасна, сколь и запутанна. И подразумевает отдельные риски. Как сказал The Financial Times один осведомленный источник в Вашингтоне: "У всех вовлеченных стран есть свой порог, и если его перейти, они сочтут, что пора действовать. Вопрос лишь в том, что никто не знает, где именно пролегает чужой порог".



Разумеется, многое будет зависеть от того, как дальше поступит Израиль. Иран и "Хезболла", например, заявили, для них полномасштабное сухопутное вторжение в Газу - это красная линия, пересекать которую нельзя ни в коем случае (особенно с прицелом на полное уничтожение ХАМАС и насильственное изгнание населения Газы). На выходных президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с неприкрытой угрозой: "Преступления сионистского режима перешли красную черту, и это может вынудить всех принять меры. Вашингтон просит нас не вмешиваться, но сам при этом продолжает оказывать Израилю широкую поддержку".



Однако это не помешало Израилю за последние несколько дней расширить свои наземные операции в секторе Газа. Еще тревожнее то, что появляется все больше признаков, что Израиль мог запланировать изгнание многих палестинцев из сектора Газа в Египет - речь может идти о десятках или даже сотнях тысяч. Отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авив спустя неделю после начала израильской военной операции в Газе призвал Египет "открыть границу и позволить всем палестинским гражданам перебраться на юг, на Синайский полуостров". Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси предупредил, что происходящее в секторе Газа - "попытка вынудить мирных жителей искать убежища и бежать в Египет, с которой нельзя мириться". 17 октября близкий Нетаньяху израильский аналитический центр опубликовал доклад, впоследствии ставший достоянием общественности, где муссировалась "уникальная и редкая возможность" для "переселения всего населения Газы" и "окончательного решения" вопроса. А совсем недавно произошла утечка еще одного "предварительного плана", на сей раз Министерства разведки Израиля, где рекомендуется переселить все население сектора Газа на постоянной основе в Египет.



Правительство Израиля с тех пор подчеркнуло, что этот документ носит предположительный характер и в качестве варианта не рассматривается. Пожалуй, это хорошие новости, ведь такая политика не только станет катастрофой для жителей Газы, но и неизбежно вызовет в том или ином виде возмездие со стороны так называемой "Оси сопротивления" под руководством Ирана, куда также входят сирийское правительство, "Хезболла" и йеменские хуситы. В таком случае ситуация может стремительно обостриться. Мало того, что Израиль ответит мощными бомбардировками проиранских сил в Ливане и других странах - почти наверняка вмешаются и США.

За последние недели США и НАТО собрали в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе крупнейший флот за последние десятилетия. Он насчитывает минимум 73 корабля из дюжины стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Испанию и США. Одни лишь Штаты разместили два атомных авианосца, а также самолеты, крейсеры, эсминцы и подводные лодки с ракетами "Томагавк".



Неудивительно, что в ответ Владимир Путин объявил, что Россия развернула над водами Черного моря круглосуточное дежурство перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Кинжал" дальностью действия до 2 000 км. "Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море", - заявил Путин журналистам. Китай тоже очень внимательно следит за событиями в регионе: за последние недели на Ближнем Востоке побывало минимум шесть китайских военных кораблей.



Нетрудно себе представить, чем все это может закончиться. Поскольку на Ближнем Востоке присутствуют все крупнейшие мировые державы, в случае эскалации США и НАТО почти наверняка втянутся в конфликт против России и Китая. Последствия этого окажутся катастрофическими, а его экономические, военные и гуманитарные отголоски отразятся на Западе. С учетом этих рисков призыв к прекращению огня отвечает интересам не только жителей Газы, но и всего мира.



Автор: Томас Фази - обозреватель и переводчик. Соавтор книги "Ковидный консенсус" Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699252020





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