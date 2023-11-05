Экс-замМинобороны Украины Шаповалов официально обвинен в растыре 1 млрд грн

16:57 06.11.2023

СБУ обвинила экс-заместителя министра обороны Украины в растрате на 1 млрд грн

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили рассмотрение дела о растрате государственных средств в отношении экс-заместителя главы Минобороны Украины, занимавшего пост с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, не назвав имя фигуранта дела. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Вячеславе Шаповалове.



СБУ обвиняет бывшего чиновника в растрате почти 1 млрд грн ($27,7 млн) при закупке военной формы. По данным следствия, закупленная у частной компании форма оказалась "непригодной для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий".



Еще одним фигурантом дела является бывший и.о. директора Департамента государственных закупок Минобороны. Ему и экс-замминистра предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).



В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. По указанным статьям им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.



24 января 2023 года Вячеслав Шаповалов подал в отставку. По его словам, он попросил увольнения, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания". 21 января на сайте ZN.UA было опубликовано расследование журналиста Юрия Николова о хищении бюджетных средств сотрудниками Минобороны. Согласно расследованию, они существенно завышали цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины.