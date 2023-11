Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме

12:00 06.11.2023 ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА



Пока весь мир следит за драматическими перипетиями на Ближнем Востоке, другая часть света тоже поставила режим спокойной жизни на паузу. В двадцатых числах октября тысячи панамских граждан вышли на улицы столицы, провинциальных городов и деревень, чтобы выразить протест действиям национального правительства.



Причиной стал новый законопроект, который незадолго до этого правительство Панамы внесло в парламент, где его рассмотрели в неприлично быстрые сроки. И явно не без умысла: законопроект фактически легализовывал заключение контракта с канадской горнодобывающей компанией First QuantumMinerals.



Компания получала право на разработку медных месторождений Панамы на срок не менее 20 лет и с абсолютно грабительскими условиями для панамской стороны, которая на бумаге согласилась на фиксированную плату в размере 380 миллионов долларов в год.



Все бы ничего, вот только данная сумма меньше, чем 2% от всей стоимости добычи. От налогов, экологических сборов и прочих выплат First Quantum Minerals тоже великодушно избавили.



Местное население в большинстве своем мигом сравнило ситуацию с другой историей - заключением международного договора Хэя - Бюно-Варийи в 1903 году. Тогда Соединенные Штаты Америки буквально за копейки получили от Панамы землю для строительства межокеанского канала. С правом распоряжаться ею как суверен. Данный статус-кво сохраняется до сих пор.



Стерпеть что-то подобное еще раз было бы слишком, и демонстранты быстро наводнили главные магистрали Панама-Сити.



Грандиозные беспорядки



Началось все, как оно обычно и бывает, с ночных мирных демонстраций. Участники требовали прекратить рассмотрение законопроекта, запретить иностранным горнодобывающим компаниям хозяйничать на этой земле и бесконтрольно потрошить местные недра.



Однако на окраинах и в пригороде столицы протесты практически сразу перетекли в беспорядки, где с охотой использовались кулаки, камни и огнестрельное оружие. Особенно "весело" стало в злачных кварталах, куда полиция не рисковала соваться и в более спокойные времена.



Свободно начали орудовать воры, которые воспользовались большими скоплениями людей, разбивали стекла автомобилей и забирали все ценное. В ночное время стали выходить мародеры, выносящие содержимое ларьков и киосков.



Основные магистрали страны перекрыли представители коренных народов, на чьих землях First Quantum Minerals уже начала или планировала начать добычу меди. В считаные дни столица оказалась заблокирована, начались перебои с овощами и фруктами, мясной и молочной продукцией, с хлебом.



В какой-то момент было парализовано и движение по Панамериканскому шоссе - важной транспортной артерии на пути в Центральную Америку и США. Грузовики с товаром, а также автобусы с многочисленными мигрантами, желающими добраться до мексикано-американской границы, застряли на дорогах панамских провинций.



На работе Панамского канала ситуация, впрочем, не отразилась. Вполне логично, если учитывать, что порядки на данной территории наводит вовсе не правительство Панамы.



Фальшивый президент?



В связи с беспорядками к народу - впервые, кстати, за несколько недель - обратился президент Лаурентино Кортисо. В коротком 30-секундном видео он сердито призвал к здравомыслию, а также напомнил, что "никто не стоит выше закона", каждый понесет ответственность за содеянное и непременно поплатится. А в итоге предложил 17 декабря провести референдум, на котором вопрос о пользовании национальными недрами будет выдвинут на всенародное голосование.



На заявление главы государства отреагировали без особого восторга. В первую очередь из-за того, что обращение оказалось записанным заранее видеороликом, публикация которого откладывалась несколько часов. В такой ситуации большинство политических активистов ожидали, что президент выступит вживую.



Более того, появление ролика, а также полное исчезновение Кортисо из публичного поля вызвали волну предположений о том, что видеозапись создана при помощи нейросетей, а настоящего президента, может быть, и в живых-то уже давно нет.



В карибских широтах, особенно если вспомнить громкое убийство президента Гаити, подобное предположение не выглядит такой уж "конспирологией".



Дополнительно многие так и не поняли, а для чего, собственно, нужен референдум, если позиция большинства ясна и без того? Что там такое FirstQuantum Minerals добывает на рудниках, что больной вопрос хотят отложить почти на полтора месяца?



