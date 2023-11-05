 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 05.11.2023
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Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
13:50 06.11.2023

Российский лидер Владимир Путин не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах президента в 2024 году. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источники агентство Рейтер чуть раньше говорили, что Путин якобы уже принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году. Пресс-секретарь президента заявил РИА Новости, что это не правда.

"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", - подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у российского лидера двойники.

Источник - свободная пресса
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