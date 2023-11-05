|14:24 Явка на первых выборах акимов составила 63% - ЦИК Казахстана подвел итоги
13:50 Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
12:00 Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме
11:59 В боях за Газу погиб ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса
11:58 "Взлом" стратегии Пекина. Зачем министр обороны США едет к соседям Китая, - Г.Полысалов
11:53 Судьба солдата. За что командир полка расстрелял в 44-м комбата Саура Сартова (история)
11:46 Юлиус Эвола - наш современник. О новой книге Александра Дугина
09:41 КазФемида. Конченый вор, сват Назарбаева - Боранбаев выкупился из тюрьмы спустя 5 месяцев
09:35 Хроники загнанного Зеленского, - Александр Маслов
09:27 Томас Фази: Выльется ли противостояние Израиля и ХАМАС в мировую войну?
09:19 Фашистский блеф молдавского режима Санду
03:21 Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор
03:19 Как Европа переживет остановку нефтепровода "Дружба"
03:18 В Турции открыли памятник Чынгызу Айтматову и библиотеку с его произведениями
03:14 Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско, - Малек Дудаков
03:09 Талибы роют гигантский канал и провоцируют соседей, - Игорь Кармазин
03:07 Еврозона в рецессии, - "Блумберг"
01:55 Анклав разделен на север и юг: ЦАХАЛ полностью окружил Газу и вышел к морю
00:54 В Германии намечается смена кабинета, - Олег Никифоров
00:36 В активном поиске. Богатая на события неделя в Китае, - Арсений Латов
00:31 Осень гегемона. США уступают экономическое доминирование странам БРИКС, - "Завтра"
00:09 Сценарий эсхатологической войны уже написан Израилем? - Владимир Можегов
00:07 Государство-цивилизация Сталина, - Вардан Багдасарян
|Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
13:50 06.11.2023
Российский лидер Владимир Путин не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах президента в 2024 году. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Источники агентство Рейтер чуть раньше говорили, что Путин якобы уже принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году. Пресс-секретарь президента заявил РИА Новости, что это не правда.
"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", - подчеркнул Песков.
Ранее представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у российского лидера двойники.