Действия других представителей власти население тоже не слишком успокоили. В частности, мародерство, ограбления и воровство полицейские никак не пресекали, зачастую даже не являясь на вызов. Зато они охотно задерживали протестующих на центральных улицах - в том числе и тех, кто в беспорядках не участвовал.



Появлением самодельных КПП и взиманием денег за проезд по той или иной трассе местными группировками тоже никто из федеральных правоохранителей особо не озаботился.



Попытки успокоить население



Впрочем, главное "веселье" ожидало панамцев впереди. Вскоре после обращения Кортисо государственный избирательный комитет сообщил, что не имеет возможности и условий для организации референдума, который президент пообещал провести 17 декабря.



На фоне такого группа беспартийных депутатов из пяти человек попыталась вынести на обсуждение в парламент законопроект, который отменил бы контракт с канадской компанией. Однако в тот же момент спикер внезапно объявил о закрытии очередной сессии. Без объяснения причин.



Депутаты большинства фракций просто встали и покинули зал заседаний, оставив беспартийных наедине с их законопроектом. Удивительное единодушие проявили все партии, участвующие в гонке перед президентскими выборами 2024 года.



И все же к пятнице - с официальным намерением успокоить протестующих - президент подписал законопроект о прекращении будущих концессий (договоров государства и частного лица) на добычу, разведку и транспортировку полезных ископаемых в национальных недрах и по национальной территории. Законопроект также предусматривает запрет на продление действующих концессий, каковая и действует с подразделением канадской компании.



Но есть нюанс. Юристы предупреждают, что расторжение контракта с помощью нового законопроекта может оставить правительство открытым для многомиллионных обязательств перед First Quantum Minerals. Чтобы избежать подобного, следовало бы признать первоначальное соглашение неконституционным, сделав это через национальный верховный суд.



И здесь подстерегает новая сложность: что мешает руководству канадской компании обратиться в таком случае для разрешения данной ситуации в международный коммерческий арбитраж?



Канадцам все нипочем



First Quantum Minerals явно рассчитывает продолжать эксплуатацию медных рудников в Панаме, несмотря на беспорядки и попытки расторгнуть контракт, предпринятые на государственном уровне.



Отдельные источники сообщают, что, даже если законодатели и национальный суд вздумают аннулировать подписанный с правительством контракт, канадская компания все же сможет продолжить добычу меди в Панаме - согласившись при этом на некоторое смягчение условий.



Даже сейчас, вопреки блокадам и протестам, подразделение компании продолжает деятельность, наняв для охраны рудников собственную службу безопасности, которая очень даже неплохо расправляется с индейцами, попытавшимися остановить работу.



Определенные сложности возникли с охраной морского порта, граничащего с рудником. Протестующие стали приплывать туда на своих лодках, что вынудило руководство компании обратиться к помощи властей Панамы: без помощи армии водные границы в данном случае не отстоять.



Американские прогнозы и оценки



В разгар обсуждений потенциального расторжения контракта между правительством Панамы и FirstQuantum Minerals был опубликован отчет крупнейшей финансовой организации "Банк Америки", касающийся ситуации в карибской стране.



Автору ИА Регнум удалось поговорить с экспертом М. Кацем (настоящее имя и профессия не разглашаются по соображениям безопасности), разбирающимся в региональной проблематике и положении в Панаме и согласившимся прокомментировать этот отчет, сопоставив написанное там и происходящее в стране прямо сейчас.



Как оказалось, весь отчет строится на предположении, что протесты вспыхнули из-за контракта с конкретной компанией, а вовсе не из-за недовольства панамцев фактическим отчуждением части территории страны в пользование транснациональным корпорациям и загрязнением окружающей среды.



Также в отчете указывается, что небольшая часть протестующих (в основном студенты, индейцы и участники экологических движений) выдвигают требования "о запрете добычи руд открытым способом" в стране.



Данное утверждение не соответствует действительности, так как все протесты с самого начала идут под лозунгом No a la mineria, то есть - "Нет горнодобывающей промышленности" в целом. Зачем такое утверждать с первых строк доклада, кроме как ради успокоения инвесторов?



Касательно объявленного референдума в отчете отмечено, что по панамским законам результат определяет простое большинство голосов, а явка должна быть не менее 10%. В документе подвергается сомнению возможность проведения референдума в назначенный срок. В "Банке Америки" предполагают, что референдум пройдет "в первые месяцы 2024 года" или даже совместно с выборами 5 мая 2024 года. Отдельно отмечается, что референдум коснется лишь конкретного контракта, а не всей ситуации с горнодобывающей промышленностью в стране.



