Явка на первых выборах акимов составила 63% - ЦИК Казахстана подвел итоги

14:24 06.11.2023

Первые выборы акимов в Казахстане можно считать состоявшимися, заявили в Центральной избирательной комиссии.



"В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов", - подчеркивается в сообщении Центризбиркома.



По данным комиссии, на выборах были задействованы 17 областных, 3 городских, 42 районных и 1491 участковая избирательная комиссия.



"Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила – 62,79 %. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет", - указывается в сообщении.



По мнению комиссии, избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики.



"В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан", - уточнили в Центризбиркоме.



В комиссии также отметили, что на выборах ЦИК помогал территориальным избирательным комиссиям методически, а также следил за тем, чтобы они работали в соответствии с требованиями Конституционного закона о выборах.



Кого выбрали акимами

Абайская область:



Акимом города Курчатов стал Болат Абдралиев, Абайский район возглавил Мейржан Смагулов.



Акмолинская область:



Акимом Аккольского района избран Биржан Абдрахманов, главой Астраханского района стал Талгат Ерсеитов, Есильский район возглавил Серик Балжанов, акимом Жаксынского района выбрали Алмагуль Кадралину, руководить Шортандинским районом будет Сагындык Шабаров.



Актюбинская область:



В Уилском районе акимом избрали Аскара Казыбаева, главой Иргизского района стал Нурлан Қызбергенов.



Алматинская область:



Акимом Балхашского района стал Азат Кутпанбетов, а Жамбылский район возглавил Нурлан Ертас.



Атырауская область:



Исатайский район возглавил Нұрым Мусин, а Кызылкогинский - Канат Азмуханов.



Жамбылская область:



По итогам выборов акимом Жуалынского района избран Жалғас Мұртаза, района имени Турара Рыскулова - Ернар Есиркепов.



Жетысуская область:



Акимом Кербулакского района избран Канат Есболатов, Саркандского района - Галымжан Маманбаев.



Западно-Казахстанская область:



Бокейординский район возглавил Нурлыбек Даумов, Каратобинский район –Кадыржан Суйеугалиев, Таскалинский – Талгат Шакиров.



Карагадинская область:



По итогам выборов акимом орода Приозерска стал Мансур Ахметов, Актогайский район возглавил Руслан Кенжебеков, а Осакаровский - Руслан Нурмуханбетов.



06.11.2023