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КазФемида. Конченый вор, сват Назарбаева - Боранбаев выкупился из тюрьмы спустя 5 месяцев
09:41 06.11.2023

Возместил ущерб и раскаялся: Боранбаева освободили из мест лишения свободы

Бизнесмена Кайрата Боранбаева, который возместил ущерб государству и раскаялся, освободили из мест лишения свободы. Об этом 6 ноября 2023 года рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС), сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, в соответствии с ч. 5 ст. 165 Уголовно-исполнительного кодекса РК, досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих документов, а если документы получены после окончания рабочего дня, то утром следующего дня.

"6 ноября текущего года Боранбаев К. был освобожден из мест лишения свободы".
Пресс-служба КУИС
Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту жительства в условиях осуществления за ними пробационного контроля, в соответствии с главой 13 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

"Согласно ст. 65, осужденный, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, освобождается из-под стражи и следует к месту отбывания наказания самостоятельно за счет бюджетных средств".
Пресс-служба КУИС
В комитете пояснили, что администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет, а также направляет в службу пробации характеризующие его материалы.

"При неприбытии осужденного к месту отбывания наказания в установленный срок служба пробации проводит первоначальные розыскные мероприятия и, если место пребывания осужденного не установлено, вносит в суд представление об объявлении его в розыск".
Пресс-служба КУИС
15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Также суд постановил конфисковать у бизнесмена имущество в доход государства:

коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. аль-Фараби, 77/7-1 стоимостью 686 млн тенге,
денежные средства, размещенные на счету в Народном банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тыс. тенге,
денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 млн 685 тыс. 727 долларов, 1 млн 170 тыс. 329 долларов, 755 млн 859 тыс. 601 тенге, 193 млн 170 тыс. 137 тенге.
С середины октября в рамках добровольного сотрудничества со следствием Боранбаев стал передавать в собственность государства многочисленные активы. Например, компания по добыче углеводородов АО "Phystech II" "добровольно и безвозмездно" передала 100% своих акций Казахстану. Часть акций данной компании, находящейся в Актау, принадлежала Кайрату Боранбаеву.

Также Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в Астане площадью более 5 тыс. кв. м и с годовым оборотом почти в 900 млн тенге. Стоимость гостиничного комплекса оценивают в более чем 1,4 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходят объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно: здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью, сеть фитнес-клубов "Fitnation".

Агентство по финансовому мониторингу также сообщило, что Боранбаев передал в собственность государства месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом в 2,6 млн тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге. Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования, ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" оценочной стоимостью более девяти миллиардов тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

20 октября стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Кайрата Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. В Акмолинском областном суде рассказали, что бизнесмен "будет находиться под пробационным контролем".

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699252860


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