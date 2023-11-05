Хроники загнанного Зеленского, - Александр Маслов

09:35 06.11.2023

"С волками иначе не делать мировой..."

Александр Маслов



5/11/23

В США, а также в других странах "альянса демократий" уже в самых разных форматах: закрытых, полуоткрытых и публичных, - все чаще признается и обсуждается растущая "усталость" от конфликта на Украине, хотя по-прежнему утверждается, что для них неприемлемо и недопустимо поражение Зеленского и К°, а потому "непоколебимая" поддержка противостояния официального Киева "неспровоцированной и жестокой российской агрессии" будет продолжена. Подобные признания явно связаны с тем, что западным кураторам приходится переводить эту свою поддержку из режима "столько, сколько нужно" в режим "столько, сколько сможем", причем этих возможностей все более явно не хватает для того, чтобы реализовать план А: "Победить Россию на поле боя", - но только вот никакого плана Б на этот случай, похоже, не было ни разработано, ни тем более принято. А связанные с этим импровизации на ходу не столько наверстывают упущенное и решают имеющиеся, сколько создают все новые и новые проблемы.



И то, что вместо запрошенных Байденом 60 млрд долл. в 2024 финансовом году Киеву "на трезубец" сейчас со скрипом, предупредив, что пока это последние деньги, бросили всего 425 млн долл., или в 14 раз меньше, - далеко не самое для Зеленского страшное. Когда глава Пентагона Ллойд Остин заявляет о неспособности Украины без внешней поддержки продержаться против России и двух месяцев, а затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объясняет, что Вашингтон теперь будет предоставлять "храбрым украинцам" меньше военной помощи, чтобы растянуть ее на максимально длительный срок, то никакие самолеты F-16, танки Abrams, тяжелые штурмовые машины разминирования Assault Breacher Vehicle и даже авианосные ударные группы в непосредственной близости от Черного моря никого не обманут. Это выглядит как объявление отсрочки по исполнению уже вынесенного приговора.



Отсрочки - надолго ли? До нового года? До президентских выборов на Украине? До президентских выборов в России? Или по ту сторону линии боестолкновений рассчитывают дотянуть аж до президентских выборов в США в следующем ноябре, то есть через год? Здесь "темна вода во облацех", но общая ситуация более чем понятна. И точно так же понятно, что для нынешнего президента Украины и его ближайшего окружения любые приглашения от западных кураторов к столу мирных переговоров с Россией означают приглашение на казнь, поскольку вероятность того, что когда-либо Путин согласится общаться с Зеленским, практически равна нулю.



Следовательно, до тех пор, пока во главе Украины официально находится бывший комик из "Квартала-95", такие переговоры принципиально невозможны. Более того, они маловероятны даже в том случае, если киевские власти будут представлены другими людьми из числа "необандеровцев", так или иначе причастных к государственному перевороту в феврале 2014 года и к войне против России, поскольку для этого российской стороне понадобится как минимум снять ключевое, лежащее в самой основе проведения СВО требование денацификации Украины. Конечно, в теории для "альянса демократий" приемлем и вариант со сменой власти в России, но его объективная вероятность тоже стремится к нулю. Поэтому политические перспективы Зеленского выглядят более чем печально даже вне зависимости от того, как завершатся предстоящие в марте 2024 года выборы или ему каким-то образом удастся обойтись без них, автоматически продлив свои президентские полномочия.



Более того, любые мирные переговоры с Украиной категорически бессмысленны сами по себе, вне рамок переговоров с США и НАТО, которым в декабре 2021 года были переданы российские предложения по взаимным гарантиям безопасности и которые отказом от этих предложений не только спровоцировали начало специальной военной операции, но и способствовали ее трансформации в глобальную гибридную войну. Как представляется, дать возможность прямым участникам этого конфликта в лице США и их союзников из Контактной группы по обороне Украины перейти в позицию "над схваткой", предоставив им права посредников и априори освободив от ответственности за гибель десятков тысяч граждан Украины и России, было бы очень серьезной и вряд ли оправданной уступкой с российской стороны и по сути поощрением аналогичной активности недружественных России стран на будущее. А ведь именно к этому стремятся все политики и масс-медиа "альянса демократий", которые сегодня вовсю призывают "обсудить с Украиной, от чего она может отказаться (ей придется отказаться) ради перемирия с Россией", как "выйти из военного тупика", "прекратить бессмысленную бойню", "сесть за стол переговоров" и так далее, и тому подобное. Если для достижения такой цели им понадобится "всего лишь" пожертвовать каким-то Зеленским - разумеется, Зеленским пожертвуют сразу же, он при этом даже глазом не успеет моргнуть, не говоря уже о чем-то более значимом. Но наша страна в трофеях такого рода вряд ли может быть заинтересована. Ей теперь жизненно нужно и важно разобраться с настоящими, запдными охотниками-претендентами на "шкуру русского медведя".