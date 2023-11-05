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Судьба солдата. За что командир полка расстрелял в 44-м комбата Саура Сартова (история)
11:53 06.11.2023

Житель Атырау поделился историей казахстанского воина, погибшего в ВОВ в Беларуси

В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат. До сих пор здесь передают из поколения в поколение легенду о солдате-казахе, который пытался спасти бойцов от верной гибели, за что поплатился собственной жизнью.

Историей героя с корреспондентом Zakon.kz поделился житель Атырау Берик Шахабаев. Летом 2023-го года он приезжал в Беларусь в отпуск. В это же время посмотреть на красоты Браславских озер приехали и его друзья.

"Они рассказали, что во время экскурсии увидели могилу солдата из Казахстана. Говорят: "Ты же казах? Значит, тебе будет интересно узнать, кто этот воин!". А мне действительно стало интересно. Поехал на могилу, и мне рассказали историю, от которой я до сих пор под впечатлением", - говорит Берик Шахабаев.

История, которой поделился Берик Шахабаев

Недалеко от небольшого городка Друя на северо-западе Беларуси есть одинокий обелиск с красной звездой и надписью "Капитан Сартов Саур Сейткалиевич, 1918-1944 гг.". Он был призван из Гурьевской области (ныне Атырауской), мечтал быть учителем и поступил в педтехникум. Семьей обзавестись не успел, а в 1939 году Саура призвали в армию. Там в нем увидели задатки командира и отправили учиться на офицера на знаменитых стрелково-тактических курсах усовершенствования командирского состава "Выстрел". Пройти учебу там считалось почетным: не зря свыше 200 выпускников этих курсов были удостоены звания Героя Советского Союза, а восемь из них удостоены этого звания дважды. Тысячи выпускников были отмечены высокими государственными наградами.

После прохождения курсов Саура Сартова стал заместителем комбата 975-го стрелкового полка 270-й дивизии. Летом 1943 года эта часть в составе 7-й гвардейской армии приняла на себе удар фашистских войск на Курской дуге. В боях храбрый сын казахского народа показал себя мужественным воином. Он успешно руководил своим батальоном и сам шел первым в атаку.

"Об этом сказано в представлении его к награждению одним из высших боевых орденов – Боевого Красного Знамени. 21 июля 1943 года Сартов был тяжело ранен, его даже посчитали убитым, и он был представлен к награде посмертно. Но вопреки всему он выжил и вновь вернулся на фронт. Зимой 1944 года его часть перебросили на Калининский фронт. В декабре бойцы под командованием Сартова перерезали путь доставки боевых средств противника. Они выбили оттуда врага и закрепились на отбитых позициях. Его батальон нанес врагу тяжелый урон в живой силе, уничтожил две фашистские самоходные пушки и много другого оружия. При этом Сартов всегда был на передовой позиции. За умелую организацию боевой работы Саур был представлен к награждению еще одним орденом – Отечественной войны І степени", - рассказывает Берик Шахабаев.

Гибель воина

В июле 1944 года батальон капитана Сартова получил приказ взять штурмом городок Друя. После первой атаки его бойцы с потерями были вынуждены отступить. В этот момент на командный пункт батальона приехал командир 302-го стрелкового полка. У него был приказ – не останавливать наступления, чтобы не дать врагу закрепиться, поэтому он потребовал снова поднять батальон в атаку.

"Саур отказался – бойцы устали, не спали ведь столько дней! Да и немцы окопались – у них зенитки и танки. Это ведь верная смерть! Поэтому он предложил поберечь солдат и разведать менее опасные пути наступления. После отказа Саура отправлять бойцов командир полка его расстрелял. Тут же на месте расстрелял и его заместителя, который бросился выручать командира – он тоже был из Казахстана. Батальон все же подняли в атаку, и в результате город Друя был взят", - добавляет Виктор Бунта, сотрудник Видзовского колледжа Витебской области Республики Беларусь.