Также предполагается, что на референдуме панамцы проголосуют против контракта. Тем не менее в отчете прямо указано, что, в случае такого результата, существует возможность снова начать переговоры по обновлению контракта и рудники продолжат свою работу.



В качестве подтверждения последнего указывается, что в 2017 году Верховный суд Панамы уже подтверждал неконституционность прежнего контракта, фактически запрещая работу компании в стране. Тем не менее она продолжила работу, не снижая темпов добычи. Дополнительно уточняется, что большая часть населения не возражает против присутствия горнодобывающей промышленности в стране



Дополнительно оцениваются возможности переговоров о потенциальном контракте с победителем президентских выборов 2024 года. Указывается, что главный претендент на победу, бывший президент Рикардо Мартинелли, ранее был очень лоялен к транснациональным компаниям вообще и к горнодобывающим в частности. При Мартинелли также принимались решения о снижении стандартов по социальным обязательствам перед рабочими и смягчении законов об охране окружающей среды.



В настоящий момент Мартинелли осужден панамским судом и в отношении него имеется ордер на арест, выданный судом США, что значительно снижает его возможности участия в предвыборной гонке. Остальные пятеро кандидатов оцениваются с точки зрения лояльности корпорациям.



Отдельно отмечается, что протесты в Панаме никогда не продолжаются дольше одного-двух месяцев. В качестве обоснования приводится тот факт, что около 40% населения не имеет постоянного трудоустройства и стабильного заработка. Таким образом, они не могут бесконечно ходить на манифестации, даже несмотря на активную гражданскую позицию.



Главный актив



Если кратко говорить о сути панамского доклада "Банка Америки", то создается ощущение, что его выпустили в первую очередь для успокоения вкладчиков.



По официальным оценкам, рудники Панамы являются главным активом First Quantum Minerals и составляют до 40% всей выработки корпорации.



Также есть сведения, что перед подписанием контракта с правительством Панамы канадская компания провела эмиссию акций и разместила их на основных глобальных биржах.



Однако, несмотря на успокоительный тон американских аналитиков, можно отследить примерное направление последующих действий со стороны First Quantum Minerals.



Скорее всего, компания любыми способами будет стараться замять нынешний скандал, чтобы после - в спокойной обстановке и с новым правительством - заключить новый контракт. Не останавливая при этом добычи на уже существующих мощностях, так как фактически она работает в Панаме с 2017 года.



Шаткая позиция Панамы



Между тем закон, признающий недействительным контракт с канадской компанией, президентом Кортисо все же подписан.



Фактически создана очень шаткая для страны ситуация - этот поворот лишил Верховный суд Панамы возможности признать неконституционность контракта и на этом основании заставить First Quantum Minerals прекратить разработку недр.



Отсутствие судебного решения вопроса значительно ухудшит позицию страны в международном арбитраже, в который канадская компания после аннулирования контракта в любом случае будет обращаться.



С точки зрения арбитража, именно Панама, разорвавшая контракт, может быть объявлена виновной стороной, обязанной не только возместить убытки, но также предоставить какую-либо компенсацию корпорации. А отсутствие решения верховного суда не позволит указать на значимые нарушения со стороны партнера.



Учитывая изначальное поведение представителей властей Панамы, явно благоволящих First QuantumMinerals, никому из них нет резона вступать в битву с таким игроком в международных инстанциях. Гораздо легче получать от иностранных партнеров регулярные "откаты", периодически делая красивые жесты для успокоения населения, которое, если следить за тенденциями последних лет, действительно способно успокоиться за один-два месяца. Самостоятельно или с помощью силового воздействия. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699261200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Алихан Смаилов встретился с Премьером Госсовета КНР

- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на улучшение условий для бизнеса

- К вопросу об ответственности за аварии на карагандинской шахте

- Новое назначение

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 октября 2023 года

- Т.Дуйсенова поручила усилить работу по информированию населения о важности вакцинации против кори

- Рейтинги АО "Батыс транзит" по международной и национальной шкале подтверждены на уровне "B/B" и "kzBBB-"; прогноз – "Стабильный"

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения