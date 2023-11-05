В боях за Газу погиб ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса

11:59 06.11.2023

ЦАХАЛ похвасталась ликвидацией "ответственного за спецоперации ХАМАС"



Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) похвасталась, что в секторе Газа в результате авиаудара ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса.



"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях",

- говорится в сообщении.

Операция проводилась "в рамках усилий по преследованию террористов ХАМАС" и "в соответствии с разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки".



О Муссе известно только то, что 30 лет назад "он совершил обстрел солдат ЦАХАЛ, патрулировавших сектор Газа".



Как сообщало EADaily , накануне был убит 22-летний сержант ЦАХАЛ Шахар Коэн Мивтах, который служил в бронетанковом корпусе 401-го батальона. Согласно официальным данным, число израильских военнослужащих, погибших с начала наземного вторжения в Газу, достигло 30. С 7 октября, когда боевики ХАМАСа из Газы внезапно атаковали южные районы Израиля, ЦАХАЛ потерял погибшими 345 солдат и офицеров.