Поначалу смерть Саура Сартова была оформлена как ВМН – высшая мера наказания. Но потом появился другой документ: "убит 08.07.1944 г.". Сартова и его заместителя похоронили у КП батальона. Солдаты рассказали местным жителям, кто тут похоронен, а жители в свою очередь присматривали за этой могилой и берегли память об казахстанских офицерах. В середине 1970-х годов в Друе состоялась встреча ветеранов 302-го стрелкового полка. Бывшие однополчане Сартова собрали деньги и попросили местные власти поставить на могиле достойный памятник – тот, что до сих пор стоит у дороги.

Местные жители говорят, что лет 15-20 назад на могилу приезжали две женщины, однако больше их не видели. Волонтеры надеются, что потомки храброго казахстанца захотят вернуть прах на родину. Имя второго погибшего офицера, к сожалению, неизвестна.

История Айзсбая Бурунбаева

С Браславским районом связана история еще одного бойца из Казахстана. Это Айзсбай Бурунбаев. О нем известно лишь то, что он был призван на войну из села Аташ Мангистауской области.

В прошлом году в администрацию Браславского района Витебской области обратился один из местных жителей, который рассказал, что на кладбище в деревне Кривосельцы есть неучтенная могила воинов, погибших в 1944 году. На могиле был установлен крест, однако алюминиевая табличками с именами захороненных была обломана. Виктор Бунта решил выяснить, кто же похоронен в этой могиле.

"Имя одного нам удалось установить по обрывкам слов на табличке. Это был капитан Николай Овечкин, командир 2-го дивизиона 295-го отдельного минометного полка. А вот имя второго бойца, к большому сожалению, мы можем только предполагать. Возможно, это был Айзсбай Бурунбаев. Исходя из строчек о посмертном награждении капитана Овечкина орденом Отечественной войны, 17 июля 1944 года, последний день героев, погибших у деревни Кривосельцы, был горячим. Бойцы наступали, противник оказывал жестокое сопротивление, часто переходя в контратаки. Капитан Овечкин управлял огнем своих батарей, скорее всего, с высокой горы, где и расположилось кладбище деревни Кривосельцы. На такое важное задание офицер вряд ли бы пошел один, скорей всего помощником он взял с собой вашего земляка. Враги вычислили наблюдателей и открыли по ним огонь, который и стал смертельным", - рассказывает Виктор Бунта.

В архивах была найдена фотография, сделанная фронтовым фотографом. Здесь на наблюдательном пункте был запечатлен Овечкин и еще один боец.

"По этой фотографии мы и предположили, что Николай Овечкин погиб на наблюдательном пункте от осколка вражеского снаряда не один. А недавно житель деревни – тогда он был еще ребенком – вспомнил о разговорах взрослых. Они рассказывали, что местные в тот день хоронили двух советских воинов. Я предварительно проверил донесения о потерях частей Красной Армии, но никто не указал бойцов, похороненных в том месте. Все сходится. Есть вероятность, что вторым был Айзсбай Бурунбаев. И я допускаю, что в имени бойца была допущена ошибка, возможно, его звали Аязбай", - говорит Виктор Бунта.

Раскапывать могилы на кладбищах поисковики не имеют права, да и человеческая память, как и официальные документы – вещи не всегда надежные. Однако имени Айзсбая Бурунбаева нет в списках бойцов, похороненных в братских могилах, куда переносили останки из одиночных могил. Но волонтеры уверены, что погиб Бурунбаев именно там, и его имя должно быть увековечено на плитах братской могилы в районном центре Витебской области. Эту работу уже начала районная администрация.

"Важно, чтобы семья героя узнала, где он погиб, и то, что его имя не забыли жители Беларуси, за чью свободу он отдал свою молодую жизнь!", - сказал Виктор Бунта.

К слову, родственники Овечкина, которых нашли волонтеры, в те годы даже не получили похоронку. Поэтому Виктор Бунта уверен – потомки погибшего казахстанского воина тоже могут не знать о месте захоронения их близкого человека. Поэтому сейчас в Казахстане ищут тех, кому что-либо известно о родственниках фронтовика.

Кирилл Александров
Атырауская область

Источник - Zakon.kz
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